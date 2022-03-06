Макрон: Москва и Киев работают над сохранностью украинских ядерных объектов
Макрон: Москва и Киев ведут работу над безопасностью ядерных объектов на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после разговоров с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским заявил, что стороны ведут работу по сохранению целостности гражданских ядерных объектов Украины.
"Я поговорил сегодня с президентом Путиным, а затем с президентом Зеленским. Мы занимаемся работой по сохранению целостности гражданских ядерных установок Украины, в дополнение к приоритетным требованиям, которые предъявляем к России: прекращение огня и защита мирных жителей", - написал Макрон в Twitter.
Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин заявил Макрону, что Вооруженные силы РФ и украинское подразделение охраны с персоналом продолжают обеспечивать функционирование Запорожской АЭС. Также российский лидер отметил, что не против встречи в формате МАГАТЭ - Россия - Украина, но не в Чернобыле, а в формате видеоконференции или в третьей стране.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.