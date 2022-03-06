https://ria.ru/20220306/polsha-1776939014.html

Польша потребовала полного эмбарго на углеводороды из России

Польша потребовала полного эмбарго на углеводороды из России - РИА Новости, 06.03.2022

Польша потребовала полного эмбарго на углеводороды из России

Польша настаивает на полном эмбарго на углеводороды из России, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский на пресс-конференции в... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T16:56

2022-03-06T16:56

2022-03-06T16:56

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владимир путин

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вооруженные силы рф

россия

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ВАРШАВА, 6 мар - РИА Новости. Польша настаивает на полном эмбарго на углеводороды из России, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский на пресс-конференции в воскресенье в Варшаве."Дальше мы будем призывать, говорить и бороться за то, чтобы были введены полные санкции на все углеводороды, полное эмбарго. Это единственный способ, чтобы прекратить поступление денег (президенту РФ Владимиру - ред.) Путину. Если мы остановим поток денег, то остановим войну", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220305/polsha-1776731987.html

https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776932882.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия