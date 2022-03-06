https://ria.ru/20220306/putin-1776921275.html

Путин: приостановка спецоперации возможна лишь при прекращении Киевом боев

Путин: приостановка спецоперации возможна лишь при прекращении Киевом боев - РИА Новости, 06.03.2022

Путин: приостановка спецоперации возможна лишь при прекращении Киевом боев

Приостановка спецоперации по защите Донбасса возможна, только если Киев прекратит бои и выполнит российские требования, заявил Владимир Путин во время разговора РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T14:46

2022-03-06T14:46

2022-03-06T16:08

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Приостановка спецоперации по защите Донбасса возможна, только если Киев прекратит бои и выполнит российские требования, заявил Владимир Путин во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.Российский лидер подтвердил готовность Москвы к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами. При этом он обратил внимание Эрдогана на бесперспективность попыток Киева затянуть переговоры. Путин также выразил надежду, что на новой встрече украинские переговорщики "проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии"."Российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан, точечные удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры", — подчеркнул президент России.По его словам, особой жестокостью и цинизмом отличаются действия националистических, неонацистских формирований, продолжающих интенсивные обстрелы Донбасса. Радикалы используют в качестве живого щита мирных жителей, включая иностранцев, фактически взятых в заложники, добавил глава государства.В свою очередь, турецкий лидер выразил готовность способствовать мирному урегулированию на Украине. По словам президента Турции, он поддерживает связь с Киевом и другими странами и продолжит усилия по "проведению всесторонних переговоров и достижения результатов".Как отметили в Кремле, Эрдоган раскритиковал кампанию по дискриминации русской культуры и ее деятелей, которая набирает обороты на Западе.В ответ Путин подтвердил готовность российской стороны содействовать безопасной эвакуации турецких граждан из районов, где идут бои.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.На 5 марта поражены более двух тысяч объектов, уничтожены 82 самолета, 708 танков и другой бронированной техники. ВС России взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС; разблокировали Северо-Крымский канал, специалисты работают над восстановлением подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям.По данным Минобороны на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/mariupol-1776913412.html

https://ria.ru/20220306/ukraina-1776880095.html

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Дарья Буймова

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