https://ria.ru/20220307/alkogol-1776725932.html

Какая доза безопасна. Алкоголю вынесли окончательный вердикт

Какая доза безопасна. Алкоголю вынесли окончательный вердикт - РИА Новости, 07.03.2022

Какая доза безопасна. Алкоголю вынесли окончательный вердикт

Малые дозы алкоголя снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от всех причин — распространенное убеждение. Однако в последнее время его критикуют... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T08:00

2022-03-07T08:00

2022-03-07T09:31

наука

здоровье

биология

генетика

алкоголь

рак

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Малые дозы алкоголя снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от всех причин — распространенное убеждение. Однако в последнее время его критикуют. Сразу несколько исследований свидетельствуют: спиртное в любых количествах ухудшает здоровье. В том числе вызывает рак.По маленькойВ 1990-е ученые заинтересовались безопасными для здоровья дозами алкоголя. Первые работы на эту тему показали, что умеренное потребление спиртного уменьшает вероятность возникновения коронарных болезней сердца, инсультов. Особенно привлекательно выглядело вино.В 2006-м итальянские ученые представили результаты метаанализа 34 качественных исследований, в которых оценивали воздействие алкоголя на здоровье. Предполагалось, что одна доза содержит десять граммов этанола.Согласно графикам, потребление спиртного достоверно отражает риск смерти от всех причин независимо от возраста. Причем корреляция получается J-образной — сперва график идет вниз, достигает "дна", потом экспоненциально вверх. Нижняя точка показывает критическое количество алкоголя, при превышении которого риск смерти растет. Для женщин это одна-две дозы в день, для мужчин — две-четыре.Сходные результаты получили ученые из США и Канады, проанализировав 84 многолетних наблюдения за большим количеством людей из разных стран. По этим данным, 2,5-15 граммов спирта в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 14-25 процентов, а риск инсульта — на 25-35 процентов. Алкоголь обладает защитным действием, если не превышать безопасную норму, сделали вывод авторы работы.В разных странах выпустили рекомендации об умеренном потреблении спиртного. Например, в США советовали мужчинам не превышать 196 граммов в неделю (11 стаканов вина или пинта пива), а женщинам — 98 граммов. В Великобритании безопасными считали половину от этих норм, а в Испании, Италии и Португалии, наоборот, в полтора раза больше.Такой разброс в рекомендациях отражает неоднозначность научных результатов, пишут авторы большого международного исследования, опубликованного в 2018-м в журнале The Lancet. Они проанализировали данные о наблюдениях за жителями 19 стран с высоким уровнем доходов из проектов ERFC, EPIC-CVD и UK Biobank. Всего — более семисот тысяч человек.Наименьший риск смертности от всех причин пришелся на дозу сто граммов в неделю. Те, кто продолжал употреблять 196 граммов и в сорок лет, жили на год-два меньше. Наихудшие прогнозы по смертности — у любителей пива, крепкого алкоголя и запойных. Нащупать безопасный порог для риска сердечно-сосудистых заболеваний не удалось — за исключением инфаркта миокарда.Недавнее исследование с участием 18 тысяч австралийцев и американцев на первый взгляд подтвердило выводы о том, что 51-150 граммов в неделю уменьшает риск заболеваний сердца, а порог риска смерти от всех причин — 51-100 граммов.Доказано: алкоголь вызывает ракОбычно в исследованиях сравнивают пьющих в разной степени и не употребляющих совсем, а это искажает результаты, пишут британские ученые в новой статье под названием "Алкоголь — миф о защите от сердечно-сосудистых заболеваний".Авторы работы взяли из UK Biobank данные за последние семь лет более чем о 300 тысячах выпивающих и 21 тысяче трезвенников. Оказалось, последние избегают алкоголь чаще не просто так, а по состоянию здоровья. У них и без спиртного повышен риск почти всех сердечно-сосудистых заболеваний и, скорее всего, других патологий, не включенных в анализ."Главное, что показывает исследование, — идея о пользе умеренного потребления построена на том, что участники контрольных групп — трезвенники. Если их исключить, то выгода от алкоголя исчезнет", — комментирует в Twitter австралийский эпидемиолог Гедеон Мейеровиц-Кац.Ученые из Голландии обращают внимание , что работы, где рассматривают пользу от умеренного потребления алкоголя, — это анкетирования и обобщающие их метаанализы. О благотворном действии алкоголя есть много короткосрочных клинических исследований и несколько долгосрочных. Однако если сюда добавить анализ генетических вариантов, которые влияют на потребление спиртного, то заметно, что защитный эффект исчезает. Все это подвергает сомнению причинно-следственную связь между выпивкой и пользой. Скорее всего, ее нет, полагают авторы.Это подтверждают ученые из Оксфорда. Они взяли за основу китайскую мужскую популяцию, где растет доля пьющих, причем на фоне генетической непереносимости спирта и роста случаев рака пищевода, чему способствует ацетальдегид — продукт расщепления этанола.Ученые случайным образом отобрали в базе данных China Kadoorie 151 тысячу человек и среди них выявили носителей мутаций непереносимости алкоголя в участках генов — ALDH2-rs671 и ADH1B-rs1229984. Они кодируют фермент алкогольдегидрогиназу, участвующую в метаболизме этанола и продуктов его распада. Носители этих мутаций, как правило, сильно страдают от похмелья, поэтому ведут трезвый образ жизни или употребляют редко и мало.Авторы работы исходили из того, что эта группа мужчин ничем не отличается от обычной популяции по здоровью и образу жизни, поэтому эффект генетики, даже малый, отчетливо проявляется. Действительно, выяснилось: если налегать на выпивку, то риск рака не только пищевода, но головы, шеи и легких возрастает. И его увеличивает наличие мутаций непереносимости спиртного. Хотя исследование ограничено Китаем, по мнению британских экспертов, оно подтверждает уже полученные данные о том, что алкоголь сам по себе канцерогенен в любых дозах и лучше его избегать.

https://ria.ru/20181228/1548869503.html

https://ria.ru/20210714/alkogol-1741207761.html

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2022

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

здоровье, биология, генетика, алкоголь, рак