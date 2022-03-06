Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/spetsoperatsiya-1776921027.html
Путин проинформировал Эрдогана о специальной операции на Украине
Путин проинформировал Эрдогана о специальной операции на Украине - РИА Новости, 06.03.2022
Путин проинформировал Эрдогана о специальной операции на Украине
Президент России Владимир Путин проинформировал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о ходе специальной военной операции РФ по защите Донбасса, разъяснил... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T14:44
2022-03-06T14:49
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
украина
в мире
турция
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752324804_0:309:3090:2047_1920x0_80_0_0_5ab6686e45c94971fdd8dbee2adc962a.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проинформировал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о ходе специальной военной операции РФ по защите Донбасса, разъяснил поставленные основные цели и задачи, сообщили в пресс-службе Кремля.Сообщается, что состоялся телефонный разговор лидеров России и Турции."Владимир Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, изложил принципиальные подходы и оценки в этом контексте, подробно разъяснил поставленные основные цели и задачи", - говорится в сообщении.Отмечается, что президент РФ подчеркнул, что спецоперация РФ на Украине идет по плану и в соответствии с графиком.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/razgovor-1776918045.html
россия
украина
турция
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752324804_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_2d88f08672c009629912bdc83785a7d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, украина, в мире, турция, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
14:44 06.03.2022 (обновлено: 14:49 06.03.2022)
 
Путин проинформировал Эрдогана о специальной операции на Украине

Президент Путин проинформировал Эрдогана о ходе специальной военной операции на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проинформировал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о ходе специальной военной операции РФ по защите Донбасса, разъяснил поставленные основные цели и задачи, сообщили в пресс-службе Кремля.
Сообщается, что состоялся телефонный разговор лидеров России и Турции.
"Владимир Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, изложил принципиальные подходы и оценки в этом контексте, подробно разъяснил поставленные основные цели и задачи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президент РФ подчеркнул, что спецоперация РФ на Украине идет по плану и в соответствии с графиком.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 14:22
Путин поговорит по телефону с Макроном, сообщают СМИ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияУкраинаВ миреТурцияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала