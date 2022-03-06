https://ria.ru/20220306/ukraina-1776921370.html
Путин заявил Эрдогану, что Россия делает все для сохранения жизни украинцев
Путин заявил Эрдогану, что Россия делает все для сохранения жизни украинцев - РИА Новости, 06.03.2022
Путин заявил Эрдогану, что Россия делает все для сохранения жизни украинцев
Президент РФ Владимир Путин заявил главе Турции Тайипу Эрдогану, что ВС РФ делают все для сохранения жизни и безопасности жителей на Украине: удары наносят... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T14:46
2022-03-06T14:46
2022-03-06T14:54
в мире
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украина
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил главе Турции Тайипу Эрдогану, что ВС РФ делают все для сохранения жизни и безопасности жителей на Украине: удары наносят только по военным объектам, говорится в пресс-службе Кремля."При этом российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан, точечные удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры", - говорится в сообщении.Отмечается, что особой жестокостью и цинизмом отличаются действия националистических, неонацистских формирований, продолжающих интенсивные обстрелы Донбасса и использующих в украинских городах и населенных пунктах в качестве "живого щита" гражданских лиц, включая иностранцев, фактически взятых в заложники.
https://radiosputnik.ria.ru/20220306/erdogan-1776921803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, турция, россия, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
14:46 06.03.2022 (обновлено: 14:54 06.03.2022)
Путин заявил Эрдогану, что Россия делает все для сохранения жизни украинцев
Путин заявил Эрдогану, что Россия делает все для сохранения жизни и безопасности украинцев