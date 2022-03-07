https://ria.ru/20220307/mery-1777076738.html

Правительство проработает меры по ограничению роста пеней по долгам за ЖКУ

Правительство проработает меры по ограничению роста пеней по долгам за ЖКУ - РИА Новости, 07.03.2022

Правительство проработает меры по ограничению роста пеней по долгам за ЖКУ

Правительство РФ совместно с партией "Единая Россия" проработают меры по ограничению роста пеней по долгам за жилищно-коммунальные услуги, сообщается в... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T20:03

2022-03-07T20:03

2022-03-07T20:03

экономика

единая россия

госдума рф

россия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Правительство РФ совместно с партией "Единая Россия" проработают меры по ограничению роста пеней по долгам за жилищно-коммунальные услуги, сообщается в Telegram-канале партии."Единая Россия и Правительство проработают меры по ограничению роста пеней по долгам за ЖКУ. Это поможет защитить потребителей в текущей ситуации," - говорится в сообщении со ссылкой на председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Пахомова.Пахомов уточнил, что сейчас необходимо обратить внимание на опыт российских регионов, где уже проходят процедуры принятия защитных мер для потребителя, и масштабировать его в других субъектах РФ. Так, например, ограничения на начисление пеней уже введены в Татарстане.

https://ria.ru/20220304/pensii-1776476802.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, единая россия, госдума рф, россия