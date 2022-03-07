14:26 07.03.2022 (обновлено: 15:58 07.03.2022)
Третий раунд переговоров делегаций Украины и России начнется в 17:00
Третий раунд переговоров делегаций Украины и России начнется 7 марта в 17:00
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Встреча представителей России и Украины сегодня состоится, подтвердил переговорщик от Киева, советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк.
"Переговоры с РФ. Третий раунд. Начало в 16:00 по киевскому времени (17:00 мск). Делегация прежняя", — написал он в Twitter.
Тем временем представители России уже прибыли к месту переговоров в Брестской области Белоруссии. Состав делегации от Москвы остался неизменным, сообщил Sputnik Беларусь.
Переговоры с Киевом
Первый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, после чего делегации вернулись в столицы для обсуждения итогов встречи.
Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
Второй раунд переговоров прошел 3 марта. Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров.