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https://ria.ru/20220306/peregovory-1776914425.html
Эрдоган и Путин провели переговоры
Эрдоган и Путин провели переговоры - РИА Новости, 06.03.2022
Эрдоган и Путин провели переговоры
Переговоры между президентами Турции и России Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным, посвященные ситуации на Украине, завершились, они продлились около часа,... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T13:39
2022-03-06T14:38
в мире
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
турция
россия
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АНКАРА, 6 мар — РИА Новости. Переговоры между президентами Турции и России Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным, посвященные ситуации на Украине, завершились, они продлились около часа, передает телеканал TRT Haber.Ранее представитель президента Турции сообщил, что Эрдоган в ходе ожидающихся в воскресенье переговоров с Путиным озвучит ему предложения Анкары по Украине."Переговоры, посвященные Украине, только что завершились. Они продлились около часа", — передал телеканал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция, россия
13:39 06.03.2022 (обновлено: 14:38 06.03.2022)
 
Эрдоган и Путин провели переговоры

Эрдоган и Путин провели переговоры по ситуации на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 6 мар — РИА Новости. Переговоры между президентами Турции и России Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным, посвященные ситуации на Украине, завершились, они продлились около часа, передает телеканал TRT Haber.
Ранее представитель президента Турции сообщил, что Эрдоган в ходе ожидающихся в воскресенье переговоров с Путиным озвучит ему предложения Анкары по Украине.
"Переговоры, посвященные Украине, только что завершились. Они продлились около часа", — передал телеканал.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Флаги России - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
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