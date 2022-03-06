https://ria.ru/20220306/zelenskiy-1776961958.html

Зеленский заявил, что обсудил с Джонсоном ужесточение санкций против России

Зеленский заявил, что обсудил с Джонсоном ужесточение санкций против России - РИА Новости, 06.03.2022

Зеленский заявил, что обсудил с Джонсоном ужесточение санкций против России

Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ужесточение санкций против России и согласовал дальнейшие совместные РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T20:17

2022-03-06T20:17

2022-03-06T21:08

россия

санкции в отношении россии

владимир зеленский

борис джонсон

украина

великобритания

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ужесточение санкций против России и согласовал дальнейшие совместные шаги Киева и Лондона."Продолжил диалог с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Сообщил о противостоянии агрессору... Обсудили дальнейшее ужесточение санкций против России и согласовали дальнейшие совместные шаги", - написал Зеленский.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.

https://ria.ru/20220306/plan-1776877702.html

россия

украина

великобритания

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Наталья Макарова

россия, санкции в отношении россии, владимир зеленский, борис джонсон, украина, великобритания