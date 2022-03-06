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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/peregovory-1776923912.html
Путин: Киев должен проявить более конструктивный подход в переговорах
Путин: Киев должен проявить более конструктивный подход в переговорах - РИА Новости, 06.03.2022
Путин: Киев должен проявить более конструктивный подход в переговорах
Президент РФ Владимир Путин выразил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану надежду, что в ходе нового раунда переговоров с РФ Киев проявит более... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T15:00
2022-03-06T15:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
россия
турция
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану надежду, что в ходе нового раунда переговоров с РФ Киев проявит более конструктивный подход, учитывающий реалии, сообщили в пресс-службе Кремля."Выражена надежда, что в ходе планируемого очередного раунда переговоров представители Украины проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/spetsoperatsiya-1776921027.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, украина
15:00 06.03.2022
 
Путин: Киев должен проявить более конструктивный подход в переговорах

Путин выразил надежду, что Киев проявит более конструктивный подход в переговорах

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану надежду, что в ходе нового раунда переговоров с РФ Киев проявит более конструктивный подход, учитывающий реалии, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Выражена надежда, что в ходе планируемого очередного раунда переговоров представители Украины проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 14:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин проинформировал Эрдогана о специальной операции на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганУкраина
 
 
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