https://ria.ru/20220307/bank-1777027298.html
ВТБ зафиксировал рекордный рост спроса на цифровые карты "Мир"
ВТБ зафиксировал рекордный рост спроса на цифровые карты "Мир" - РИА Новости, 07.03.2022
ВТБ зафиксировал рекордный рост спроса на цифровые карты "Мир"
ВТБ фиксирует рекордный рост спроса на цифровые карты "Мир", за сутки он вырос почти в восемь раз, сообщила пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T13:13
2022-03-07T13:13
2022-03-07T13:13
экономика
технологии
россия
армения
казахстан
втб
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости/Прайм. ВТБ фиксирует рекордный рост спроса на цифровые карты "Мир", за сутки он вырос почти в восемь раз, сообщила пресс-служба кредитной организации."ВТБ фиксирует рекордный рост спроса на цифровые карты "Мир". За последние сутки клиенты ВТБ открыли в "цифре" 27 тысяч карт Национальной платёжной системы, тогда как 5 марта этот показатель составил 3,5 тысячи", - говорится в сообщении.При этом общее количество карт "Мир", выпущенных ВТБ, стремится к 12 миллионам, и такая карта принимается как в России, так и за рубежом: в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане.В то же время решение иностранных платежных систем о прекращении работы в России никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории страны, указывает также банк. Все операции по картам VISA и Masterсard, в том числе оплата и снятие наличных, по-прежнему доступны, за исключением использования сервисов PAY, операций за границей и оплаты в некоторых интернет-магазинах и онлайновых сервисах. Банк рекомендует использовать пластиковые карты VISA и Masterсard и для покупок онлайн открыть цифровую карту "Мир"."ВТБ также прорабатывает возможность запуска кобейджинговых карт альтернативных платежных систем. Мы планируем, что карты будут доступны в рублях, долларах, евро и других валютах - как на пластиковом носителе, так и в цифровом виде", - указали в кредитной организации.В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Банки рекомендовали своим клиентам, которые находятся за рубежом, снять наличные.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, армения, казахстан, втб
ВТБ зафиксировал рекордный рост спроса на цифровые карты "Мир"
ВТБ зафиксировал рекордный рост спроса на цифровые карты "Мир"
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости/Прайм. ВТБ фиксирует рекордный рост спроса на цифровые карты "Мир", за сутки он вырос почти в восемь раз, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"ВТБ
фиксирует рекордный рост спроса на цифровые карты "Мир". За последние сутки клиенты ВТБ открыли в "цифре" 27 тысяч карт Национальной платёжной системы, тогда как 5 марта этот показатель составил 3,5 тысячи", - говорится в сообщении.
При этом общее количество карт "Мир", выпущенных ВТБ, стремится к 12 миллионам, и такая карта принимается как в России
, так и за рубежом: в Турции
, Вьетнаме
, Армении
, Белоруссии
, Казахстане
, Киргизии
, Таджикистане
.
В то же время решение иностранных платежных систем о прекращении работы в России никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории страны, указывает также банк. Все операции по картам VISA и Masterсard, в том числе оплата и снятие наличных, по-прежнему доступны, за исключением использования сервисов PAY, операций за границей и оплаты в некоторых интернет-магазинах и онлайновых сервисах. Банк рекомендует использовать пластиковые карты VISA и Masterсard и для покупок онлайн открыть цифровую карту "Мир".
"ВТБ также прорабатывает возможность запуска кобейджинговых карт альтернативных платежных систем. Мы планируем, что карты будут доступны в рублях, долларах, евро и других валютах - как на пластиковом носителе, так и в цифровом виде", - указали в кредитной организации.
В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Банки рекомендовали своим клиентам, которые находятся за рубежом, снять наличные.