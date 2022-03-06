https://ria.ru/20220306/remont-1776866904.html
Российским водителям посоветовали не тянуть с ремонтом машин
Российским водителям посоветовали не тянуть с ремонтом машин - РИА Новости, 06.03.2022
Российским водителям посоветовали не тянуть с ремонтом машин
Многие автопроизводители приостановили поставки запчастей в Россию. Как действовать владельцам машин в такой ситуации, посоветовал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T02:14
2022-03-06T02:14
2022-03-06T02:14
авто
антон шапарин
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154768/41/1547684122_0:0:2775:1561_1920x0_80_0_0_d0b5e21616330b62adca34c2b2a4f34a.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Многие автопроизводители приостановили поставки запчастей в Россию. Как действовать владельцам машин в такой ситуации, посоветовал в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.Россиянам будет сложнее ремонтировать свои автомобили, чем раньше, и не только из-за ограничений на поставки в страну запасных частей, выпускаемых рядом автопроизводителей, считает он. По словам эксперта, ключевая проблема – в отказе операторов контейнерных перевозок отправлять грузы в Россию.Компании, которые продолжат поставки автозапчастей в Россию, смогут найти других операторов грузоперевозок, но на это потребуется не менее двух месяцев, полагает эксперт. Шапарин советует российским автомобилистом немедленно заняться "здоровьем" своих машин."В автосервисе важно выявить и устранить все возможные неисправности, то есть решить потенциальные проблемы, чтобы они не стали фатальными", – порекомендовал он.Кроме того, по словам эксперта, следует запастись расходными материалами на полгода или даже на год."Я бы посоветовал, и я лично так сделал, заказать на полгода или год все необходимые расходники, поменять сейчас, пока это возможно, все запчасти, которые могут потребовать ремонта в ближайшие месяцы, и в целом иметь запас необходимых запчастей на какое-то время, как это делали в Советском Союзе, где запчасти были большим дефицитом", – добавил Шапарин.Даже если зарубежный автопроизводитель останется на российском рынке, он неизбежно поднимет цены на свою продукцию, продолжил эксперт."Целый ряд крупных компаний говорят, что они продолжат работать на российском рынке, но, конечно, ассортимент будет намного меньше и запчасти будут намного дороже", – такое мнение высказал Антон Шапарин в интервью радио Sputnik.Владельцам старых моделей будет проще решить проблему дефицита запчастей, покупая детали китайского производства, а для новых автомобилей таких аналогов на рынке пока нет, предупредил эксперт.
https://ria.ru/20220304/porsche-1776447573.html
https://ria.ru/20220304/avtomobili-1776363634.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154768/41/1547684122_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_3abe6a16fe4d29ac5b28d31e80ba935e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, антон шапарин, санкции в отношении россии
Российским водителям посоветовали не тянуть с ремонтом машин
Эксперт Шапарин посоветовал не тянуть с ремонтом автомобилей из-за дефицита запчастей
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости.
Многие автопроизводители приостановили поставки запчастей в Россию. Как действовать владельцам машин в такой ситуации, посоветовал
в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Россиянам будет сложнее ремонтировать свои автомобили, чем раньше, и не только из-за ограничений на поставки в страну запасных частей, выпускаемых рядом автопроизводителей, считает он. По словам эксперта, ключевая проблема – в отказе операторов контейнерных перевозок отправлять грузы в Россию.
"Запчасти пока еще есть, для ряда автомобилей они и будут, но ключевая проблема даже не в них, а в логистике. Запчасти доставляются преимущественно морем, контейнерным транспортом, а большая часть крупнейших глобальных операторов контейнерных перевозок уже сказали, что отказываются принимать и отправлять грузы в Россию и из нее. Следовательно, мы в ближайшие месяцы столкнемся с жестким дефицитом запчастей", – пояснил Шапарин.
Компании, которые продолжат поставки автозапчастей в Россию, смогут найти других операторов грузоперевозок, но на это потребуется не менее двух месяцев, полагает эксперт. Шапарин советует российским автомобилистом немедленно заняться "здоровьем" своих машин.
"В автосервисе важно выявить и устранить все возможные неисправности, то есть решить потенциальные проблемы, чтобы они не стали фатальными", – порекомендовал он.
Кроме того, по словам эксперта, следует запастись расходными материалами на полгода или даже на год.
"Я бы посоветовал, и я лично так сделал, заказать на полгода или год все необходимые расходники, поменять сейчас, пока это возможно, все запчасти, которые могут потребовать ремонта в ближайшие месяцы, и в целом иметь запас необходимых запчастей на какое-то время, как это делали в Советском Союзе, где запчасти были большим дефицитом", – добавил Шапарин.
Даже если зарубежный автопроизводитель останется на российском рынке, он неизбежно поднимет цены на свою продукцию, продолжил эксперт.
"Целый ряд крупных компаний говорят, что они продолжат работать на российском рынке, но, конечно, ассортимент будет намного меньше и запчасти будут намного дороже", – такое мнение высказал Антон Шапарин
в интервью радио Sputnik.
Владельцам старых моделей будет проще решить проблему дефицита запчастей, покупая детали китайского производства, а для новых автомобилей таких аналогов на рынке пока нет, предупредил эксперт.