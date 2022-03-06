https://ria.ru/20220306/peregovory-1776921485.html

Путин заявил о бесперспективности попыток Киева затянуть переговоры

Путин заявил о бесперспективности попыток Киева затянуть переговоры - РИА Новости, 06.03.2022

Путин заявил о бесперспективности попыток Киева затянуть переговоры

Владимир Путин обратил внимание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на бесперспективность попыток Киева затянуть переговоры. Об этом сообщили в Кремле. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T14:46

2022-03-06T14:46

2022-03-06T14:57

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

луганская народная республика

донецкая народная республика

в мире

россия

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владимир Путин обратил внимание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на бесперспективность попыток Киева затянуть переговоры. Об этом сообщили в Кремле.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире, россия