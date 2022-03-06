https://ria.ru/20220306/rossiyane-1776903497.html
Джонсон: в странах НАТО не испытывают враждебности к россиянам
Джонсон: в странах НАТО не испытывают враждебности к россиянам - РИА Новости, 06.03.2022
Джонсон: в странах НАТО не испытывают враждебности к россиянам
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны НАТО не испытывают враждебности в отношении граждан России и не ставят под сомнение величие... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T11:53
2022-03-06T11:53
2022-03-06T11:53
в мире
борис джонсон
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны НАТО не испытывают враждебности в отношении граждан России и не ставят под сомнение величие страны."У нас нет враждебности по отношению к российским гражданам, и у нас нет желания ставить под сомнение величие страны и мировой державы", - говорится в статье Джонсона, опубликованной в газете New York Times.Британский премьер также написал, что Россия "обладает превосходящей мощью".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, борис джонсон, россия, великобритания
Джонсон: в странах НАТО не испытывают враждебности к россиянам
Премьер Британии Джонсон: в странах НАТО не испытывают враждебности к россиянам