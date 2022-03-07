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Великий пост по православному календарю

Великий пост по православному календарю - РИА Новости, 07.03.2022

Великий пост по православному календарю

За семь недель до Пасхи начинается Великий пост, важнейший из многодневных постов православной церкви, который готовит верующих к достойной встрече главного... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T04:26

2022-03-07T04:26

2022-03-07T04:26

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За семь недель до Пасхи начинается Великий пост, важнейший из многодневных постов православной церкви, который готовит верующих к достойной встрече главного праздника христиан – Воскресения Христова.В связи с тем, что каждый год Пасха выпадает на разные даты календаря, Великий пост также начинается в разные дни. В 2022 году Великий пост продлится в период с 7 марта по 23 апреля.Из четырех многодневных постов Великий пост является основным, самым продолжительным и строгим. Великий пост включает Святую Четыредесятницу (первые сорок дней) и Страстную седмицу (точнее 6 дней перед Пасхой). Между ними расположены Лазарева Суббота и Вербное Воскресенье (Вход Господень в Иерусалим).Считается, что длительность Четыредесятницы – 40 дней – восходит к Ветхому завету, когда Моисей постился на горе Синай именно этот срок. Апостолы установили пост в память о сорокадневном посте Иисуса Христа, когда после своего крещения он удалился в пустыню, где был искушаем дьяволом.О том, что Великий пост – установление святых апостолов, свидетельствует и 69-е Апостольское правило, повелевающее поститься в Святую Четыредесятницу.В Древней Церкви сорокадневный Великий пост соблюдался не в одно и то же время, что зависело от неодинакового исчисления дней поста, в которые он назначался, но уже в IV веке в восточных Церквах установился существующий и доныне порядок соблюдения Великого поста: с понедельника (после Недели сыропустной) до Великой Субботы. Таким образом, получается семь недель, а точнее 48 дней Великого поста.Пост (или говение) установлен для всех: и монахов, и мирян. Это время покаяния, раздумий и усердных молитв, отказа не только от определенной пищи, но и от вредных привычек и увеселений.Духовная практика поста состоит из молитвы, духовного чтения и удаления от всего греховного и отвлекающего от Бога. Телесная состоит из воздержания от скоромной (не постной) пищи.В течение всего Великого поста православная церковь призывает верующих воздерживаться от употребления в пищу мяса, молока, яиц и рыбы, в том числе и в составе различных блюд. Рыба разрешается в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье). В Лазареву субботу разрешена икра.Особо строго принято соблюдать первую и Страстную седмицы Великого поста. От него освобождались тяжело больные, беременные женщины, кормящие матери, воины, рабочие, занимавшиеся тяжелым физическим трудом, а также путешествующие.В первую неделю Великого поста (с понедельника по четверг) в храмах на вечернем богослужении читается Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского (VII-VIII века). Он содержит глубокие покаянные молитвы и проводит аналогии между кающимся грешником и библейскими героями, которые также грешили и каялись.В пятницу первой седмицы Великого поста после Литургии происходит освящение "колива" – отваренной пшеницы с медом, в память святого великомученика Феодора Тирона, оказавшего благотворную помощь христианам для сохранения поста. В 362 году он явился епископу Антиохийскому Евдоксию и повелел ему сообщить христианам, чтобы они не покупали пищу, оскверненную идоложертвенной кровью императором Юлианом Отступником, но употребляли бы коливо.В первое воскресенье Великого поста совершается так называемое "Торжество православия", установленное при царице Феодоре в 842 году в память восстановления почитания святых икон. В конце литургии священнослужители совершают молебное пение на середине храма перед иконами Спасителя и Божьей Матери, молясь об утверждении в вере православных христиан и обращении всех отступивших от церкви.Во второе воскресенье Великого поста совершается память святителя Григория Паламы, жившего в XIV веке и раскрывшего учение о силе поста и молитвы.В третье воскресенье Великого поста за Всенощной выносится Святой Крест. Все верующие поклоняются Кресту, в это время поется: "Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим". Церковь выставляет Крест для того, чтобы напоминанием о страданиях и смерти Господней укрепить постящихся к продолжению подвига поста. Святой Крест остается для поклонения в течение недели до пятницы. Поэтому третье воскресенье и четвертая седмица Великого поста называются Крестопоклонными.