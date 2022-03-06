https://ria.ru/20220306/putin-1776921275.html
Путин: приостановка спецоперации возможна лишь при прекращении Киевом боев
Путин: приостановка спецоперации возможна лишь при прекращении Киевом боев - РИА Новости, 06.03.2022
Путин: приостановка спецоперации возможна лишь при прекращении Киевом боев
Приостановка спецоперации по защите Донбасса возможна, только если Киев прекратит бои и выполнит российские требования, заявил Владимир Путин во время разговора РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T14:46
2022-03-06T14:46
2022-03-06T16:08
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Приостановка спецоперации по защите Донбасса возможна, только если Киев прекратит бои и выполнит российские требования, заявил Владимир Путин во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.Российский лидер подтвердил готовность Москвы к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами. При этом он обратил внимание Эрдогана на бесперспективность попыток Киева затянуть переговоры. Путин также выразил надежду, что на новой встрече украинские переговорщики "проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии"."Российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан, точечные удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры", — подчеркнул президент России.По его словам, особой жестокостью и цинизмом отличаются действия националистических, неонацистских формирований, продолжающих интенсивные обстрелы Донбасса. Радикалы используют в качестве живого щита мирных жителей, включая иностранцев, фактически взятых в заложники, добавил глава государства.В свою очередь, турецкий лидер выразил готовность способствовать мирному урегулированию на Украине. По словам президента Турции, он поддерживает связь с Киевом и другими странами и продолжит усилия по "проведению всесторонних переговоров и достижения результатов".Как отметили в Кремле, Эрдоган раскритиковал кампанию по дискриминации русской культуры и ее деятелей, которая набирает обороты на Западе.В ответ Путин подтвердил готовность российской стороны содействовать безопасной эвакуации турецких граждан из районов, где идут бои.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.На 5 марта поражены более двух тысяч объектов, уничтожены 82 самолета, 708 танков и другой бронированной техники. ВС России взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС; разблокировали Северо-Крымский канал, специалисты работают над восстановлением подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям.По данным Минобороны на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220306/mariupol-1776913412.html
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776880095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
14:46 06.03.2022 (обновлено: 16:08 06.03.2022)
Путин: приостановка спецоперации возможна лишь при прекращении Киевом боев
Путин заявил, что приостановка спецоперации возможна лишь в случае прекращения Киевом боев
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Приостановка спецоперации по защите Донбасса возможна, только если Киев прекратит бои и выполнит российские требования, заявил Владимир Путин во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Российский лидер подтвердил готовность Москвы к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами. При этом он обратил внимание Эрдогана на бесперспективность попыток Киева
затянуть переговоры. Путин также выразил надежду, что на новой встрече украинские переговорщики "проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии".
"Российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан, точечные удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры", — подчеркнул президент России.
По его словам, особой жестокостью и цинизмом отличаются действия националистических, неонацистских формирований, продолжающих интенсивные обстрелы Донбасса
. Радикалы используют в качестве живого щита мирных жителей, включая иностранцев, фактически взятых в заложники, добавил глава государства.
В свою очередь, турецкий лидер выразил готовность способствовать мирному урегулированию на Украине. По словам президента Турции, он поддерживает связь с Киевом и другими странами и продолжит усилия по "проведению всесторонних переговоров и достижения результатов".
"Эрдоган повторил свой призыв: "Давайте вместе проложим путь к миру". Президент Эрдоган подчеркнул важность принятия срочных мер для обеспечения прекращения огня, открытия гуманитарных коридоров и подписания мирного соглашения", — говорится в сообщении.
Как отметили в Кремле, Эрдоган раскритиковал кампанию по дискриминации русской культуры и ее деятелей, которая набирает обороты на Западе.
В ответ Путин подтвердил готовность российской стороны содействовать безопасной эвакуации турецких граждан из районов, где идут бои.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы
подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия
начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины
. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
, есть потери со всех сторон.
"Мы выжили": ситуация в освобожденных городах и селах Донбасса
1 из 14
Один из освобожденных от киевских силовиков городов — Счастье в ЛНР, находящийся в 30 километрах от линии соприкосновения.
2 из 14
Горожане признаются, что плакали от радости, увидев ополченцев. Они ждали этого дня с самого начала военного конфликта в Донбассе.
3 из 14
"Ну ничего, все прошло, мы живы, мы выжили", — говорит жительница Счастья Галина Ивановна.
4 из 14
После боев за населенный пункт здесь четверо суток не было воды, газа и света. Теперь началась работа по восстановлению всех сфер жизни.
5 из 14
Международный комитет Красного Креста привез в Счастье гуманитарную помощь.
6 из 14
Житель Счастья радуется освобождению города.
7 из 14
Делается все, чтобы люди как можно быстрее вернулись к мирной жизни.
8 из 14
В свою очередь силы ДНР с начала операции установили контроль над 36 населенными пунктами.
9 из 14
Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское.
10 из 14
Еще буквально вчера тут хозяйничали ВСУ.
11 из 14
А сегодня местные жители наконец-то выбрались из погребов и подвалов, где прятались от обстрелов.
12 из 14
Военнослужащие ДНР ремонтируют технику, приводят в порядок обмундирование.
13 из 14
В освобожденных районах все еще много взрывоопасных предметов.
14 из 14
Военные предупреждают, что к подозрительным вещам и боеприпасам прикасаться ни в коем случае нельзя.
1 из 14
Один из освобожденных от киевских силовиков городов — Счастье в ЛНР, находящийся в 30 километрах от линии соприкосновения.
2 из 14
Горожане признаются, что плакали от радости, увидев ополченцев. Они ждали этого дня с самого начала военного конфликта в Донбассе.
3 из 14
"Ну ничего, все прошло, мы живы, мы выжили", — говорит жительница Счастья Галина Ивановна.
4 из 14
После боев за населенный пункт здесь четверо суток не было воды, газа и света. Теперь началась работа по восстановлению всех сфер жизни.
5 из 14
Международный комитет Красного Креста привез в Счастье гуманитарную помощь.
6 из 14
Житель Счастья радуется освобождению города.
7 из 14
Делается все, чтобы люди как можно быстрее вернулись к мирной жизни.
8 из 14
В свою очередь силы ДНР с начала операции установили контроль над 36 населенными пунктами.
9 из 14
Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское.
10 из 14
Еще буквально вчера тут хозяйничали ВСУ.
11 из 14
А сегодня местные жители наконец-то выбрались из погребов и подвалов, где прятались от обстрелов.
12 из 14
Военнослужащие ДНР ремонтируют технику, приводят в порядок обмундирование.
13 из 14
В освобожденных районах все еще много взрывоопасных предметов.
14 из 14
Военные предупреждают, что к подозрительным вещам и боеприпасам прикасаться ни в коем случае нельзя.
На 5 марта поражены более двух тысяч объектов, уничтожены 82 самолета, 708 танков и другой бронированной техники. ВС России взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС; разблокировали Северо-Крымский канал, специалисты работают над восстановлением подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям.
По данным Минобороны на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.