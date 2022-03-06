https://ria.ru/20220306/razgovor-1776869452.html

Зеленский обсудил с Байденом вопросы безопасности

Зеленский обсудил с Байденом вопросы безопасности - РИА Новости, 06.03.2022

Зеленский обсудил с Байденом вопросы безопасности

Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, обсудив вопросы безопасности, финансовую поддержку Украины и... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T03:12

2022-03-06T03:12

2022-03-06T03:18

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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, обсудив вопросы безопасности, финансовую поддержку Украины и продолжение санкций против России."В рамках постоянного диалога я провел очередной разговор с президентом США. Повестка включала вопросы безопасности, финансовую поддержку Украины и продолжение санкций против России", - написал Зеленский в Twitter.Корреспонденты из пула Белого дома сообщили, что разговор продолжался около получаса.

https://ria.ru/20220306/starlink-1776867803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша