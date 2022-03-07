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В МИД рассказали о дискриминации российских граждан в Германии
В МИД рассказали о дискриминации российских граждан в Германии - РИА Новости, 07.03.2022
В МИД рассказали о дискриминации российских граждан в Германии
В ФРГ фиксируются случаи оскорблений российских граждан и русскоязычных соотечественников, идет травля всего русского, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T09:20
2022-03-07T10:04
татьяна москалькова
валерий фадеев
сим
россия
украина
мвд фрг
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В ФРГ фиксируются случаи оскорблений российских граждан и русскоязычных соотечественников, идет травля всего русского, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратится к комиссару по правам человека СЕ для защиты россиян за рубежом. По ее словам, россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Она отмечала, что российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявлял, что намерен обратиться к правозащитникам Европы из-за травли россиян, для этого Совет собирает факты.Позже глава МВД ФРГ заявила, что выступает против дискриминации граждан, имеющих российские корни.Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина &gt;&gt;
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татьяна москалькова, валерий фадеев, сим, россия, украина, мвд фрг, признание днр и лнр в россии
09:20 07.03.2022 (обновлено: 10:04 07.03.2022)
 
В МИД рассказали о дискриминации российских граждан в Германии

Представитель МИД Тяпкин: в Германии фиксируются случаи оскорблений российских граждан

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В ФРГ фиксируются случаи оскорблений российских граждан и русскоязычных соотечественников, идет травля всего русского, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
"В ФРГ развернута массированная кампания по демонизации России, фиксируются случаи немотивированных оскорблений российских граждан и русскоязычных соотечественников. По сути, идет широкомасштабная травля всего русского", - сказал Тяпкин.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратится к комиссару по правам человека СЕ для защиты россиян за рубежом. По ее словам, россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Она отмечала, что российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявлял, что намерен обратиться к правозащитникам Европы из-за травли россиян, для этого Совет собирает факты.
Позже глава МВД ФРГ заявила, что выступает против дискриминации граждан, имеющих российские корни.
Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина >>
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