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"Лента" ввела ограничения на продажу некоторых товаров
"Лента" ввела ограничения на продажу некоторых товаров - РИА Новости, 06.03.2022
"Лента" ввела ограничения на продажу некоторых товаров
"Лента" ограничила количество товаров, которые сможет приобрести за раз один покупатель в магазинах сети или при заказе онлайн, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T11:45
2022-03-06T17:59
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
x5 retail group
ашан
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. "Лента" ограничила количество товаров, которые сможет приобрести за раз один покупатель в магазинах сети или при заказе онлайн, заявили РИА Новости в пресс-службе ретейлера.Ранее Минпромторг разрешил торговым сетям вводить ограничения на реализацию некоторых социально значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами. Как пояснили в ведомстве, с инициативой выступили сами торговые сети. Это необходимо, чтобы минимизировать риски приобретения продуктов питания перекупщиками, — для социально значимых из них по договоренностям с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС установлена минимальная наценка. Такие меры уже приняли "Ашан" и X5 Group.Ограничения распространяются на крупы, чай, кофе, сахар, приправы, мясную и рыбную консервацию, масла, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию, подгузники."Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в России. Чистая прибыль компании за 2021 год составила 13,646 миллиарда рублей, упав на 21,8%. Основной акционер — "Севергрупп" Алексея Мордашова, которая владеет 77,99% в капитале ретейлера.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Десятки крупнейших компаний покинули российский рынок. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний.
https://ria.ru/20220306/ovoschi-1776887262.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), x5 retail group, ашан
11:45 06.03.2022 (обновлено: 17:59 06.03.2022)
 
"Лента" ввела ограничения на продажу некоторых товаров

"Лента" ввела ограничения на продажу некоторых товаров в магазинах сети и онлайн

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКассир считает деньги в супермаркете сети "Лента" в Москве
Кассир считает деньги в супермаркете сети Лента в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Кассир считает деньги в супермаркете сети "Лента" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. "Лента" ограничила количество товаров, которые сможет приобрести за раз один покупатель в магазинах сети или при заказе онлайн, заявили РИА Новости в пресс-службе ретейлера.
Овощной отдел - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 09:39
Власти объяснили рост цен на некоторые овощи в Москве
Ранее Минпромторг разрешил торговым сетям вводить ограничения на реализацию некоторых социально значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами. Как пояснили в ведомстве, с инициативой выступили сами торговые сети. Это необходимо, чтобы минимизировать риски приобретения продуктов питания перекупщиками, — для социально значимых из них по договоренностям с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС установлена минимальная наценка. Такие меры уже приняли "Ашан" и X5 Group.
Ограничения распространяются на крупы, чай, кофе, сахар, приправы, мясную и рыбную консервацию, масла, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию, подгузники.
"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в России. Чистая прибыль компании за 2021 год составила 13,646 миллиарда рублей, упав на 21,8%. Основной акционер — "Севергрупп" Алексея Мордашова, которая владеет 77,99% в капитале ретейлера.
Вход в гипермаркет Ашан на Калужском шоссе - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 12:17
"Ашан" ввел ограничения на покупку некоторых товаров
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Десятки крупнейших компаний покинули российский рынок. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний.
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)X5 Retail GroupАшан
 
 
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