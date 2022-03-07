https://ria.ru/20220307/polsha-1777003541.html
В МИД возмутились попытками Польши занять российскую недвижимость в Варшаве
В МИД возмутились попытками Польши занять российскую недвижимость в Варшаве - РИА Новости, 07.03.2022
В МИД возмутились попытками Польши занять российскую недвижимость в Варшаве
Попытки Польши занять недвижимость РФ в Варшаве противоправны, при их реализации Москва ответит адекватно, намерения Польши изъять объекты могут похоронить... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T09:25
2022-03-07T09:25
2022-03-07T10:04
польша
варшава
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Попытки Польши занять недвижимость РФ в Варшаве противоправны, при их реализации Москва ответит адекватно, намерения Польши изъять объекты могут похоронить диалог, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин."Можем заверить, что противоправные попытки занять нашу собственность не останутся без адекватного ответа", - сказал Тяпкин.По его словам, для решения проблемы недвижимости в российско-польских отношениях "проделан огромный объем работы"."Однако односторонние действия польских властей однозначно перечеркнут все усилия по урегулированию проблемы, включая подготовку межправительственного соглашения, и способны окончательно похоронить переговорный процесс по этому вопросу", - отметил Тяпкин.Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45".В здании по адресу Келецкая, 45 находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100 ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина >>
https://ria.ru/20220306/polsha-1776939014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, варшава, признание днр и лнр в россии
09:25 07.03.2022 (обновлено: 10:04 07.03.2022)
В МИД возмутились попытками Польши занять российскую недвижимость в Варшаве
Представитель МИД Тяпкин: попытки Польши занять российскую недвижимость противоправны
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Попытки Польши занять недвижимость РФ в Варшаве противоправны, при их реализации Москва ответит адекватно, намерения Польши изъять объекты могут похоронить диалог, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
"Можем заверить, что противоправные попытки занять нашу собственность не останутся без адекватного ответа", - сказал Тяпкин.
По его словам, для решения проблемы недвижимости в российско-польских отношениях "проделан огромный объем работы".
"Однако односторонние действия польских властей однозначно перечеркнут все усилия по урегулированию проблемы, включая подготовку межправительственного соглашения, и способны окончательно похоронить переговорный процесс по этому вопросу", - отметил Тяпкин.
Ранее министерство иностранных дел Польши
сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации
, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45".
В здании по адресу Келецкая, 45 находится школа при посольстве России в Польше
. В здании по адресу Собеского, 100 ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.