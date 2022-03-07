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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/mid-1777001537.html
В МИД отреагировали на решение Германии поставлять оружие Украине
В МИД отреагировали на решение Германии поставлять оружие Украине - РИА Новости, 07.03.2022
В МИД отреагировали на решение Германии поставлять оружие Украине
Москва разочарована решением ФРГ поставлять оружие Украине, озабочена тем, что оно может попасть в руки террористов и мародеров, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T09:02
2022-03-07T10:03
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Москва разочарована решением ФРГ поставлять оружие Украине, озабочена тем, что оно может попасть в руки террористов и мародеров, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин."Глубоко разочарованы тем, что правительство ФРГ в нарушение собственного национального законодательства и юридических ограничений на уровне ЕС отошло от ранее проводившегося им сбалансированного курса в этом вопросе, что было обусловлено в том числе соображениями исторической ответственности со стороны ФРГ по отношению к народам бывшего СССР", - ответил Тяпкин на вопрос, как решение ФРГ одобрить поставки оружия Украине скажется на отношениях Москвы и Берлина.По его словам, у РФ "вызывает серьезную озабоченность и тот факт, что поставленное на Украину оружие в нынешней ситуации может стать легкой добычей для террористов и мародеров".Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/reputatsiya-1776857448.html
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признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, германия
09:02 07.03.2022 (обновлено: 10:03 07.03.2022)
 
В МИД отреагировали на решение Германии поставлять оружие Украине

Представитель МИД Тяпкин: Москва разочарована решением Германии поставлять оружие Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Москва разочарована решением ФРГ поставлять оружие Украине, озабочена тем, что оно может попасть в руки террористов и мародеров, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
"Глубоко разочарованы тем, что правительство ФРГ в нарушение собственного национального законодательства и юридических ограничений на уровне ЕС отошло от ранее проводившегося им сбалансированного курса в этом вопросе, что было обусловлено в том числе соображениями исторической ответственности со стороны ФРГ по отношению к народам бывшего СССР", - ответил Тяпкин на вопрос, как решение ФРГ одобрить поставки оружия Украине скажется на отношениях Москвы и Берлина.
По его словам, у РФ "вызывает серьезную озабоченность и тот факт, что поставленное на Украину оружие в нынешней ситуации может стать легкой добычей для террористов и мародеров".
Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина >>
Национальный флаг Федеративной Республики Германии - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 23:18
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