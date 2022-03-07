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https://ria.ru/20220307/kitay-1777010514.html
Китай готов предложить посредничество на переговорах России и Украины
Китай готов предложить посредничество на переговорах России и Украины - РИА Новости, 07.03.2022
Китай готов предложить посредничество на переговорах России и Украины
Китай надеется, что Россия и Украина добьются большего прогресса в ходе третьего раунда переговоров, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T10:37
2022-03-07T12:35
в мире
китай
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
ван и (политик)
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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Китай надеется, что Россия и Украина добьются большего прогресса в ходе третьего раунда переговоров, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции."Россия и Украина провели два раунда переговоров, и мы надеемся, что в предстоящем третьем раунде переговоров стороны достигнут нового прогресса", - заявил министр.Также он заявил, что Китай готов продолжать конструктивную роль в продвижении мирных переговоров между РФ и Украиной, при необходимости осуществлять посредничество."Китай готов продолжить играть конструктивную роль в продвижении примирения и стимулировании проведения переговоров, а также готов работать с международным сообществом, чтобы при необходимости осуществлять необходимое посредничество", - заявил министр.Он подчеркнул, что Китай проделал определенную работу в плане продвижения переговоров и поддерживает тесные контакты со всеми сторонами.Ван И напомнил, что на второй день военной операции председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Пекин как можно скорее хотел бы увидеть Россию и Украину за столом переговоров, на что российский лидер дал положительный ответ."Китай считает, что чем напряженнее ситуация, тем больше необходимости не прекращать мирные переговоры, а чем больше разногласий, тем сильнее потребность в том, чтобы сесть за стол переговоров", - добавил глава внешнеполитического ведомства КНР.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/kitay-1777011693.html
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776999268.html
китай
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в мире, китай, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, ван и (политик), си цзиньпин
10:37 07.03.2022 (обновлено: 12:35 07.03.2022)
 
Китай готов предложить посредничество на переговорах России и Украины

В МИД КНР заявили о готовности предложить посредничество на переговорах России и Украины

© Фото : Wikipedia/WhisperToMeМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© Фото : Wikipedia/WhisperToMe
Министерство иностранных дел Китая
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Китай надеется, что Россия и Украина добьются большего прогресса в ходе третьего раунда переговоров, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции.
"Россия и Украина провели два раунда переговоров, и мы надеемся, что в предстоящем третьем раунде переговоров стороны достигнут нового прогресса", - заявил министр.
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Китай имеет право принимать меры для защиты своих интересов, заявил Ван И
Также он заявил, что Китай готов продолжать конструктивную роль в продвижении мирных переговоров между РФ и Украиной, при необходимости осуществлять посредничество.
"Китай готов продолжить играть конструктивную роль в продвижении примирения и стимулировании проведения переговоров, а также готов работать с международным сообществом, чтобы при необходимости осуществлять необходимое посредничество", - заявил министр.
Он подчеркнул, что Китай проделал определенную работу в плане продвижения переговоров и поддерживает тесные контакты со всеми сторонами.
Ван И напомнил, что на второй день военной операции председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Пекин как можно скорее хотел бы увидеть Россию и Украину за столом переговоров, на что российский лидер дал положительный ответ.
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Китай эвакуировал с Украины большинство своих граждан
"Китай считает, что чем напряженнее ситуация, тем больше необходимости не прекращать мирные переговоры, а чем больше разногласий, тем сильнее потребность в том, чтобы сесть за стол переговоров", - добавил глава внешнеполитического ведомства КНР.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреКитайДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВладимир ПутинВан И (политик)Си Цзиньпин
 
 
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