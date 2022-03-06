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https://ria.ru/20220306/zelenskiy-1776961958.html
Зеленский заявил, что обсудил с Джонсоном ужесточение санкций против России
Зеленский заявил, что обсудил с Джонсоном ужесточение санкций против России - РИА Новости, 06.03.2022
Зеленский заявил, что обсудил с Джонсоном ужесточение санкций против России
Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ужесточение санкций против России и согласовал дальнейшие совместные РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T20:17
2022-03-06T21:08
россия
санкции в отношении россии
владимир зеленский
борис джонсон
украина
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ужесточение санкций против России и согласовал дальнейшие совместные шаги Киева и Лондона."Продолжил диалог с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Сообщил о противостоянии агрессору... Обсудили дальнейшее ужесточение санкций против России и согласовали дальнейшие совместные шаги", - написал Зеленский.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
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россия, санкции в отношении россии, владимир зеленский, борис джонсон, украина, великобритания
20:17 06.03.2022 (обновлено: 21:08 06.03.2022)
 
Зеленский заявил, что обсудил с Джонсоном ужесточение санкций против России

Зеленский заявил, что обсудил с премьером Британии ужесточение санкций против России

© REUTERS / POOL / Matt DunhamПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / POOL / Matt Dunham
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ужесточение санкций против России и согласовал дальнейшие совместные шаги Киева и Лондона.
"Продолжил диалог с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Сообщил о противостоянии агрессору... Обсудили дальнейшее ужесточение санкций против России и согласовали дальнейшие совместные шаги", - написал Зеленский.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 07:32
Джонсон изложит лидерам европейских стран "план действий" по Украине
 
РоссияСанкции в отношении РоссииВладимир ЗеленскийБорис ДжонсонУкраинаВеликобритания
 
 
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