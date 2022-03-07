https://ria.ru/20220307/peregovory-1777036433.html

Третий раунд переговоров делегаций Украины и России начнется в 17:00

Третий раунд переговоров делегаций Украины и России начнется в 17:00 - РИА Новости, 07.03.2022

Третий раунд переговоров делегаций Украины и России начнется в 17:00

Встреча представителей России и Украины сегодня состоится, подтвердил переговорщик от Киева, советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T14:26

2022-03-07T14:26

2022-03-07T15:58

обострение ситуации в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Встреча представителей России и Украины сегодня состоится, подтвердил переговорщик от Киева, советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк."Переговоры с РФ. Третий раунд. Начало в 16:00 по киевскому времени (17:00 мск). Делегация прежняя", — написал он в Twitter.Тем временем представители России уже прибыли к месту переговоров в Брестской области Белоруссии. Состав делегации от Москвы остался неизменным, сообщил Sputnik Беларусь.Переговоры с КиевомПервый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, после чего делегации вернулись в столицы для обсуждения итогов встречи.Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.Второй раунд переговоров прошел 3 марта. Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/podtverzhdenie-1776856885.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777018494.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прибытие российской делегации к месту переговоров с Украиной Прибытие российской делегации к месту переговоров с Украиной 2022-03-07T14:26 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии