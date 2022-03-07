https://ria.ru/20220307/mid-1777001537.html
В МИД отреагировали на решение Германии поставлять оружие Украине
В МИД отреагировали на решение Германии поставлять оружие Украине - РИА Новости, 07.03.2022
В МИД отреагировали на решение Германии поставлять оружие Украине
Москва разочарована решением ФРГ поставлять оружие Украине, озабочена тем, что оно может попасть в руки террористов и мародеров, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T09:02
2022-03-07T09:02
2022-03-07T10:03
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ситуация в днр и лнр
германия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Москва разочарована решением ФРГ поставлять оружие Украине, озабочена тем, что оно может попасть в руки террористов и мародеров, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин."Глубоко разочарованы тем, что правительство ФРГ в нарушение собственного национального законодательства и юридических ограничений на уровне ЕС отошло от ранее проводившегося им сбалансированного курса в этом вопросе, что было обусловлено в том числе соображениями исторической ответственности со стороны ФРГ по отношению к народам бывшего СССР", - ответил Тяпкин на вопрос, как решение ФРГ одобрить поставки оружия Украине скажется на отношениях Москвы и Берлина.По его словам, у РФ "вызывает серьезную озабоченность и тот факт, что поставленное на Украину оружие в нынешней ситуации может стать легкой добычей для террористов и мародеров".Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина >>
https://ria.ru/20220305/reputatsiya-1776857448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, германия
09:02 07.03.2022 (обновлено: 10:03 07.03.2022)
В МИД отреагировали на решение Германии поставлять оружие Украине
Представитель МИД Тяпкин: Москва разочарована решением Германии поставлять оружие Украине