https://ria.ru/20220307/oon-1777079092.html

Сотрудники ООН и Минобороны России провели консультации по Украине

Сотрудники ООН и Минобороны России провели консультации по Украине - РИА Новости, 07.03.2022

Сотрудники ООН и Минобороны России провели консультации по Украине

Группа сотрудников ООН провела первую встречу с сотрудниками Минобороны РФ для дальнейшей координации гуманитарных усилий по Украине, заявил на брифинге... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T20:29

2022-03-07T20:29

2022-03-07T20:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

оон

россия

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министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

донецкая народная республика

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ООН, 7 мар – РИА Новости. Группа сотрудников ООН провела первую встречу с сотрудниками Минобороны РФ для дальнейшей координации гуманитарных усилий по Украине, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Группа сотрудников из Управления по координации гуманитарных вопросов ООН прибыла в Москву в сопровождении сотрудников департамента ООН по безопасности . Они провели первые технические встречи с представителями (российского) Минобороны", - сказал Дюжаррик.По его словам, участники встреч условились "о дальнейшем сотрудничестве в обмене информацией для увеличения гуманитарной, гражданской и военной координации в целях содействия оперативному оказанию помощи всем нуждающимся на Украине". Как указал Дюжаррик, группа сотрудников ООН будет помогать, в частности, в обеспечении безопасного вывода мирных граждан.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Петр Попадюк

в мире, оон, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, донецкая народная республика, москва, вооруженные силы рф