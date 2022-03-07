https://ria.ru/20220307/polsha-1777003541.html

В МИД возмутились попытками Польши занять российскую недвижимость в Варшаве

В МИД возмутились попытками Польши занять российскую недвижимость в Варшаве - РИА Новости, 07.03.2022

В МИД возмутились попытками Польши занять российскую недвижимость в Варшаве

Попытки Польши занять недвижимость РФ в Варшаве противоправны, при их реализации Москва ответит адекватно, намерения Польши изъять объекты могут похоронить... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T09:25

2022-03-07T09:25

2022-03-07T10:04

польша

варшава

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Попытки Польши занять недвижимость РФ в Варшаве противоправны, при их реализации Москва ответит адекватно, намерения Польши изъять объекты могут похоронить диалог, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин."Можем заверить, что противоправные попытки занять нашу собственность не останутся без адекватного ответа", - сказал Тяпкин.По его словам, для решения проблемы недвижимости в российско-польских отношениях "проделан огромный объем работы"."Однако односторонние действия польских властей однозначно перечеркнут все усилия по урегулированию проблемы, включая подготовку межправительственного соглашения, и способны окончательно похоронить переговорный процесс по этому вопросу", - отметил Тяпкин.Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45".В здании по адресу Келецкая, 45 находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100 ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина >>

https://ria.ru/20220306/polsha-1776939014.html

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варшава

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

польша, варшава, признание днр и лнр в россии