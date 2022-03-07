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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220307/baskov-1777095121.html
Басков надеется, что генпрокурора Украины ждет трибунал
Басков надеется, что генпрокурора Украины ждет трибунал - РИА Новости, 07.03.2022
Басков надеется, что генпрокурора Украины ждет трибунал
Певец Николай Басков прокомментировал информацию о своём заочном аресте украинским судом, обратившись к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T23:07
2022-03-07T23:07
культура
в мире
ирина венедиктова
россия
украина
николай басков
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Певец Николай Басков прокомментировал информацию о своём заочном аресте украинским судом, обратившись к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой.Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова написала на своей странице в Facebook, что украинский суд удовлетворил ходатайство об аресте эстрадного певца, народного артиста Украины и РФ Николая Баскова, он подозревается в "пропаганде и оправдании войны"."Прочитал в СМИ, что генпрокурор Украины называет меня подозреваемым. В связи с этим хочу сказать следующее. Ирина Венедиктова, надеюсь, что в скором времени вас тоже ждёт. Только не расследование и суд, а трибунал из-за совершаемых действий против вашего же народа и из-за поддержки опытов с биологическим оружием на вашей территории. И, конечно, из-за поддержки фашизма на государственном уровне", - написал Басков на своей странице в Instagram.Также он поздравил своих подписчиков с наступающим праздником. "Только не с 8 марта, а с 18 марта! Кто знает, тот знает! И празднует!" - заключил Басков. 18 марта в РФ отмечается день воссоединения Крыма с Россией.Ранее 25 февраля Басков выложил пост в Instagram, где поддержал действия российского президента, отметив, что операция России на Украине "полностью соответствует международному праву", а также подчеркнув, что целью объявленной операции является "защита России от ставших очевидными военных угроз на ее границах". В заключение артист написал, что это "миротворческая операция, конец геноцида, предотвращение нападения на Россию, а также самозащита России и защита ее союзников".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220305/gazmanov-1776782248.html
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в мире, ирина венедиктова, россия, украина, николай басков
23:07 07.03.2022
 
Басков надеется, что генпрокурора Украины ждет трибунал

Басков надеется, что генпрокурора Украины Венедиктову ждет трибунал

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНародный артист России Николай Басков
Народный артист России Николай Басков - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Народный артист России Николай Басков
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Певец Николай Басков прокомментировал информацию о своём заочном аресте украинским судом, обратившись к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой.
Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова написала на своей странице в Facebook, что украинский суд удовлетворил ходатайство об аресте эстрадного певца, народного артиста Украины и РФ Николая Баскова, он подозревается в "пропаганде и оправдании войны".
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"Прочитал в СМИ, что генпрокурор Украины называет меня подозреваемым. В связи с этим хочу сказать следующее. Ирина Венедиктова, надеюсь, что в скором времени вас тоже ждёт. Только не расследование и суд, а трибунал из-за совершаемых действий против вашего же народа и из-за поддержки опытов с биологическим оружием на вашей территории. И, конечно, из-за поддержки фашизма на государственном уровне", - написал Басков на своей странице в Instagram.
Также он поздравил своих подписчиков с наступающим праздником. "Только не с 8 марта, а с 18 марта! Кто знает, тот знает! И празднует!" - заключил Басков. 18 марта в РФ отмечается день воссоединения Крыма с Россией.
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Ранее 25 февраля Басков выложил пост в Instagram, где поддержал действия российского президента, отметив, что операция России на Украине "полностью соответствует международному праву", а также подчеркнув, что целью объявленной операции является "защита России от ставших очевидными военных угроз на ее границах". В заключение артист написал, что это "миротворческая операция, конец геноцида, предотвращение нападения на Россию, а также самозащита России и защита ее союзников".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
КультураВ миреИрина ВенедиктоваРоссияУкраинаНиколай Басков
 
 
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