https://ria.ru/20220306/razgovor-1776869452.html
Зеленский обсудил с Байденом вопросы безопасности
Зеленский обсудил с Байденом вопросы безопасности - РИА Новости, 06.03.2022
Зеленский обсудил с Байденом вопросы безопасности
Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, обсудив вопросы безопасности, финансовую поддержку Украины и... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T03:12
2022-03-06T03:12
2022-03-06T03:18
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, обсудив вопросы безопасности, финансовую поддержку Украины и продолжение санкций против России."В рамках постоянного диалога я провел очередной разговор с президентом США. Повестка включала вопросы безопасности, финансовую поддержку Украины и продолжение санкций против России", - написал Зеленский в Twitter.Корреспонденты из пула Белого дома сообщили, что разговор продолжался около получаса.
https://ria.ru/20220306/starlink-1776867803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша
03:12 06.03.2022 (обновлено: 03:18 06.03.2022)
Зеленский обсудил с Байденом вопросы безопасности
Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Байденом финансовую поддержу Украины