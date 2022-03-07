https://ria.ru/20220307/kuleba-1777078160.html

Глава МИД Украины заявил о неуверенности НАТО

Глава МИД Украины заявил о неуверенности НАТО - РИА Новости, 07.03.2022

Глава МИД Украины заявил о неуверенности НАТО

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что российская авиация сейчас доминирует в воздушном пространстве Украины, и назвал отказ НАТО от введения... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T20:22

2022-03-07T20:22

2022-03-07T20:22

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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что российская авиация сейчас доминирует в воздушном пространстве Украины, и назвал отказ НАТО от введения бесполетной зоны следствием неуверенности альянса в своих силах."Мы считаем, что отказ от идеи бесполетной зоны основывается на неуверенности в силе НАТО как альянса. Потому что военная мощь НАТО несравнимо больше российской. Так с чего бы Россия осмелилась сбить самолет НАТО, зная, что она обречена, в конечном счете обречена, если война с НАТО начнется", - сказал Кулеба американскому телеканалу ABC.Он отметил, что российские ВВС "доминируют в небе" Украины, и обвинил их в бомбардировках украинских городов и гибели "многих мирных жителей". Россия отрицает применение силы против гражданского населения.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ будет рассматривать решение о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в вооруженном конфликте. По его словам, это касается "любой страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих", и не имеет значения, членом каких организаций эта страна является. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков отмечал, что использование аэродромов Румынии и других приграничных стран "для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт".Администрация США неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной в свете проводимой в стране военной операции РФ, так как для ее обеспечения потребовалось бы развертывание американских вооруженных сил, что означало бы потенциальную военную конфронтацию с Россией. Премьер Великобритании Борис Джонсон говорил, что установить бесполетную зону над Украиной невозможно, потому что это приведет к прямому столкновению с Россией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/blinken-1777057815.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777001058.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, нато, россия, украина