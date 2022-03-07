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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/kuleba-1777078160.html
Глава МИД Украины заявил о неуверенности НАТО
Глава МИД Украины заявил о неуверенности НАТО - РИА Новости, 07.03.2022
Глава МИД Украины заявил о неуверенности НАТО
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что российская авиация сейчас доминирует в воздушном пространстве Украины, и назвал отказ НАТО от введения... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T20:22
2022-03-07T20:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
нато
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что российская авиация сейчас доминирует в воздушном пространстве Украины, и назвал отказ НАТО от введения бесполетной зоны следствием неуверенности альянса в своих силах."Мы считаем, что отказ от идеи бесполетной зоны основывается на неуверенности в силе НАТО как альянса. Потому что военная мощь НАТО несравнимо больше российской. Так с чего бы Россия осмелилась сбить самолет НАТО, зная, что она обречена, в конечном счете обречена, если война с НАТО начнется", - сказал Кулеба американскому телеканалу ABC.Он отметил, что российские ВВС "доминируют в небе" Украины, и обвинил их в бомбардировках украинских городов и гибели "многих мирных жителей". Россия отрицает применение силы против гражданского населения.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ будет рассматривать решение о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в вооруженном конфликте. По его словам, это касается "любой страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих", и не имеет значения, членом каких организаций эта страна является. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков отмечал, что использование аэродромов Румынии и других приграничных стран "для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт".Администрация США неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной в свете проводимой в стране военной операции РФ, так как для ее обеспечения потребовалось бы развертывание американских вооруженных сил, что означало бы потенциальную военную конфронтацию с Россией. Премьер Великобритании Борис Джонсон говорил, что установить бесполетную зону над Украиной невозможно, потому что это приведет к прямому столкновению с Россией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/blinken-1777057815.html
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в мире, сша, нато, россия, украина
20:22 07.03.2022
 
Глава МИД Украины заявил о неуверенности НАТО

Глава МИД Украины Кулеба объяснил отказ НАТО от бесполетной зоны ее неуверенностью в себе

© REUTERS / POOL / Sergey DolzhenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / POOL / Sergey Dolzhenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что российская авиация сейчас доминирует в воздушном пространстве Украины, и назвал отказ НАТО от введения бесполетной зоны следствием неуверенности альянса в своих силах.
"Мы считаем, что отказ от идеи бесполетной зоны основывается на неуверенности в силе НАТО как альянса. Потому что военная мощь НАТО несравнимо больше российской. Так с чего бы Россия осмелилась сбить самолет НАТО, зная, что она обречена, в конечном счете обречена, если война с НАТО начнется", - сказал Кулеба американскому телеканалу ABC.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 17:15
Блинкен объяснил главную опасность введения бесполетной зоны над Украиной
Он отметил, что российские ВВС "доминируют в небе" Украины, и обвинил их в бомбардировках украинских городов и гибели "многих мирных жителей". Россия отрицает применение силы против гражданского населения.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ будет рассматривать решение о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в вооруженном конфликте. По его словам, это касается "любой страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих", и не имеет значения, членом каких организаций эта страна является. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков отмечал, что использование аэродромов Румынии и других приграничных стран "для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт".
Здание американского Сената в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 08:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Американские сенаторы выступили против введения бесполетной зоны на Украине
Администрация США неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной в свете проводимой в стране военной операции РФ, так как для ее обеспечения потребовалось бы развертывание американских вооруженных сил, что означало бы потенциальную военную конфронтацию с Россией. Премьер Великобритании Борис Джонсон говорил, что установить бесполетную зону над Украиной невозможно, потому что это приведет к прямому столкновению с Россией.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАНАТОРоссияУкраина
 
 
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