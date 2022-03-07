16:07 07.03.2022 (обновлено: 16:51 07.03.2022)
Мединский: украинские националисты использовали гражданских как живой щит
Мединский заявил, что украинские националисты использовали мирных жителей как живой щит
Украинские военнослужащие
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 7 мар - РИА Новости. Националисты, захватившие позиции в городах Украины, используют мирных жителей как живой щит, это должно быть расследовано как военное преступление, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский.
"Захватившие позиции в городах националисты продолжают удерживать там мирных жителей, используя их косвенно и напрямую … в качестве живого щита. Это, безусловно, военное преступление, которое будет расследоваться соответствующим образом", - сказал Мединский журналистам перед переговорами с украинской стороной, которые запланированы на понедельник в Брестской области Белоруссии.
Глава делегации России на переговорах с Украиной Мединский особо подчеркнул, что четверо мирных жителей погибли накануне в районе восточной окраины Мариуполя в результате того, что бойцы-националисты пытались выйти из города, используя их как живой щит.
"Расскажу лишь один эпизод, который произошел вчера в 5 часов дня: на восточной окраине Мариуполя, города, блокированного милицией Донбасса, в районе Проспекта Победы небольшая группа, 20-25 автоматчиков, бойцов националистического батальона, попыталась выйти из города через позиции донецкой милиции, при этом, как в лучших традициях Великой Отечественной войны, они вели перед собой примерно 150 мирных жителей, включая детей и женщин, стояли у них за спинами", - сказал Мединский. Он уточнил, что об этом случае сообщало российское Минобороны.
Он уточнил, что в это время бойцы стрелкового батальона Донбасса начали кричать "Ложись", началась перестрелка, в результате которого с двух сторон, как ранее сообщалось, были убиты четыре мирных жителя и пять - ранены.
"Бойцы-националисты были частично уничтожены, частично разбежались", - добавил Мединский.
По словам главы российской делегации, это - пример того, как работает гуманитарный коридор "в понимании некоторых украинских руководителей, которые не подчиняются Киеву, не подчиняются центру и ведут себя не по закону войны и даже не по законам чести".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.