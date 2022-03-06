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Зеленский провел переговоры с основателем SpaceX Илоном Маском
Зеленский провел переговоры с основателем SpaceX Илоном Маском - РИА Новости, 06.03.2022
Зеленский провел переговоры с основателем SpaceX Илоном Маском
Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с основателем компании SpaceX Илоном Маском, и отметил, что на следующей неделе Украина получит еще одну... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T02:32
2022-03-06T03:49
в мире
сша
украина
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с основателем компании SpaceX Илоном Маском, и отметил, что на следующей неделе Украина получит еще одну партию систем Starlink.Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров попросил Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету. Американский миллиардер после этого сообщил, что служба спутниковой связи Starlink теперь работает на Украине. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин после этого заявил, что Маск "перешел на сторону врага".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, сша, украина
02:32 06.03.2022 (обновлено: 03:49 06.03.2022)
 
Зеленский провел переговоры с основателем SpaceX Илоном Маском

Владимир Зеленский обсудил с основателем SpaceX Маском еще одну партию систем Starlink

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с основателем компании SpaceX Илоном Маском, и отметил, что на следующей неделе Украина получит еще одну партию систем Starlink.
Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров попросил Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету. Американский миллиардер после этого сообщил, что служба спутниковой связи Starlink теперь работает на Украине. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин после этого заявил, что Маск "перешел на сторону врага".
"Поговорил с Илоном Маском. Я благодарен ему за поддержку Украину словами и делами. На следующей неделе мы получим еще одну партию систем Starlink для разрушенных городов", - написал Зеленский в Twitter, добавив, что обсуждения коснулись также "возможных космические проектов".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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