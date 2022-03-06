04:20 06.03.2022 (обновлено: 06:37 06.03.2022)
Системы Mastercard и Visa заявили о приостановке работы в России
Платежные системы Visa и Mastercard заявили о намерении приостановить работу в России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Компании Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России.
"Все транзакции, инициированные с помощью выпущенных в России карт Visa, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финансовыми организациями за пределами России, больше не будут работать в Российской Федерации", - заявили в компании Visa.
Также карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard. Кроме того, карты Mastercard, выпущенные за пределами России, не будут работать на российской территории.
В компании отметили, что возобновят операции в России, когда "это будет уместно" — в случае отсутствия законодательных ограничений.
Комментарии ЦБ и банков
Платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах станут недоступны, заявил Банк России.
Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, останутся в полной сохранности и будут доступны. Владельцы карт смогут проводить привычные операции в банкоматах, расплачиваться ими, делать переводы с карты на карту.
Решение международных платежных систем ограничить свою работу в России в ближайшие дни не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и Mastercard внутри страны, но платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт Visa и MasterCard будут ограничены, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Все карты клиентов Сбера будут работать, по ним можно будет совершать операции на территории России — снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в оффлайн-магазинах, так и в российских интернет-магазинах.
Альфа-банк считает, что карты Mastercard и Visa три дня точно будут работать как обычно, в том числе и за границей, а потом только в России, перевыпускать их не надо, говорится в Telegram-канале кредитной организации. Тем, кто прямо сейчас находится за рубежом, банк рекомендует снять наличные.
Новые санкции Запада
Российские власти примут дополнительные меры по поддержке экономики, в частности малого и среднего бизнеса, заявил ранее вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. Особое внимание уделят созданию новых логистических цепочек по экспорту и импорту и дополнительным мерам по импортозамещению. Правительственная комиссия с участием сенаторов уже рассмотрела предложения, призванные упростить получение государственной поддержки.
Накануне Госдума и Совет Федерации одобрили пакет мер, который обеспечит поддержку экономики, бизнеса и граждан в условиях беспрецедентных санкций.
Эти решения призваны помочь россиянам в условиях нестабильности, возникшей из-за санкций, которые Запад вводит после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, под ограничения попал Центробанк, несколько крупных кредитных организаций отключат от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз, США и другие страны закрыли для российских авиакомпаний небо.
26 февраля, 08:00Не до SWIFT. Как российские банки работают под санкциями Запада