В российском Гумштабе заявили об агонии украинских боевиков-националистов
Гумштаб России: налицо признаки агрессии со стороны украинских боевиков-националистов
Разбитая техника ВСУ в районе Северодонецка
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил журналистам в понедельник о признаках неконтролируемой агонии среди боевиков украинских националистических батальонов.
"Налицо признаки никем неконтролируемой агонии со стороны боевиков националистических батальонов, а также их пособников в должностях мэров и глав населенных пунктов практически по всей территории Украины, которая еще подконтрольна нацистам", - сказал Мизинцев.
По его словам, националисты понимают, что их дни сочтены, не брезгуют ничем и идут на "самые кошмарные преступления", направленные в первую очередь против мирных, никем и ничем не защищенных граждан, включая иностранцев.
"Нам достоверно известно, почему киевский режим всеми доступными и недоступными методами всячески препятствует выходу мирных граждан и иностранцев в Россию, а по сути боится, что люди расскажут правду о беспределе и хаосе, унижениях и страданиях, а также геноциде устроенным этим бесчеловечным режимом", - добавил Мизинцев.
Он также указал на угрозы, запугивание, шантаж, физическое насилие и применение оружия на поражение против мирных граждан и иностранцев со стороны националистов.
"Вчера в Харькове, Сумах и других городах зафиксированы многочисленные факты, когда обезумевшие от вседозволенности боевики националистических батальонов расстреливали мирных граждан, обвиняя их в пособничестве России", - отметил Мизинцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.