https://ria.ru/20220306/nato-1776902884.html

Страны НАТО не направляли на Украину боевые подразделения, заявил Джонсон

Страны НАТО не направляли на Украину боевые подразделения, заявил Джонсон - РИА Новости, 06.03.2022

Страны НАТО не направляли на Украину боевые подразделения, заявил Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в статье для New York Times, что ни одна из стран НАТО не направляла на Украину боевые подразделения. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T11:49

2022-03-06T11:49

2022-03-06T11:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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борис джонсон

великобритания

нато

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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в статье для New York Times, что ни одна из стран НАТО не направляла на Украину боевые подразделения."Ни один союзник не направил боевые войска на Украину", - написал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, борис джонсон, великобритания, нато