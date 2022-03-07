https://ria.ru/20220307/evropa-1777004351.html
От отношений между Москвой и Берлином зависит мир в Европе, заявили в МИД
От отношений между Москвой и Берлином зависит мир в Европе, заявили в МИД - РИА Новости, 07.03.2022
От отношений между Москвой и Берлином зависит мир в Европе, заявили в МИД
Москва надеется, что Берлин поймет бесперспективность "сжигания мостов", от отношений двух стран будет зависеть мир на континенте, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T09:32
2022-03-07T09:32
2022-03-07T10:05
в мире
россия
европа
германия
олег тяпкин
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Москва надеется, что Берлин поймет бесперспективность "сжигания мостов", от отношений двух стран будет зависеть мир на континенте, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин."Надеемся, что в конечном итоге здравый смысл возобладает и к Берлину придет понимание бесперспективности "сжигания мостов", ведь "послезавтра" наступит обязательно", - сказал Тяпкин.По его словам, "при всей остроте нынешних разногласий Россия и Германия останутся соседями в Европе, от состояния отношений между которыми будет зависеть мир и процветание на континенте."Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина >>
https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776932882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, германия, олег тяпкин
09:32 07.03.2022 (обновлено: 10:05 07.03.2022)
От отношений между Москвой и Берлином зависит мир в Европе, заявили в МИД
Глава департамента МИД Тяпкин: мир в Европе зависит от отношений между Россией и Германией