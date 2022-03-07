https://ria.ru/20220307/germaniya-1777002835.html

Германия солидаризировалась с антироссийской позицией Запада, заявили в МИД

Германия солидаризировалась с антироссийской позицией Запада, заявили в МИД - РИА Новости, 07.03.2022

Германия солидаризировалась с антироссийской позицией Запада, заявили в МИД

Берлин полностью солидаризировался с антироссийской позицией Запада, перекрывает каналы диалога с Москвой, заявил в интервью РИА Новости директор третьего... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T09:17

2022-03-07T09:17

2022-03-07T10:05

в мире

россия

германия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

олег тяпкин

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Берлин полностью солидаризировался с антироссийской позицией Запада, перекрывает каналы диалога с Москвой, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин."Пока мы вынуждены констатировать, что правительство ФРГ, несмотря на до сих пор звучащие с его стороны заверения в приверженности процессу исторического примирения между народами Германии и России, полностью солидаризировалось с антироссийской позицией "коллективного Запада" и целенаправленно перекрывает существовавшие каналы сотрудничества и профильного диалога во всех сферах", - сказал Тяпкин.Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина >>

https://ria.ru/20220307/otnosheniya-1776987821.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олег тяпкин