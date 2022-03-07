https://ria.ru/20220307/frg-1777003071.html

В МИД рассказали о дискриминации российских граждан в Германии

В МИД рассказали о дискриминации российских граждан в Германии - РИА Новости, 07.03.2022

В МИД рассказали о дискриминации российских граждан в Германии

В ФРГ фиксируются случаи оскорблений российских граждан и русскоязычных соотечественников, идет травля всего русского, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T09:20

2022-03-07T09:20

2022-03-07T10:04

татьяна москалькова

валерий фадеев

сим

россия

украина

мвд фрг

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В ФРГ фиксируются случаи оскорблений российских граждан и русскоязычных соотечественников, идет травля всего русского, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратится к комиссару по правам человека СЕ для защиты россиян за рубежом. По ее словам, россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Она отмечала, что российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявлял, что намерен обратиться к правозащитникам Европы из-за травли россиян, для этого Совет собирает факты.Позже глава МВД ФРГ заявила, что выступает против дискриминации граждан, имеющих российские корни.Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

татьяна москалькова, валерий фадеев, сим, россия, украина, мвд фрг, признание днр и лнр в россии