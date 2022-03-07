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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Сотрудники ООН и Минобороны России провели консультации по Украине
Сотрудники ООН и Минобороны России провели консультации по Украине - РИА Новости, 07.03.2022
Сотрудники ООН и Минобороны России провели консультации по Украине
Группа сотрудников ООН провела первую встречу с сотрудниками Минобороны РФ для дальнейшей координации гуманитарных усилий по Украине, заявил на брифинге... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T20:29
2022-03-07T20:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
оон
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
донецкая народная республика
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ООН, 7 мар – РИА Новости. Группа сотрудников ООН провела первую встречу с сотрудниками Минобороны РФ для дальнейшей координации гуманитарных усилий по Украине, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Группа сотрудников из Управления по координации гуманитарных вопросов ООН прибыла в Москву в сопровождении сотрудников департамента ООН по безопасности . Они провели первые технические встречи с представителями (российского) Минобороны", - сказал Дюжаррик.По его словам, участники встреч условились "о дальнейшем сотрудничестве в обмене информацией для увеличения гуманитарной, гражданской и военной координации в целях содействия оперативному оказанию помощи всем нуждающимся на Украине". Как указал Дюжаррик, группа сотрудников ООН будет помогать, в частности, в обеспечении безопасного вывода мирных граждан.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина
донецкая народная республика
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в мире, оон, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, донецкая народная республика, москва, вооруженные силы рф
20:29 07.03.2022 (обновлено: 20:41 07.03.2022)
 
Сотрудники ООН и Минобороны России провели консультации по Украине

Офис Гутерреша: сотрудники ООН и Минобороны России обсудили вопросы гумусилий по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание ООН в Нью-Йорке
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ООН, 7 мар – РИА Новости. Группа сотрудников ООН провела первую встречу с сотрудниками Минобороны РФ для дальнейшей координации гуманитарных усилий по Украине, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Группа сотрудников из Управления по координации гуманитарных вопросов ООН прибыла в Москву в сопровождении сотрудников департамента ООН по безопасности . Они провели первые технические встречи с представителями (российского) Минобороны", - сказал Дюжаррик.
По его словам, участники встреч условились "о дальнейшем сотрудничестве в обмене информацией для увеличения гуманитарной, гражданской и военной координации в целях содействия оперативному оказанию помощи всем нуждающимся на Украине". Как указал Дюжаррик, группа сотрудников ООН будет помогать, в частности, в обеспечении безопасного вывода мирных граждан.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 14:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украина не выполнила ни одного условия по гумкоридорам, заявило Минобороны
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреООНРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаМоскваВооруженные силы РФ
 
 
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