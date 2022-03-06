https://ria.ru/20220306/polsha-1776939014.html
Польша потребовала полного эмбарго на углеводороды из России
Польша потребовала полного эмбарго на углеводороды из России - РИА Новости, 06.03.2022
Польша потребовала полного эмбарго на углеводороды из России
Польша настаивает на полном эмбарго на углеводороды из России, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский на пресс-конференции в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T16:56
2022-03-06T16:56
2022-03-06T16:56
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ВАРШАВА, 6 мар - РИА Новости. Польша настаивает на полном эмбарго на углеводороды из России, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский на пресс-конференции в воскресенье в Варшаве."Дальше мы будем призывать, говорить и бороться за то, чтобы были введены полные санкции на все углеводороды, полное эмбарго. Это единственный способ, чтобы прекратить поступление денег (президенту РФ Владимиру - ред.) Путину. Если мы остановим поток денег, то остановим войну", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220305/polsha-1776731987.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
Польша потребовала полного эмбарго на углеводороды из России
В МИД Польши призвали ввести полное эмбарго на углеводороды из России