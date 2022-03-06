https://ria.ru/20220306/razgovor-1776908629.html

Путин и Эрдоган проводят телефонный разговор

Путин и Эрдоган проводят телефонный разговор - РИА Новости, 06.03.2022

Путин и Эрдоган проводят телефонный разговор

Президент Турции Тайип Эрдоган начал переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, обсуждается ситуация на Украине, передает телеканал TRT Haber. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T12:44

2022-03-06T12:44

2022-03-06T12:51

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

обострение ситуации в днр и лнр

россия

турция

украина

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АНКАРА, 6 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган начал переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, обсуждается ситуация на Украине, передает телеканал TRT Haber.Ранее представитель президента Турции сообщил, что Эрдоган в ходе ожидающихся в воскресенье переговоров с Путиным озвучит ему предложения Анкары по Украине."В эти минуты начались телефонные переговоры президента Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным. Обсуждается ситуация на Украине. Ожидается заявление канцелярии турецкого лидера", - передал телеканал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/peregovory-1776828431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, украина