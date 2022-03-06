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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/putin-1776921275.html
Путин: приостановка спецоперации возможна лишь при прекращении Киевом боев
Путин: приостановка спецоперации возможна лишь при прекращении Киевом боев - РИА Новости, 06.03.2022
Путин: приостановка спецоперации возможна лишь при прекращении Киевом боев
Приостановка спецоперации по защите Донбасса возможна, только если Киев прекратит бои и выполнит российские требования, заявил Владимир Путин во время разговора РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T14:46
2022-03-06T16:08
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Приостановка спецоперации по защите Донбасса возможна, только если Киев прекратит бои и выполнит российские требования, заявил Владимир Путин во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.Российский лидер подтвердил готовность Москвы к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами. При этом он обратил внимание Эрдогана на бесперспективность попыток Киева затянуть переговоры. Путин также выразил надежду, что на новой встрече украинские переговорщики "проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии"."Российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан, точечные удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры", — подчеркнул президент России.По его словам, особой жестокостью и цинизмом отличаются действия националистических, неонацистских формирований, продолжающих интенсивные обстрелы Донбасса. Радикалы используют в качестве живого щита мирных жителей, включая иностранцев, фактически взятых в заложники, добавил глава государства.В свою очередь, турецкий лидер выразил готовность способствовать мирному урегулированию на Украине. По словам президента Турции, он поддерживает связь с Киевом и другими странами и продолжит усилия по "проведению всесторонних переговоров и достижения результатов".Как отметили в Кремле, Эрдоган раскритиковал кампанию по дискриминации русской культуры и ее деятелей, которая набирает обороты на Западе.В ответ Путин подтвердил готовность российской стороны содействовать безопасной эвакуации турецких граждан из районов, где идут бои.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.На 5 марта поражены более двух тысяч объектов, уничтожены 82 самолета, 708 танков и другой бронированной техники. ВС России взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС; разблокировали Северо-Крымский канал, специалисты работают над восстановлением подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям.По данным Минобороны на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/mariupol-1776913412.html
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776880095.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
14:46 06.03.2022 (обновлено: 16:08 06.03.2022)
 
Путин: приостановка спецоперации возможна лишь при прекращении Киевом боев

Путин заявил, что приостановка спецоперации возможна лишь в случае прекращения Киевом боев

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Приостановка спецоперации по защите Донбасса возможна, только если Киев прекратит бои и выполнит российские требования, заявил Владимир Путин во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Российский лидер подтвердил готовность Москвы к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами. При этом он обратил внимание Эрдогана на бесперспективность попыток Киева затянуть переговоры. Путин также выразил надежду, что на новой встрече украинские переговорщики "проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии".
"Российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан, точечные удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры", — подчеркнул президент России.
По его словам, особой жестокостью и цинизмом отличаются действия националистических, неонацистских формирований, продолжающих интенсивные обстрелы Донбасса. Радикалы используют в качестве живого щита мирных жителей, включая иностранцев, фактически взятых в заложники, добавил глава государства.
Местные жители выезжают из Мариуполя, Украина - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 13:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе
В свою очередь, турецкий лидер выразил готовность способствовать мирному урегулированию на Украине. По словам президента Турции, он поддерживает связь с Киевом и другими странами и продолжит усилия по "проведению всесторонних переговоров и достижения результатов".
"Эрдоган повторил свой призыв: "Давайте вместе проложим путь к миру". Президент Эрдоган подчеркнул важность принятия срочных мер для обеспечения прекращения огня, открытия гуманитарных коридоров и подписания мирного соглашения", — говорится в сообщении.
Как отметили в Кремле, Эрдоган раскритиковал кампанию по дискриминации русской культуры и ее деятелей, которая набирает обороты на Западе.
В ответ Путин подтвердил готовность российской стороны содействовать безопасной эвакуации турецких граждан из районов, где идут бои.
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 09:00
Украина была очень близка к созданию ядерного оружия, сообщил источник
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
"Мы выжили": ситуация в освобожденных городах и селах Донбасса
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Один из освобожденных от киевских силовиков городов — Счастье в ЛНР, находящийся в 30 километрах от линии соприкосновения.

Жители радуются освобождению города Счастье в Луганской народной республике
1 из 14

Один из освобожденных от киевских силовиков городов — Счастье в ЛНР, находящийся в 30 километрах от линии соприкосновения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Горожане признаются, что плакали от радости, увидев ополченцев. Они ждали этого дня с самого начала военного конфликта в Донбассе.

