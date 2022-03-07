09:20 07.03.2022 (обновлено: 10:04 07.03.2022)
В МИД рассказали о дискриминации российских граждан в Германии
Представитель МИД Тяпкин: в Германии фиксируются случаи оскорблений российских граждан
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В ФРГ фиксируются случаи оскорблений российских граждан и русскоязычных соотечественников, идет травля всего русского, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
"В ФРГ развернута массированная кампания по демонизации России, фиксируются случаи немотивированных оскорблений российских граждан и русскоязычных соотечественников. По сути, идет широкомасштабная травля всего русского", - сказал Тяпкин.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратится к комиссару по правам человека СЕ для защиты россиян за рубежом. По ее словам, россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Она отмечала, что российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявлял, что намерен обратиться к правозащитникам Европы из-за травли россиян, для этого Совет собирает факты.
Позже глава МВД ФРГ заявила, что выступает против дискриминации граждан, имеющих российские корни.