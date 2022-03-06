https://ria.ru/20220306/spetsoperatsiya-1776961481.html

Киев стягивал силы к Донбассу перед началом спецоперации, заявил Пушилин

Киев стягивал силы к Донбассу перед началом спецоперации, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.03.2022

Киев стягивал силы к Донбассу перед началом спецоперации, заявил Пушилин

В Донбассе перед началом специальной операции со стороны Российской Федерации Украина стягивала силы к линии соприкосновения, шли массовые поставки Киеву оружия РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T20:10

2022-03-06T20:10

2022-03-06T20:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

леонид пасечник

владимир путин

донецкая народная республика

сша

россия

нато

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Донбассе перед началом специальной операции со стороны Российской Федерации Украина стягивала силы к линии соприкосновения, шли массовые поставки Киеву оружия со стороны НАТО и США, рассказал в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Весь конец прошлого года и в начале этого Украина стягивала силы и средства к линии соприкосновения, при этом шли массовые поставки оружия Киеву со стороны стран НАТО и США. Байрактары, ПТРК Javelin, ПЗРК Stinger… Этот список можно продолжать и продолжать – тонны вооружения, которым накачивали Украину, и оно в срочном порядке перебрасывалось в Донбасс", - сказал Пушилин.Глава ДНР отметил, что обстрелы, волна лжеминирований, провокаций, угроз химической атаки, а также информационная раскачка ситуации характеризовали обстановку в республике и вокруг нее перед началом освободительной операции.Он также рассказал, что разведка ДНР докладывала, что у Киева все готово к наступательной операции, при этом на минской площадке переговорный процесс Киев целенаправленно завел в тупик."Это вынудило нас принять меры по защите мирного населения. Мы совместно с главой ЛНР Леонидом Пасечником обратились за помощью к Российской Федерации и попросили президента Владимира Путина признать Республики Донбасса и заключить с нами договоры о дружбе и сотрудничестве, включая взаимодействие в сфере обороны", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/zelenskiy-1776956439.html

https://ria.ru/20220306/javelin-1776959129.html

донецкая народная республика

сша

россия

луганская народная республика

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, леонид пасечник, владимир путин, донецкая народная республика, сша, россия, нато, вооруженные силы рф, javelin (птрк), денис пушилин, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика