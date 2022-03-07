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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/natsionalisty-1777048548.html
Мединский: украинские националисты использовали гражданских как живой щит
Мединский: украинские националисты использовали гражданских как живой щит - РИА Новости, 07.03.2022
Мединский: украинские националисты использовали гражданских как живой щит
Националисты, захватившие позиции в городах Украины, используют мирных жителей как живой щит, это должно быть расследовано как военное преступление, заявил... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T16:07
2022-03-07T16:51
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
в мире
владимир мединский
украина
владимир путин
брестская область
донецкая народная республика
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 7 мар - РИА Новости. Националисты, захватившие позиции в городах Украины, используют мирных жителей как живой щит, это должно быть расследовано как военное преступление, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский."Захватившие позиции в городах националисты продолжают удерживать там мирных жителей, используя их косвенно и напрямую … в качестве живого щита. Это, безусловно, военное преступление, которое будет расследоваться соответствующим образом", - сказал Мединский журналистам перед переговорами с украинской стороной, которые запланированы на понедельник в Брестской области Белоруссии.Глава делегации России на переговорах с Украиной Мединский особо подчеркнул, что четверо мирных жителей погибли накануне в районе восточной окраины Мариуполя в результате того, что бойцы-националисты пытались выйти из города, используя их как живой щит.Он уточнил, что в это время бойцы стрелкового батальона Донбасса начали кричать "Ложись", началась перестрелка, в результате которого с двух сторон, как ранее сообщалось, были убиты четыре мирных жителя и пять - ранены."Бойцы-националисты были частично уничтожены, частично разбежались", - добавил Мединский.По словам главы российской делегации, это - пример того, как работает гуманитарный коридор "в понимании некоторых украинских руководителей, которые не подчиняются Киеву, не подчиняются центру и ведут себя не по закону войны и даже не по законам чести".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/gumkoridory-1777040113.html
https://ria.ru/20220307/spetsoperatsiya-1777041503.html
мариуполь
украина
брестская область
донецкая народная республика
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мариуполь, в мире, владимир мединский, украина, владимир путин, брестская область, донецкая народная республика, белоруссия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
16:07 07.03.2022 (обновлено: 16:51 07.03.2022)
 
Мединский: украинские националисты использовали гражданских как живой щит

Мединский заявил, что украинские националисты использовали мирных жителей как живой щит

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 7 мар - РИА Новости. Националисты, захватившие позиции в городах Украины, используют мирных жителей как живой щит, это должно быть расследовано как военное преступление, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский.
"Захватившие позиции в городах националисты продолжают удерживать там мирных жителей, используя их косвенно и напрямую … в качестве живого щита. Это, безусловно, военное преступление, которое будет расследоваться соответствующим образом", - сказал Мединский журналистам перед переговорами с украинской стороной, которые запланированы на понедельник в Брестской области Белоруссии.
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 14:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украина не выполнила ни одного условия по гумкоридорам, заявило Минобороны
Глава делегации России на переговорах с Украиной Мединский особо подчеркнул, что четверо мирных жителей погибли накануне в районе восточной окраины Мариуполя в результате того, что бойцы-националисты пытались выйти из города, используя их как живой щит.
"Расскажу лишь один эпизод, который произошел вчера в 5 часов дня: на восточной окраине Мариуполя, города, блокированного милицией Донбасса, в районе Проспекта Победы небольшая группа, 20-25 автоматчиков, бойцов националистического батальона, попыталась выйти из города через позиции донецкой милиции, при этом, как в лучших традициях Великой Отечественной войны, они вели перед собой примерно 150 мирных жителей, включая детей и женщин, стояли у них за спинами", - сказал Мединский. Он уточнил, что об этом случае сообщало российское Минобороны.
Он уточнил, что в это время бойцы стрелкового батальона Донбасса начали кричать "Ложись", началась перестрелка, в результате которого с двух сторон, как ранее сообщалось, были убиты четыре мирных жителя и пять - ранены.
"Бойцы-националисты были частично уничтожены, частично разбежались", - добавил Мединский.
По словам главы российской делегации, это - пример того, как работает гуманитарный коридор "в понимании некоторых украинских руководителей, которые не подчиняются Киеву, не подчиняются центру и ведут себя не по закону войны и даже не по законам чести".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМариупольВ миреВладимир МединскийУкраинаВладимир ПутинБрестская областьДонецкая Народная РеспубликаБелоруссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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