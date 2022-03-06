https://ria.ru/20220306/peregovory-1776923912.html
Путин: Киев должен проявить более конструктивный подход в переговорах
Путин: Киев должен проявить более конструктивный подход в переговорах - РИА Новости, 06.03.2022
Путин: Киев должен проявить более конструктивный подход в переговорах
Президент РФ Владимир Путин выразил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану надежду, что в ходе нового раунда переговоров с РФ Киев проявит более... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T15:00
2022-03-06T15:00
2022-03-06T15:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану надежду, что в ходе нового раунда переговоров с РФ Киев проявит более конструктивный подход, учитывающий реалии, сообщили в пресс-службе Кремля."Выражена надежда, что в ходе планируемого очередного раунда переговоров представители Украины проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, украина
Путин: Киев должен проявить более конструктивный подход в переговорах
Путин выразил надежду, что Киев проявит более конструктивный подход в переговорах