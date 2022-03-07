https://ria.ru/20220307/mid-1777001537.html

В МИД отреагировали на решение Германии поставлять оружие Украине

В МИД отреагировали на решение Германии поставлять оружие Украине - РИА Новости, 07.03.2022

В МИД отреагировали на решение Германии поставлять оружие Украине

Москва разочарована решением ФРГ поставлять оружие Украине, озабочена тем, что оно может попасть в руки террористов и мародеров, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T09:02

2022-03-07T09:02

2022-03-07T10:03

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

германия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Москва разочарована решением ФРГ поставлять оружие Украине, озабочена тем, что оно может попасть в руки террористов и мародеров, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин."Глубоко разочарованы тем, что правительство ФРГ в нарушение собственного национального законодательства и юридических ограничений на уровне ЕС отошло от ранее проводившегося им сбалансированного курса в этом вопросе, что было обусловлено в том числе соображениями исторической ответственности со стороны ФРГ по отношению к народам бывшего СССР", - ответил Тяпкин на вопрос, как решение ФРГ одобрить поставки оружия Украине скажется на отношениях Москвы и Берлина.По его словам, у РФ "вызывает серьезную озабоченность и тот факт, что поставленное на Украину оружие в нынешней ситуации может стать легкой добычей для террористов и мародеров".Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина >>

https://ria.ru/20220305/reputatsiya-1776857448.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, германия