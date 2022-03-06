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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/peregovory-1776921485.html
Путин заявил о бесперспективности попыток Киева затянуть переговоры
Путин заявил о бесперспективности попыток Киева затянуть переговоры - РИА Новости, 06.03.2022
Путин заявил о бесперспективности попыток Киева затянуть переговоры
Владимир Путин обратил внимание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на бесперспективность попыток Киева затянуть переговоры. Об этом сообщили в Кремле. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T14:46
2022-03-06T14:57
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
луганская народная республика
донецкая народная республика
в мире
россия
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владимир Путин обратил внимание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на бесперспективность попыток Киева затянуть переговоры. Об этом сообщили в Кремле.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире, россия
14:46 06.03.2022 (обновлено: 14:57 06.03.2022)
 
Путин заявил о бесперспективности попыток Киева затянуть переговоры

Президент Путин заявил о бесперспективности попыток Киева затянуть переговоры

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкФлажки на столе, за которым прошли российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым прошли российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Флажки на столе, за которым прошли российско-украинские переговоры
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владимир Путин обратил внимание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на бесперспективность попыток Киева затянуть переговоры. Об этом сообщили в Кремле.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ миреРоссия
 
 
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