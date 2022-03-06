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Польша потребовала полного эмбарго на углеводороды из России
Польша потребовала полного эмбарго на углеводороды из России - РИА Новости, 06.03.2022
Польша потребовала полного эмбарго на углеводороды из России
Польша настаивает на полном эмбарго на углеводороды из России, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский на пресс-конференции в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T16:56
2022-03-06T16:56
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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ВАРШАВА, 6 мар - РИА Новости. Польша настаивает на полном эмбарго на углеводороды из России, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский на пресс-конференции в воскресенье в Варшаве."Дальше мы будем призывать, говорить и бороться за то, чтобы были введены полные санкции на все углеводороды, полное эмбарго. Это единственный способ, чтобы прекратить поступление денег (президенту РФ Владимиру - ред.) Путину. Если мы остановим поток денег, то остановим войну", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220305/polsha-1776731987.html
https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776932882.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
16:56 06.03.2022
 
Польша потребовала полного эмбарго на углеводороды из России

В МИД Польши призвали ввести полное эмбарго на углеводороды из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Польши в Варшаве
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министерство иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 мар - РИА Новости. Польша настаивает на полном эмбарго на углеводороды из России, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский на пресс-конференции в воскресенье в Варшаве.
"Дальше мы будем призывать, говорить и бороться за то, чтобы были введены полные санкции на все углеводороды, полное эмбарго. Это единственный способ, чтобы прекратить поступление денег (президенту РФ Владимиру - ред.) Путину. Если мы остановим поток денег, то остановим войну", - сказал он.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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