https://ria.ru/20220307/evropa-1777004351.html

От отношений между Москвой и Берлином зависит мир в Европе, заявили в МИД

От отношений между Москвой и Берлином зависит мир в Европе, заявили в МИД - РИА Новости, 07.03.2022

От отношений между Москвой и Берлином зависит мир в Европе, заявили в МИД

Москва надеется, что Берлин поймет бесперспективность "сжигания мостов", от отношений двух стран будет зависеть мир на континенте, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T09:32

2022-03-07T09:32

2022-03-07T10:05

в мире

россия

европа

германия

олег тяпкин

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Москва надеется, что Берлин поймет бесперспективность "сжигания мостов", от отношений двух стран будет зависеть мир на континенте, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин."Надеемся, что в конечном итоге здравый смысл возобладает и к Берлину придет понимание бесперспективности "сжигания мостов", ведь "послезавтра" наступит обязательно", - сказал Тяпкин.По его словам, "при всей остроте нынешних разногласий Россия и Германия останутся соседями в Европе, от состояния отношений между которыми будет зависеть мир и процветание на континенте."Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина >>

https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776932882.html

россия

европа

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, европа, германия, олег тяпкин