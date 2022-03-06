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https://ria.ru/20220306/razgovor-1776869452.html
Зеленский обсудил с Байденом вопросы безопасности
Зеленский обсудил с Байденом вопросы безопасности - РИА Новости, 06.03.2022
Зеленский обсудил с Байденом вопросы безопасности
Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, обсудив вопросы безопасности, финансовую поддержку Украины и... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T03:12
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в мире
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, обсудив вопросы безопасности, финансовую поддержку Украины и продолжение санкций против России."В рамках постоянного диалога я провел очередной разговор с президентом США. Повестка включала вопросы безопасности, финансовую поддержку Украины и продолжение санкций против России", - написал Зеленский в Twitter.Корреспонденты из пула Белого дома сообщили, что разговор продолжался около получаса.
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в мире, украина, сша
03:12 06.03.2022 (обновлено: 03:18 06.03.2022)
 
Зеленский обсудил с Байденом вопросы безопасности

Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Байденом финансовую поддержу Украины

© REUTERS / Umit BektasПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, обсудив вопросы безопасности, финансовую поддержку Украины и продолжение санкций против России.
"В рамках постоянного диалога я провел очередной разговор с президентом США. Повестка включала вопросы безопасности, финансовую поддержку Украины и продолжение санкций против России", - написал Зеленский в Twitter.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
02:32
Зеленский провел переговоры с основателем SpaceX Илоном Маском
Корреспонденты из пула Белого дома сообщили, что разговор продолжался около получаса.
 
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