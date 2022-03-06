https://ria.ru/20220306/prodazha-1776902534.html

"Лента" ввела ограничения на продажу некоторых товаров

"Лента" ввела ограничения на продажу некоторых товаров - РИА Новости, 06.03.2022

"Лента" ввела ограничения на продажу некоторых товаров

"Лента" ограничила количество товаров, которые сможет приобрести за раз один покупатель в магазинах сети или при заказе онлайн, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T11:45

2022-03-06T11:45

2022-03-06T17:59

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

x5 retail group

ашан

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. "Лента" ограничила количество товаров, которые сможет приобрести за раз один покупатель в магазинах сети или при заказе онлайн, заявили РИА Новости в пресс-службе ретейлера.Ранее Минпромторг разрешил торговым сетям вводить ограничения на реализацию некоторых социально значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами. Как пояснили в ведомстве, с инициативой выступили сами торговые сети. Это необходимо, чтобы минимизировать риски приобретения продуктов питания перекупщиками, — для социально значимых из них по договоренностям с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС установлена минимальная наценка. Такие меры уже приняли "Ашан" и X5 Group.Ограничения распространяются на крупы, чай, кофе, сахар, приправы, мясную и рыбную консервацию, масла, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию, подгузники."Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в России. Чистая прибыль компании за 2021 год составила 13,646 миллиарда рублей, упав на 21,8%. Основной акционер — "Севергрупп" Алексея Мордашова, которая владеет 77,99% в капитале ретейлера.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Десятки крупнейших компаний покинули российский рынок. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний.

https://ria.ru/20220306/ovoschi-1776887262.html

https://ria.ru/20220305/ashan-1776693163.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), x5 retail group, ашан