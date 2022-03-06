https://ria.ru/20220306/seul-1776915239.html

Сеул запретил согражданам посещать соседние с Украиной регионы

Сеул запретил согражданам посещать соседние с Украиной регионы - РИА Новости, 06.03.2022

Сеул запретил согражданам посещать соседние с Украиной регионы

МИД Южной Кореи ввел четвертый самый серьёзный уровень опасности для прилегающих к Украине территорий России и Белоруссии, что подразумевает запрет на их... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T13:46

2022-03-06T13:46

2022-03-06T13:46

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владимир путин

черновцы

россия

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мид южной кореи

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СЕУЛ, 6 мар – РИА Новости. МИД Южной Кореи ввел четвертый самый серьёзный уровень опасности для прилегающих к Украине территорий России и Белоруссии, что подразумевает запрет на их посещение и указ эвакуироваться тем, кто уже там находится, сообщается на сайте ведомства.Ранее МИД Республики Корея ввел четвертый уровень опасности для всей территории самой Украины. Для регионов РФ и Белоруссии в пределах 30 километров от украинской границы раньше действовал третий уровень – рекомендация покинуть эти территории. В список входили Ростовская, Белгородская, Воронежская, Курская и Брянская области в России, а также Брестская и Гомельская области в Белоруссии.Четвертый уровень опасности вводится для указанных областей с 00.00 8 марта по Сеулу, то есть с 18.00 7 марта по Москве."Находящимся на этих территориях гражданам необходимо немедленно эвакуироваться и покинуть их, тем, кто собирается в путешествие – отменить его", - сообщил МИД.По данным ведомства, на 6 марта в соседних с Украиной регионах РФ проживают пять южнокорейских граждан, в случае Белоруссии – один человек.Ранее МИД Южной Кореи вывез свое посольство на Украине из Киева, дипработники будут вести деятельность в трех временных офисах в Черновцах и Львове, а также в Румынии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776477273.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/koreya-1776255427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, черновцы, россия, румыния, вооруженные силы рф, мид южной кореи, ситуация в днр и лнр