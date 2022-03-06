https://ria.ru/20220306/peregovory-1776914425.html

Эрдоган и Путин провели переговоры

Эрдоган и Путин провели переговоры - РИА Новости, 06.03.2022

Эрдоган и Путин провели переговоры

Переговоры между президентами Турции и России Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным, посвященные ситуации на Украине, завершились, они продлились около часа,... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T13:39

2022-03-06T13:39

2022-03-06T14:38

в мире

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АНКАРА, 6 мар — РИА Новости. Переговоры между президентами Турции и России Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным, посвященные ситуации на Украине, завершились, они продлились около часа, передает телеканал TRT Haber.Ранее представитель президента Турции сообщил, что Эрдоган в ходе ожидающихся в воскресенье переговоров с Путиным озвучит ему предложения Анкары по Украине."Переговоры, посвященные Украине, только что завершились. Они продлились около часа", — передал телеканал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220306/rossiya-1776876485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция, россия