Женщина с котом на улице в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
2 из 14

Горожане признаются, что плакали от радости, увидев ополченцев. Они ждали этого дня с самого начала военного конфликта в Донбассе.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

"Ну ничего, все прошло, мы живы, мы выжили", — говорит жительница Счастья Галина Ивановна.

Люди готовят еду у подъезда жилого дома в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
3 из 14

"Ну ничего, все прошло, мы живы, мы выжили", — говорит жительница Счастья Галина Ивановна.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

После боев за населенный пункт здесь четверо суток не было воды, газа и света. Теперь началась работа по восстановлению всех сфер жизни.

Мужчины набирают питьевую воду в различные емкости во дворе жилого дома в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
4 из 14

После боев за населенный пункт здесь четверо суток не было воды, газа и света. Теперь началась работа по восстановлению всех сфер жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Международный комитет Красного Креста привез в Счастье гуманитарную помощь.

Сотрудники международного комитета Красного креста разгружают гуманитарную помощь в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
5 из 14

Международный комитет Красного Креста привез в Счастье гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Житель Счастья радуется освобождению города.

Мужчина радуется освобождению города Счастье в Луганской народной республике.
6 из 14

Житель Счастья радуется освобождению города.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Делается все, чтобы люди как можно быстрее вернулись к мирной жизни.

Мужчина с мальчиком на улице в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
7 из 14

Делается все, чтобы люди как можно быстрее вернулись к мирной жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

В свою очередь силы ДНР с начала операции установили контроль над 36 населенными пунктами.

Жительница села Приморское в Донецкой народной республике, освобожденного военнослужащими Народной милиции ДНР
8 из 14

В свою очередь силы ДНР с начала операции установили контроль над 36 населенными пунктами.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское.

Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское в Донецкой народной республике
9 из 14

Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Еще буквально вчера тут хозяйничали ВСУ.

Вид на здания базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
10 из 14

Еще буквально вчера тут хозяйничали ВСУ.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

А сегодня местные жители наконец-то выбрались из погребов и подвалов, где прятались от обстрелов.

Жители села Бугас прячутся от артобстрела в подвале дома
11 из 14

А сегодня местные жители наконец-то выбрались из погребов и подвалов, где прятались от обстрелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Военнослужащие ДНР ремонтируют технику, приводят в порядок обмундирование.

Военнослужащий армии ДНР чинит бронетехнику на дороге в селе Бугас
12 из 14

Военнослужащие ДНР ремонтируют технику, приводят в порядок обмундирование.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

В освобожденных районах все еще много взрывоопасных предметов.

Пустые помещения на территории базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
13 из 14

В освобожденных районах все еще много взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Военные предупреждают, что к подозрительным вещам и боеприпасам прикасаться ни в коем случае нельзя.

Украинский флаг на территории базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
14 из 14

Военные предупреждают, что к подозрительным вещам и боеприпасам прикасаться ни в коем случае нельзя.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
1 из 14

Один из освобожденных от киевских силовиков городов — Счастье в ЛНР, находящийся в 30 километрах от линии соприкосновения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 14

Горожане признаются, что плакали от радости, увидев ополченцев. Они ждали этого дня с самого начала военного конфликта в Донбассе.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 14

"Ну ничего, все прошло, мы живы, мы выжили", — говорит жительница Счастья Галина Ивановна.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 14

После боев за населенный пункт здесь четверо суток не было воды, газа и света. Теперь началась работа по восстановлению всех сфер жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 14

Международный комитет Красного Креста привез в Счастье гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 14

Житель Счастья радуется освобождению города.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 14

Делается все, чтобы люди как можно быстрее вернулись к мирной жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 14

В свою очередь силы ДНР с начала операции установили контроль над 36 населенными пунктами.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
9 из 14

Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
10 из 14

Еще буквально вчера тут хозяйничали ВСУ.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
11 из 14

А сегодня местные жители наконец-то выбрались из погребов и подвалов, где прятались от обстрелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
12 из 14

Военнослужащие ДНР ремонтируют технику, приводят в порядок обмундирование.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
13 из 14

В освобожденных районах все еще много взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
14 из 14

Военные предупреждают, что к подозрительным вещам и боеприпасам прикасаться ни в коем случае нельзя.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
На 5 марта поражены более двух тысяч объектов, уничтожены 82 самолета, 708 танков и другой бронированной техники. ВС России взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС; разблокировали Северо-Крымский канал, специалисты работают над восстановлением подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям.
По данным Минобороны на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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