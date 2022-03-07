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Правительство проработает меры по ограничению роста пеней по долгам за ЖКУ
Правительство проработает меры по ограничению роста пеней по долгам за ЖКУ - РИА Новости, 07.03.2022
Правительство проработает меры по ограничению роста пеней по долгам за ЖКУ
Правительство РФ совместно с партией "Единая Россия" проработают меры по ограничению роста пеней по долгам за жилищно-коммунальные услуги, сообщается в... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T20:03
2022-03-07T20:03
экономика
единая россия
госдума рф
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Правительство РФ совместно с партией "Единая Россия" проработают меры по ограничению роста пеней по долгам за жилищно-коммунальные услуги, сообщается в Telegram-канале партии."Единая Россия и Правительство проработают меры по ограничению роста пеней по долгам за ЖКУ. Это поможет защитить потребителей в текущей ситуации," - говорится в сообщении со ссылкой на председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Пахомова.Пахомов уточнил, что сейчас необходимо обратить внимание на опыт российских регионов, где уже проходят процедуры принятия защитных мер для потребителя, и масштабировать его в других субъектах РФ. Так, например, ограничения на начисление пеней уже введены в Татарстане.
https://ria.ru/20220304/pensii-1776476802.html
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экономика, единая россия, госдума рф, россия
20:03 07.03.2022
 
Правительство проработает меры по ограничению роста пеней по долгам за ЖКУ

Правительство и "Единая Россия" проработают меры по ограничению роста пеней по долгам за ЖКУ

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дом правительства Российской Федерации в Москве
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Правительство РФ совместно с партией "Единая Россия" проработают меры по ограничению роста пеней по долгам за жилищно-коммунальные услуги, сообщается в Telegram-канале партии.
"Единая Россия и Правительство проработают меры по ограничению роста пеней по долгам за ЖКУ. Это поможет защитить потребителей в текущей ситуации," - говорится в сообщении со ссылкой на председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Пахомова.
Пахомов уточнил, что сейчас необходимо обратить внимание на опыт российских регионов, где уже проходят процедуры принятия защитных мер для потребителя, и масштабировать его в других субъектах РФ. Так, например, ограничения на начисление пеней уже введены в Татарстане.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 13:00
Госдума приняла закон о праве правительства оперативно повышать пенсии
 
ЭкономикаЕдиная РоссияГосдума РФРоссия
 
 
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