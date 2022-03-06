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Путин заявил Эрдогану, что Россия делает все для сохранения жизни украинцев
Путин заявил Эрдогану, что Россия делает все для сохранения жизни украинцев - РИА Новости, 06.03.2022
Путин заявил Эрдогану, что Россия делает все для сохранения жизни украинцев
Президент РФ Владимир Путин заявил главе Турции Тайипу Эрдогану, что ВС РФ делают все для сохранения жизни и безопасности жителей на Украине: удары наносят... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T14:46
2022-03-06T14:54
в мире
турция
россия
украина
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил главе Турции Тайипу Эрдогану, что ВС РФ делают все для сохранения жизни и безопасности жителей на Украине: удары наносят только по военным объектам, говорится в пресс-службе Кремля."При этом российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан, точечные удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры", - говорится в сообщении.Отмечается, что особой жестокостью и цинизмом отличаются действия националистических, неонацистских формирований, продолжающих интенсивные обстрелы Донбасса и использующих в украинских городах и населенных пунктах в качестве "живого щита" гражданских лиц, включая иностранцев, фактически взятых в заложники.
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в мире, турция, россия, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
14:46 06.03.2022 (обновлено: 14:54 06.03.2022)
 
Путин заявил Эрдогану, что Россия делает все для сохранения жизни украинцев

Путин заявил Эрдогану, что Россия делает все для сохранения жизни и безопасности украинцев

© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Андрей Горшков
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил главе Турции Тайипу Эрдогану, что ВС РФ делают все для сохранения жизни и безопасности жителей на Украине: удары наносят только по военным объектам, говорится в пресс-службе Кремля.
"При этом российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан, точечные удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
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Путин обсудил с Эрдоганом специальную операцию на Украине
Отмечается, что особой жестокостью и цинизмом отличаются действия националистических, неонацистских формирований, продолжающих интенсивные обстрелы Донбасса и использующих в украинских городах и населенных пунктах в качестве "живого щита" гражданских лиц, включая иностранцев, фактически взятых в заложники.
 
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