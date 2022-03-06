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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/nato-1776902884.html
Страны НАТО не направляли на Украину боевые подразделения, заявил Джонсон
Страны НАТО не направляли на Украину боевые подразделения, заявил Джонсон - РИА Новости, 06.03.2022
Страны НАТО не направляли на Украину боевые подразделения, заявил Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в статье для New York Times, что ни одна из стран НАТО не направляла на Украину боевые подразделения. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T11:49
2022-03-06T11:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
борис джонсон
великобритания
нато
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в статье для New York Times, что ни одна из стран НАТО не направляла на Украину боевые подразделения."Ни один союзник не направил боевые войска на Украину", - написал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, борис джонсон, великобритания, нато
11:49 06.03.2022
 
Страны НАТО не направляли на Украину боевые подразделения, заявил Джонсон

Премьер Британии Джонсон: страны НАТО не направляли на Украину боевые подразделения

© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa FowlesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa Fowles
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в статье для New York Times, что ни одна из стран НАТО не направляла на Украину боевые подразделения.
"Ни один союзник не направил боевые войска на Украину", - написал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Участники акции в годовщину гибели бывшего главнокомандующего Украинской повстанческой армией (запрещенная в России экстремистская организация) Романа Шухевича во Львове - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Смехотворный" геноцид: почему Европа не видит нацистов на Украине
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаБорис ДжонсонВеликобританияНАТО
 
 
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