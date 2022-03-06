14:46 06.03.2022 (обновлено: 14:57 06.03.2022)
Путин заявил о бесперспективности попыток Киева затянуть переговоры
Президент Путин заявил о бесперспективности попыток Киева затянуть переговоры
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкФлажки на столе, за которым прошли российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым прошли российско-украинские переговоры
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владимир Путин обратил внимание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на бесперспективность попыток Киева затянуть переговоры. Об этом сообщили в Кремле.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
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