В четвертое воскресенье вспоминается великий подвижник VI века – святой Иоанн Лествичник, который с 17 до 60 лет подвизался на Синайской горе и в своем творении "Лествица Рая" изобразил путь постепенного восхождение человека к духовному совершенствованию, как по лестнице.В четверг на пятой неделе совершается так называемое "стояние святой Марии Египетской". Жизнь святой Марии – великой грешницы, которая смогла искренне покаяться в совершенных грехах и долгие годы провела в пустыне в покаянии – должна убеждать всех в великом милосердии Божьем.В субботу на пятой неделе совершается Похвала Пресвятой Богородице: читается великий акафист Богородице. Эта служба установлена в Греции в благодарность Богородице за неоднократное избавление Ею Царьграда (Константинополя) от врагов.В пятое воскресенье Поста совершается последование преподобной Марии Египетской.В субботу шестой недели на утрене и литургии вспоминают воскрешение Иисусом Лазаря.Шестое воскресенье Великого поста – великий двунадесятый праздник Вход Господень в Иерусалим. Иначе он называется Вербным воскресеньем, Неделей Вай (или Цветоносной). На Всенощном бдении освящаются окроплением святой воды ветви вербы (вайа) или других растений. Освященные ветви раздаются молящимся, которые стоят с зажженными свечами до конца службы, знаменуя победу жизни над смертью (воскресение).Вербным Воскресеньем завершается Четыредесятница и наступает Страстная Седмица.Три субботы – второй, третьей и четвертой недель Великого поста установлены для поминовения усопших: это Великопостные родительские субботы.Последняя неделя перед Пасхой называется Страстной неделей и посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя и его страданиям. По величию этих событий все дни Страстной недели называются Великими. Понедельник, вторник и среда этой недели посвящены воспоминанию последних бесед Господа Иисуса Христа с народом и учениками.Служба Великого Четверга посвящена воспоминанию омовения Иисусом Христом ног ученикам, Тайной вечери (последняя трапеза Иисуса Христа с двенадцатью учениками), молитвы Иисуса Христа в саду Гефсиманском и предательство Его Иудой.Служба Великой Пятницы посвящена воспоминанию крестных страданий Спасителя, Его смерти и погребения. На утрене (которая служится вечером в Великий Четверг) посреди храма читаются 12 Евангелий, избранных из всех четырех евангелистов, повествующих о страданиях Спасителя, начиная с последней беседы Его с учениками на Тайной вечере и заканчивая Его погребением. При чтении Евангелия верующие держат зажженные свечи.В Великую Пятницу литургию не служат, а совершают Царские часы. В этот день совершаются вынос Плащаницы и Чин погребения. Большой плат (кусок ткани), на котором написан или вышит образ положенного во гроб Христа, выносят из алтаря и устанавливают на украшенном цветами возвышении. Затем торжественная процессия шествует с ним вокруг храма под погребальный звон колоколов.Плащаница находится на середине храма три (неполных) дня в память о трехдневном нахождение Иисуса Христа во гробе.Великая Суббота у православных посвящена воспоминанию о пребывании Иисуса Христа во гробе и сошествии Его во ад, которое завершило Его искупительную миссию и явилось пределом умаления (кеносиса) Христа и одновременно началом Его славы. Великая Суббота – единственная постная суббота в году и канун Светлого Воскресения, и в ее богослужении слышатся и скорбные, и праздничные мотивы. На утрене (совершаемой накануне вечером) Плащаницу крестным ходом обносят вокруг храма, подносят к открытым Царским вратам и возвращают на середину храма. А на литургии читают 15 ветхозаветных пророчеств о страстях, смерти, воскресении Спасителя и о грядущей славе новозаветной Церкви. После службы совершают освящение пасхальных куличей – обычай, унаследованный от древней Церкви, когда молящиеся после литургии не расходились, ожидая пасхальную утреню в храме, а священники благословляли хлеб и раздавали верующим для подкрепления. В двенадцатом часу ночи совершается полунощница, на ней поют канон Великой Субботы. В конце полунощницы священники молча переносят Плащаницу с середины храма в алтарь перед Царскими вратами и кладут ее на престол, где она остается до праздника Вознесения Господня. После этого верующие ожидают наступление полуночи, когда приходит светлый праздник Воскресения Христова – Пасха.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, великий пост , иерусалим, религия, православие, русская православная церковь