https://ria.ru/20220307/mery-1777076738.html
Правительство проработает меры по ограничению роста пеней по долгам за ЖКУ
Правительство проработает меры по ограничению роста пеней по долгам за ЖКУ - РИА Новости, 07.03.2022
Правительство проработает меры по ограничению роста пеней по долгам за ЖКУ
Правительство РФ совместно с партией "Единая Россия" проработают меры по ограничению роста пеней по долгам за жилищно-коммунальные услуги, сообщается в... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T20:03
2022-03-07T20:03
2022-03-07T20:03
экономика
единая россия
госдума рф
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Правительство РФ совместно с партией "Единая Россия" проработают меры по ограничению роста пеней по долгам за жилищно-коммунальные услуги, сообщается в Telegram-канале партии."Единая Россия и Правительство проработают меры по ограничению роста пеней по долгам за ЖКУ. Это поможет защитить потребителей в текущей ситуации," - говорится в сообщении со ссылкой на председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Пахомова.Пахомов уточнил, что сейчас необходимо обратить внимание на опыт российских регионов, где уже проходят процедуры принятия защитных мер для потребителя, и масштабировать его в других субъектах РФ. Так, например, ограничения на начисление пеней уже введены в Татарстане.
https://ria.ru/20220304/pensii-1776476802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, единая россия, госдума рф, россия
Правительство проработает меры по ограничению роста пеней по долгам за ЖКУ
Правительство и "Единая Россия" проработают меры по ограничению роста пеней по долгам за ЖКУ