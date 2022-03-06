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Системы Mastercard и Visa заявили о приостановке работы в России
Системы Mastercard и Visa заявили о приостановке работы в России - РИА Новости, 06.03.2022
Системы Mastercard и Visa заявили о приостановке работы в России
Компании Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T04:20
2022-03-06T06:37
экономика
технологии
владимир путин
николай журавлев
украина
сша
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Компании Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России."Все транзакции, инициированные с помощью выпущенных в России карт Visa, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финансовыми организациями за пределами России, больше не будут работать в Российской Федерации", - заявили в компании Visa.Также карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard. Кроме того, карты Mastercard, выпущенные за пределами России, не будут работать на российской территории.В компании отметили, что возобновят операции в России, когда "это будет уместно" — в случае отсутствия законодательных ограничений.Комментарии ЦБ и банковПлатежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах станут недоступны, заявил Банк России.Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, останутся в полной сохранности и будут доступны. Владельцы карт смогут проводить привычные операции в банкоматах, расплачиваться ими, делать переводы с карты на карту.Решение международных платежных систем ограничить свою работу в России в ближайшие дни не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и Mastercard внутри страны, но платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт Visa и MasterCard будут ограничены, сообщила пресс-служба кредитной организации.Все карты клиентов Сбера будут работать, по ним можно будет совершать операции на территории России — снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в оффлайн-магазинах, так и в российских интернет-магазинах.Альфа-банк считает, что карты Mastercard и Visa три дня точно будут работать как обычно, в том числе и за границей, а потом только в России, перевыпускать их не надо, говорится в Telegram-канале кредитной организации. Тем, кто прямо сейчас находится за рубежом, банк рекомендует снять наличные.Новые санкции ЗападаРоссийские власти примут дополнительные меры по поддержке экономики, в частности малого и среднего бизнеса, заявил ранее вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. Особое внимание уделят созданию новых логистических цепочек по экспорту и импорту и дополнительным мерам по импортозамещению. Правительственная комиссия с участием сенаторов уже рассмотрела предложения, призванные упростить получение государственной поддержки.Накануне Госдума и Совет Федерации одобрили пакет мер, который обеспечит поддержку экономики, бизнеса и граждан в условиях беспрецедентных санкций.Эти решения призваны помочь россиянам в условиях нестабильности, возникшей из-за санкций, которые Запад вводит после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, под ограничения попал Центробанк, несколько крупных кредитных организаций отключат от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз, США и другие страны закрыли для российских авиакомпаний небо.На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Такой шаг призван стабилизировать курс рубля.
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экономика, технологии, владимир путин, николай журавлев, украина, сша, россия, центральный банк рф (цб рф), совет федерации рф, альфа-банк
04:20 06.03.2022 (обновлено: 06:37 06.03.2022)
 
Системы Mastercard и Visa заявили о приостановке работы в России

Платежные системы Visa и Mastercard заявили о намерении приостановить работу в России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Компании Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России.
"Все транзакции, инициированные с помощью выпущенных в России карт Visa, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финансовыми организациями за пределами России, больше не будут работать в Российской Федерации", - заявили в компании Visa.
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Также карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard. Кроме того, карты Mastercard, выпущенные за пределами России, не будут работать на российской территории.
В компании отметили, что возобновят операции в России, когда "это будет уместно" — в случае отсутствия законодательных ограничений.

Комментарии ЦБ и банков

Платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах станут недоступны, заявил Банк России.
Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, останутся в полной сохранности и будут доступны. Владельцы карт смогут проводить привычные операции в банкоматах, расплачиваться ими, делать переводы с карты на карту.
Решение международных платежных систем ограничить свою работу в России в ближайшие дни не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и Mastercard внутри страны, но платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт Visa и MasterCard будут ограничены, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Все карты клиентов Сбера будут работать, по ним можно будет совершать операции на территории России — снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в оффлайн-магазинах, так и в российских интернет-магазинах.
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Альфа-банк считает, что карты Mastercard и Visa три дня точно будут работать как обычно, в том числе и за границей, а потом только в России, перевыпускать их не надо, говорится в Telegram-канале кредитной организации. Тем, кто прямо сейчас находится за рубежом, банк рекомендует снять наличные.

Новые санкции Запада

Российские власти примут дополнительные меры по поддержке экономики, в частности малого и среднего бизнеса, заявил ранее вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. Особое внимание уделят созданию новых логистических цепочек по экспорту и импорту и дополнительным мерам по импортозамещению. Правительственная комиссия с участием сенаторов уже рассмотрела предложения, призванные упростить получение государственной поддержки.
Накануне Госдума и Совет Федерации одобрили пакет мер, который обеспечит поддержку экономики, бизнеса и граждан в условиях беспрецедентных санкций.
Эти решения призваны помочь россиянам в условиях нестабильности, возникшей из-за санкций, которые Запад вводит после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, под ограничения попал Центробанк, несколько крупных кредитных организаций отключат от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз, США и другие страны закрыли для российских авиакомпаний небо.
На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Такой шаг призван стабилизировать курс рубля.
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ЭкономикаТехнологииВладимир ПутинНиколай ЖуравлевУкраинаСШАРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Совет Федерации РФАльфа-банк
 
 
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