11:45 06.03.2022 (обновлено: 17:59 06.03.2022)
"Лента" ввела ограничения на продажу некоторых товаров
"Лента" ввела ограничения на продажу некоторых товаров в магазинах сети и онлайн
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКассир считает деньги в супермаркете сети "Лента" в Москве
Кассир считает деньги в супермаркете сети "Лента" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. "Лента" ограничила количество товаров, которые сможет приобрести за раз один покупатель в магазинах сети или при заказе онлайн, заявили РИА Новости в пресс-службе ретейлера.
Ранее Минпромторг разрешил торговым сетям вводить ограничения на реализацию некоторых социально значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами. Как пояснили в ведомстве, с инициативой выступили сами торговые сети. Это необходимо, чтобы минимизировать риски приобретения продуктов питания перекупщиками, — для социально значимых из них по договоренностям с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС установлена минимальная наценка. Такие меры уже приняли "Ашан" и X5 Group.
Ограничения распространяются на крупы, чай, кофе, сахар, приправы, мясную и рыбную консервацию, масла, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию, подгузники.
"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в России. Чистая прибыль компании за 2021 год составила 13,646 миллиарда рублей, упав на 21,8%. Основной акционер — "Севергрупп" Алексея Мордашова, которая владеет 77,99% в капитале ретейлера.
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