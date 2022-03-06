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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/spetsoperatsiya-1776961481.html
Киев стягивал силы к Донбассу перед началом спецоперации, заявил Пушилин
Киев стягивал силы к Донбассу перед началом спецоперации, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.03.2022
Киев стягивал силы к Донбассу перед началом спецоперации, заявил Пушилин
В Донбассе перед началом специальной операции со стороны Российской Федерации Украина стягивала силы к линии соприкосновения, шли массовые поставки Киеву оружия РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T20:10
2022-03-06T20:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
леонид пасечник
владимир путин
донецкая народная республика
сша
россия
нато
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Донбассе перед началом специальной операции со стороны Российской Федерации Украина стягивала силы к линии соприкосновения, шли массовые поставки Киеву оружия со стороны НАТО и США, рассказал в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Весь конец прошлого года и в начале этого Украина стягивала силы и средства к линии соприкосновения, при этом шли массовые поставки оружия Киеву со стороны стран НАТО и США. Байрактары, ПТРК Javelin, ПЗРК Stinger… Этот список можно продолжать и продолжать – тонны вооружения, которым накачивали Украину, и оно в срочном порядке перебрасывалось в Донбасс", - сказал Пушилин.Глава ДНР отметил, что обстрелы, волна лжеминирований, провокаций, угроз химической атаки, а также информационная раскачка ситуации характеризовали обстановку в республике и вокруг нее перед началом освободительной операции.Он также рассказал, что разведка ДНР докладывала, что у Киева все готово к наступательной операции, при этом на минской площадке переговорный процесс Киев целенаправленно завел в тупик."Это вынудило нас принять меры по защите мирного населения. Мы совместно с главой ЛНР Леонидом Пасечником обратились за помощью к Российской Федерации и попросили президента Владимира Путина признать Республики Донбасса и заключить с нами договоры о дружбе и сотрудничестве, включая взаимодействие в сфере обороны", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/zelenskiy-1776956439.html
https://ria.ru/20220306/javelin-1776959129.html
донецкая народная республика
сша
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в мире, леонид пасечник, владимир путин, донецкая народная республика, сша, россия, нато, вооруженные силы рф, javelin (птрк), денис пушилин, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика
20:10 06.03.2022
 
Киев стягивал силы к Донбассу перед началом спецоперации, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: Киев стягивал силы к линии соприкосновения в Донбассе перед операцией

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Донбассе перед началом специальной операции со стороны Российской Федерации Украина стягивала силы к линии соприкосновения, шли массовые поставки Киеву оружия со стороны НАТО и США, рассказал в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Весь конец прошлого года и в начале этого Украина стягивала силы и средства к линии соприкосновения, при этом шли массовые поставки оружия Киеву со стороны стран НАТО и США. Байрактары, ПТРК Javelin, ПЗРК Stinger… Этот список можно продолжать и продолжать – тонны вооружения, которым накачивали Украину, и оно в срочном порядке перебрасывалось в Донбасс", - сказал Пушилин.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
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Зеленского ждет трибунал на Украине, заявил депутат Рады
Глава ДНР отметил, что обстрелы, волна лжеминирований, провокаций, угроз химической атаки, а также информационная раскачка ситуации характеризовали обстановку в республике и вокруг нее перед началом освободительной операции.
Он также рассказал, что разведка ДНР докладывала, что у Киева все готово к наступательной операции, при этом на минской площадке переговорный процесс Киев целенаправленно завел в тупик.
"Это вынудило нас принять меры по защите мирного населения. Мы совместно с главой ЛНР Леонидом Пасечником обратились за помощью к Российской Федерации и попросили президента Владимира Путина признать Республики Донбасса и заключить с нами договоры о дружбе и сотрудничестве, включая взаимодействие в сфере обороны", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛеонид ПасечникВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссияНАТОВооруженные силы РФJavelin (ПТРК)Денис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная Республика
 
 
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