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Глава МИД Латвии попросил о постоянном размещении войск НАТО в стране
Глава МИД Латвии попросил о постоянном размещении войск НАТО в стране - РИА Новости, 07.03.2022
Глава МИД Латвии попросил о постоянном размещении войск НАТО в стране
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Ригу попросил о постоянном размещении войск НАТО, в частности, США в стране. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T17:03
2022-03-07T17:24
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Ригу попросил о постоянном размещении войск НАТО, в частности, США в стране."Конечно, мы много говорили о дальнейшем усилении восточного фланга НАТО, усилении безопасности стран Балтии... Мы считаем необходимым в условиях текущей ситуации, чтобы войска НАТО, в частности, США находились здесь постоянно", - сказал Ринкевичс на совместной пресс-конференции с Блинкеном. Трансляция велась в аккаунте МИД Латвии в Twitter.Ранее в ходе визита в Вильнюс Блинкен сообщил, что в Литву в ближайшие дни прибудет дополнительно 400 военных из США.Запад укрепляет военное присутствие в европейских странах, уже входящих в НАТО, на фоне военной операции РФ на Украине, начавшейся 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/vengriya-1777045076.html
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в мире, сша, латвия, нато
17:03 07.03.2022 (обновлено: 17:24 07.03.2022)
 
Глава МИД Латвии попросил о постоянном размещении войск НАТО в стране

Глава МИД Латвии Ринкевичс попросил о постоянном размещении войск НАТО в стране

© REUTERS / Ints KalninsАмериканские военные с флагом НАТО на базе Адажи в Латвии
Американские военные с флагом НАТО на базе Адажи в Латвии - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / Ints Kalnins
Американские военные с флагом НАТО на базе Адажи в Латвии
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Ригу попросил о постоянном размещении войск НАТО, в частности, США в стране.
"Конечно, мы много говорили о дальнейшем усилении восточного фланга НАТО, усилении безопасности стран Балтии... Мы считаем необходимым в условиях текущей ситуации, чтобы войска НАТО, в частности, США находились здесь постоянно", - сказал Ринкевичс на совместной пресс-конференции с Блинкеном. Трансляция велась в аккаунте МИД Латвии в Twitter.
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Ранее в ходе визита в Вильнюс Блинкен сообщил, что в Литву в ближайшие дни прибудет дополнительно 400 военных из США.
Запад укрепляет военное присутствие в европейских странах, уже входящих в НАТО, на фоне военной операции РФ на Украине, начавшейся 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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