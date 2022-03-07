https://ria.ru/20220307/natsionalisty-1777048548.html

Мединский: украинские националисты использовали гражданских как живой щит

Мединский: украинские националисты использовали гражданских как живой щит - РИА Новости, 07.03.2022

Мединский: украинские националисты использовали гражданских как живой щит

Националисты, захватившие позиции в городах Украины, используют мирных жителей как живой щит, это должно быть расследовано как военное преступление, заявил... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T16:07

2022-03-07T16:07

2022-03-07T16:51

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

в мире

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брестская область

донецкая народная республика

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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 7 мар - РИА Новости. Националисты, захватившие позиции в городах Украины, используют мирных жителей как живой щит, это должно быть расследовано как военное преступление, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский."Захватившие позиции в городах националисты продолжают удерживать там мирных жителей, используя их косвенно и напрямую … в качестве живого щита. Это, безусловно, военное преступление, которое будет расследоваться соответствующим образом", - сказал Мединский журналистам перед переговорами с украинской стороной, которые запланированы на понедельник в Брестской области Белоруссии.Глава делегации России на переговорах с Украиной Мединский особо подчеркнул, что четверо мирных жителей погибли накануне в районе восточной окраины Мариуполя в результате того, что бойцы-националисты пытались выйти из города, используя их как живой щит.Он уточнил, что в это время бойцы стрелкового батальона Донбасса начали кричать "Ложись", началась перестрелка, в результате которого с двух сторон, как ранее сообщалось, были убиты четыре мирных жителя и пять - ранены."Бойцы-националисты были частично уничтожены, частично разбежались", - добавил Мединский.По словам главы российской делегации, это - пример того, как работает гуманитарный коридор "в понимании некоторых украинских руководителей, которые не подчиняются Киеву, не подчиняются центру и ведут себя не по закону войны и даже не по законам чести".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/gumkoridory-1777040113.html

https://ria.ru/20220307/spetsoperatsiya-1777041503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

мариуполь, в мире, владимир мединский, украина, владимир путин, брестская область, донецкая народная республика, белоруссия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр