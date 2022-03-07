https://ria.ru/20220307/germaniya-1777002835.html
Германия солидаризировалась с антироссийской позицией Запада, заявили в МИД
Германия солидаризировалась с антироссийской позицией Запада, заявили в МИД - РИА Новости, 07.03.2022
Германия солидаризировалась с антироссийской позицией Запада, заявили в МИД
Берлин полностью солидаризировался с антироссийской позицией Запада, перекрывает каналы диалога с Москвой, заявил в интервью РИА Новости директор третьего... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T09:17
2022-03-07T09:17
2022-03-07T10:05
в мире
россия
германия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
олег тяпкин
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Берлин полностью солидаризировался с антироссийской позицией Запада, перекрывает каналы диалога с Москвой, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин."Пока мы вынуждены констатировать, что правительство ФРГ, несмотря на до сих пор звучащие с его стороны заверения в приверженности процессу исторического примирения между народами Германии и России, полностью солидаризировалось с антироссийской позицией "коллективного Запада" и целенаправленно перекрывает существовавшие каналы сотрудничества и профильного диалога во всех сферах", - сказал Тяпкин.Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олег тяпкин
09:17 07.03.2022 (обновлено: 10:05 07.03.2022)
Германия солидаризировалась с антироссийской позицией Запада, заявили в МИД
Директор департамента МИД Тяпкин: Берлин перекрывает каналы диалога с Москвой