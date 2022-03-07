Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220307/germaniya-1777002835.html
Германия солидаризировалась с антироссийской позицией Запада, заявили в МИД
Германия солидаризировалась с антироссийской позицией Запада, заявили в МИД - РИА Новости, 07.03.2022
Германия солидаризировалась с антироссийской позицией Запада, заявили в МИД
Берлин полностью солидаризировался с антироссийской позицией Запада, перекрывает каналы диалога с Москвой, заявил в интервью РИА Новости директор третьего... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T09:17
2022-03-07T10:05
в мире
россия
германия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
олег тяпкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Берлин полностью солидаризировался с антироссийской позицией Запада, перекрывает каналы диалога с Москвой, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин."Пока мы вынуждены констатировать, что правительство ФРГ, несмотря на до сих пор звучащие с его стороны заверения в приверженности процессу исторического примирения между народами Германии и России, полностью солидаризировалось с антироссийской позицией "коллективного Запада" и целенаправленно перекрывает существовавшие каналы сотрудничества и профильного диалога во всех сферах", - сказал Тяпкин.Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/otnosheniya-1776987821.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олег тяпкин
09:17 07.03.2022 (обновлено: 10:05 07.03.2022)
 
Германия солидаризировалась с антироссийской позицией Запада, заявили в МИД

Директор департамента МИД Тяпкин: Берлин перекрывает каналы диалога с Москвой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Берлин полностью солидаризировался с антироссийской позицией Запада, перекрывает каналы диалога с Москвой, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
"Пока мы вынуждены констатировать, что правительство ФРГ, несмотря на до сих пор звучащие с его стороны заверения в приверженности процессу исторического примирения между народами Германии и России, полностью солидаризировалось с антироссийской позицией "коллективного Запада" и целенаправленно перекрывает существовавшие каналы сотрудничества и профильного диалога во всех сферах", - сказал Тяпкин.
Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина >>
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 03:04
В МИД рассказали, как кризис на Украине отразится на отношениях с ЕС и США
 
В миреРоссияГерманияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Олег Тяпкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала