https://ria.ru/20220306/remont-1776866904.html

Российским водителям посоветовали не тянуть с ремонтом машин

Российским водителям посоветовали не тянуть с ремонтом машин - РИА Новости, 06.03.2022

Российским водителям посоветовали не тянуть с ремонтом машин

Многие автопроизводители приостановили поставки запчастей в Россию. Как действовать владельцам машин в такой ситуации, посоветовал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T02:14

2022-03-06T02:14

2022-03-06T02:14

авто

антон шапарин

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154768/41/1547684122_0:0:2775:1561_1920x0_80_0_0_d0b5e21616330b62adca34c2b2a4f34a.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Многие автопроизводители приостановили поставки запчастей в Россию. Как действовать владельцам машин в такой ситуации, посоветовал в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.Россиянам будет сложнее ремонтировать свои автомобили, чем раньше, и не только из-за ограничений на поставки в страну запасных частей, выпускаемых рядом автопроизводителей, считает он. По словам эксперта, ключевая проблема – в отказе операторов контейнерных перевозок отправлять грузы в Россию.Компании, которые продолжат поставки автозапчастей в Россию, смогут найти других операторов грузоперевозок, но на это потребуется не менее двух месяцев, полагает эксперт. Шапарин советует российским автомобилистом немедленно заняться "здоровьем" своих машин."В автосервисе важно выявить и устранить все возможные неисправности, то есть решить потенциальные проблемы, чтобы они не стали фатальными", – порекомендовал он.Кроме того, по словам эксперта, следует запастись расходными материалами на полгода или даже на год."Я бы посоветовал, и я лично так сделал, заказать на полгода или год все необходимые расходники, поменять сейчас, пока это возможно, все запчасти, которые могут потребовать ремонта в ближайшие месяцы, и в целом иметь запас необходимых запчастей на какое-то время, как это делали в Советском Союзе, где запчасти были большим дефицитом", – добавил Шапарин.Даже если зарубежный автопроизводитель останется на российском рынке, он неизбежно поднимет цены на свою продукцию, продолжил эксперт."Целый ряд крупных компаний говорят, что они продолжат работать на российском рынке, но, конечно, ассортимент будет намного меньше и запчасти будут намного дороже", – такое мнение высказал Антон Шапарин в интервью радио Sputnik.Владельцам старых моделей будет проще решить проблему дефицита запчастей, покупая детали китайского производства, а для новых автомобилей таких аналогов на рынке пока нет, предупредил эксперт.

https://ria.ru/20220304/porsche-1776447573.html

https://ria.ru/20220304/avtomobili-1776363634.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, антон шапарин, санкции в отношении россии