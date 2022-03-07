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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/mariupol-1777069793.html
Войска ДНР призвали ВСУ отпустить женщин и детей из Мариуполя
Войска ДНР призвали ВСУ отпустить женщин и детей из Мариуполя - РИА Новости, 07.03.2022
Войска ДНР призвали ВСУ отпустить женщин и детей из Мариуполя
Командование батальона ДНР "Восток" призвало украинские войска отпустить женщин и детей из Мариуполя и заявило о готовности обсудить условия гуманитарного... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T18:56
2022-03-07T21:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
днр
ситуация в днр и лнр
мариуполь
владимир путин
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НОВОАЗОВСК, 7 мар — РИА Новости. Командование батальона ДНР "Восток" призвало украинские войска отпустить женщин и детей из Мариуполя и заявило о готовности обсудить условия гуманитарного коридора.Как сообщил РИА Новости замкомандира Александр Семенов, город полностью окружен, идет зачистка районов.Он пояснил, что это самое безопасное направление, так как в направлении Никольского и Запорожья идут постоянные бои.Как подчеркнул Семенов, украинские националисты прекрасно понимают, что город находится на грани гуманитарной катастрофы, там нет света и воды.По его словам, украинская сторона зачастую даже не прекращает боевые действия в момент эвакуации."К сожалению, с четвертого числа так ни разу не получилось принять беженцев. Были приняты порядка 500 человек, которые вышли своим ходом", — добавил Семенов.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением, превышающим 450 тысяч человек, был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ее военные все теснее сжимают кольцо вокруг Мариуполя, однако этот крупнейший на азовском побережье город пока остается под контролем Украины.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери с обеих сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/vooruzhenie-1777065194.html
https://ria.ru/20220307/gruppirovki-1777068315.html
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60
353
60
Командование батальона ДНР «Восток» призвало украинских военных отпустить женщин и детей из Мариуполя
Командование батальона ДНР «Восток» призвало украинских военных отпустить женщин и детей из Мариуполя, заявило о готовности обсудить условия гуманитарного коридора Мариуполь-Новоазовск
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в мире, украина, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, мариуполь, владимир путин, александр семенов, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
18:56 07.03.2022 (обновлено: 21:45 07.03.2022)
 
Войска ДНР призвали ВСУ отпустить женщин и детей из Мариуполя

Командование батальона ДНР "Восток" призвало ВСУ отпустить женщин и детей из Мариуполя

Читать ria.ru в
НОВОАЗОВСК, 7 мар — РИА Новости. Командование батальона ДНР "Восток" призвало украинские войска отпустить женщин и детей из Мариуполя и заявило о готовности обсудить условия гуманитарного коридора.
Как сообщил РИА Новости замкомандира Александр Семенов, город полностью окружен, идет зачистка районов.

"Я хотел бы обратиться к тем, кто находится в Мариуполе, бойцам полка "Азов", нацбатов и ВСУ: <...> проявите себя как достойные воины, не прячьтесь за женщин и детей, отпустите их. Мы готовы выйти с вами на прямой диалог и обеспечить безопасный коридор в сторону Новоазовска", — заявил замкомандира.

Он пояснил, что это самое безопасное направление, так как в направлении Никольского и Запорожья идут постоянные бои.
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Как подчеркнул Семенов, украинские националисты прекрасно понимают, что город находится на грани гуманитарной катастрофы, там нет света и воды.
"Когда Россия берет на себя обязательство, что должен соблюдаться режим тишины, то, естественно, наши вооруженные силы соблюдают этот режим. То есть мы выжидаем то время, даем возможность, чтобы люди вышли из Мариуполя", — добавил замкомандира.
По его словам, украинская сторона зачастую даже не прекращает боевые действия в момент эвакуации.
"К сожалению, с четвертого числа так ни разу не получилось принять беженцев. Были приняты порядка 500 человек, которые вышли своим ходом", — добавил Семенов.
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На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением, превышающим 450 тысяч человек, был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ее военные все теснее сжимают кольцо вокруг Мариуполя, однако этот крупнейший на азовском побережье город пока остается под контролем Украины.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери с обеих сторон.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныДНРСитуация в ДНР и ЛНРМариупольВладимир ПутинАлександр СеменовДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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