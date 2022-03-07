https://ria.ru/20220307/kitay-1777010514.html

Китай готов предложить посредничество на переговорах России и Украины

Китай готов предложить посредничество на переговорах России и Украины - РИА Новости, 07.03.2022

Китай готов предложить посредничество на переговорах России и Украины

Китай надеется, что Россия и Украина добьются большего прогресса в ходе третьего раунда переговоров, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T10:37

2022-03-07T10:37

2022-03-07T12:35

в мире

китай

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

владимир путин

ван и (политик)

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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Китай надеется, что Россия и Украина добьются большего прогресса в ходе третьего раунда переговоров, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции."Россия и Украина провели два раунда переговоров, и мы надеемся, что в предстоящем третьем раунде переговоров стороны достигнут нового прогресса", - заявил министр.Также он заявил, что Китай готов продолжать конструктивную роль в продвижении мирных переговоров между РФ и Украиной, при необходимости осуществлять посредничество."Китай готов продолжить играть конструктивную роль в продвижении примирения и стимулировании проведения переговоров, а также готов работать с международным сообществом, чтобы при необходимости осуществлять необходимое посредничество", - заявил министр.Он подчеркнул, что Китай проделал определенную работу в плане продвижения переговоров и поддерживает тесные контакты со всеми сторонами.Ван И напомнил, что на второй день военной операции председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Пекин как можно скорее хотел бы увидеть Россию и Украину за столом переговоров, на что российский лидер дал положительный ответ."Китай считает, что чем напряженнее ситуация, тем больше необходимости не прекращать мирные переговоры, а чем больше разногласий, тем сильнее потребность в том, чтобы сесть за стол переговоров", - добавил глава внешнеполитического ведомства КНР.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/kitay-1777011693.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776999268.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, ван и (политик), си цзиньпин