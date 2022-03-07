08:00 07.03.2022 (обновлено: 09:31 07.03.2022)
Какая доза безопасна. Алкоголю вынесли окончательный вердикт
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Малые дозы алкоголя снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от всех причин — распространенное убеждение. Однако в последнее время его критикуют. Сразу несколько исследований свидетельствуют: спиртное в любых количествах ухудшает здоровье. В том числе вызывает рак.
По маленькой
В 1990-е ученые заинтересовались безопасными для здоровья дозами алкоголя. Первые работы на эту тему показали, что умеренное потребление спиртного уменьшает вероятность возникновения коронарных болезней сердца, инсультов. Особенно привлекательно выглядело вино.
В 2006-м итальянские ученые представили результаты метаанализа 34 качественных исследований, в которых оценивали воздействие алкоголя на здоровье. Предполагалось, что одна доза содержит десять граммов этанола.
Согласно графикам, потребление спиртного достоверно отражает риск смерти от всех причин независимо от возраста. Причем корреляция получается J-образной — сперва график идет вниз, достигает "дна", потом экспоненциально вверх. Нижняя точка показывает критическое количество алкоголя, при превышении которого риск смерти растет. Для женщин это одна-две дозы в день, для мужчин — две-четыре.
© Di Castelnuovo A, Costanzo S, Bagnardi V, Donati MB, Iacoviello L, de Gaetano G. Alcohol Dosing and Total Mortality in Men and Women: An Updated Meta-analysis of 34 Prospective Studies. Arch Intern Med. 2006;166(22):2437–2445График риска смертности от всех причин и потребления алкоголя принимает J-образный вид. По этой причине возник миф о безопасных дозах алкоголя
График риска смертности от всех причин и потребления алкоголя принимает J-образный вид. По этой причине возник миф о безопасных дозах алкоголя
Сходные результаты получили ученые из США и Канады, проанализировав 84 многолетних наблюдения за большим количеством людей из разных стран. По этим данным, 2,5-15 граммов спирта в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 14-25 процентов, а риск инсульта — на 25-35 процентов. Алкоголь обладает защитным действием, если не превышать безопасную норму, сделали вывод авторы работы.
В разных странах выпустили рекомендации об умеренном потреблении спиртного. Например, в США советовали мужчинам не превышать 196 граммов в неделю (11 стаканов вина или пинта пива), а женщинам — 98 граммов. В Великобритании безопасными считали половину от этих норм, а в Испании, Италии и Португалии, наоборот, в полтора раза больше.
Такой разброс в рекомендациях отражает неоднозначность научных результатов, пишут авторы большого международного исследования, опубликованного в 2018-м в журнале The Lancet. Они проанализировали данные о наблюдениях за жителями 19 стран с высоким уровнем доходов из проектов ERFC, EPIC-CVD и UK Biobank. Всего — более семисот тысяч человек.
Наименьший риск смертности от всех причин пришелся на дозу сто граммов в неделю. Те, кто продолжал употреблять 196 граммов и в сорок лет, жили на год-два меньше. Наихудшие прогнозы по смертности — у любителей пива, крепкого алкоголя и запойных. Нащупать безопасный порог для риска сердечно-сосудистых заболеваний не удалось — за исключением инфаркта миокарда.
Недавнее исследование с участием 18 тысяч австралийцев и американцев на первый взгляд подтвердило выводы о том, что 51-150 граммов в неделю уменьшает риск заболеваний сердца, а порог риска смерти от всех причин — 51-100 граммов.
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Доказано: алкоголь вызывает рак
Обычно в исследованиях сравнивают пьющих в разной степени и не употребляющих совсем, а это искажает результаты, пишут британские ученые в новой статье под названием "Алкоголь — миф о защите от сердечно-сосудистых заболеваний".
Авторы работы взяли из UK Biobank данные за последние семь лет более чем о 300 тысячах выпивающих и 21 тысяче трезвенников. Оказалось, последние избегают алкоголь чаще не просто так, а по состоянию здоровья. У них и без спиртного повышен риск почти всех сердечно-сосудистых заболеваний и, скорее всего, других патологий, не включенных в анализ.
"Главное, что показывает исследование, — идея о пользе умеренного потребления построена на том, что участники контрольных групп — трезвенники. Если их исключить, то выгода от алкоголя исчезнет", — комментирует в Twitter австралийский эпидемиолог Гедеон Мейеровиц-Кац.
© Иллюстрация РИА НовостиГрафик показывает рост риска болезней сердца со временем при разных дозах потребления алкоголя всех типов
© Иллюстрация РИА Новости
График показывает рост риска болезней сердца со временем при разных дозах потребления алкоголя всех типов
Ученые из Голландии обращают внимание , что работы, где рассматривают пользу от умеренного потребления алкоголя, — это анкетирования и обобщающие их метаанализы. О благотворном действии алкоголя есть много короткосрочных клинических исследований и несколько долгосрочных. Однако если сюда добавить анализ генетических вариантов, которые влияют на потребление спиртного, то заметно, что защитный эффект исчезает. Все это подвергает сомнению причинно-следственную связь между выпивкой и пользой. Скорее всего, ее нет, полагают авторы.
Это подтверждают ученые из Оксфорда. Они взяли за основу китайскую мужскую популяцию, где растет доля пьющих, причем на фоне генетической непереносимости спирта и роста случаев рака пищевода, чему способствует ацетальдегид — продукт расщепления этанола.
Ученые случайным образом отобрали в базе данных China Kadoorie 151 тысячу человек и среди них выявили носителей мутаций непереносимости алкоголя в участках генов — ALDH2-rs671 и ADH1B-rs1229984. Они кодируют фермент алкогольдегидрогиназу, участвующую в метаболизме этанола и продуктов его распада. Носители этих мутаций, как правило, сильно страдают от похмелья, поэтому ведут трезвый образ жизни или употребляют редко и мало.
Авторы работы исходили из того, что эта группа мужчин ничем не отличается от обычной популяции по здоровью и образу жизни, поэтому эффект генетики, даже малый, отчетливо проявляется. Действительно, выяснилось: если налегать на выпивку, то риск рака не только пищевода, но головы, шеи и легких возрастает. И его увеличивает наличие мутаций непереносимости спиртного. Хотя исследование ограничено Китаем, по мнению британских экспертов, оно подтверждает уже полученные данные о том, что алкоголь сам по себе канцерогенен в любых дозах и лучше его избегать.
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