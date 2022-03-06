https://ria.ru/20220306/spetsoperatsiya-1776921027.html

Путин проинформировал Эрдогана о специальной операции на Украине

Путин проинформировал Эрдогана о специальной операции на Украине - РИА Новости, 06.03.2022

Путин проинформировал Эрдогана о специальной операции на Украине

Президент России Владимир Путин проинформировал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о ходе специальной военной операции РФ по защите Донбасса, разъяснил... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T14:44

2022-03-06T14:44

2022-03-06T14:49

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

россия

украина

в мире

турция

донецкая народная республика

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проинформировал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о ходе специальной военной операции РФ по защите Донбасса, разъяснил поставленные основные цели и задачи, сообщили в пресс-службе Кремля.Сообщается, что состоялся телефонный разговор лидеров России и Турции."Владимир Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, изложил принципиальные подходы и оценки в этом контексте, подробно разъяснил поставленные основные цели и задачи", - говорится в сообщении.Отмечается, что президент РФ подчеркнул, что спецоперация РФ на Украине идет по плану и в соответствии с графиком.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/razgovor-1776918045.html

россия

украина

турция

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, украина, в мире, турция, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф