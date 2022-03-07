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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/peregovory-1777036433.html
Третий раунд переговоров делегаций Украины и России начнется в 17:00
Третий раунд переговоров делегаций Украины и России начнется в 17:00 - РИА Новости, 07.03.2022
Третий раунд переговоров делегаций Украины и России начнется в 17:00
Встреча представителей России и Украины сегодня состоится, подтвердил переговорщик от Киева, советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T14:26
2022-03-07T15:58
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Встреча представителей России и Украины сегодня состоится, подтвердил переговорщик от Киева, советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк."Переговоры с РФ. Третий раунд. Начало в 16:00 по киевскому времени (17:00 мск). Делегация прежняя", — написал он в Twitter.Тем временем представители России уже прибыли к месту переговоров в Брестской области Белоруссии. Состав делегации от Москвы остался неизменным, сообщил Sputnik Беларусь.Переговоры с КиевомПервый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, после чего делегации вернулись в столицы для обсуждения итогов встречи.Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.Второй раунд переговоров прошел 3 марта. Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/podtverzhdenie-1776856885.html
https://ria.ru/20220307/ukraina-1777018494.html
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Мадина Моргоева
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Прибытие российской делегации к месту переговоров с Украиной
Прибытие российской делегации к месту переговоров с Украиной
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признание днр и лнр в россии
14:26 07.03.2022 (обновлено: 15:58 07.03.2022)
 
Третий раунд переговоров делегаций Украины и России начнется в 17:00

Третий раунд переговоров делегаций Украины и России начнется 7 марта в 17:00

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Встреча представителей России и Украины сегодня состоится, подтвердил переговорщик от Киева, советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк.
"Переговоры с РФ. Третий раунд. Начало в 16:00 по киевскому времени (17:00 мск). Делегация прежняя", — написал он в Twitter.
Тем временем представители России уже прибыли к месту переговоров в Брестской области Белоруссии. Состав делегации от Москвы остался неизменным, сообщил Sputnik Беларусь.

Переговоры с Киевом

Первый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, после чего делегации вернулись в столицы для обсуждения итогов встречи.
Член украинской делегации Денис Киреев перед началом российско-украинских переговоров в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 23:10
В Киеве подтвердили гибель члена делегации на переговорах с Россией
Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
Второй раунд переговоров прошел 3 марта. Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Вице-премьер Украины Верещук - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 11:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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