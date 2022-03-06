https://ria.ru/20220306/mts-1776928819.html
В работе МТС произошел сбой
В работе МТС произошел сбой - РИА Новости, 06.03.2022
В работе МТС произошел сбой
Пользователи МТС сообщают о сбоях в работе сотового оператора, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T15:37
2022-03-06T15:37
2022-03-06T15:37
пермь
краснодар
санкт-петербург
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пользователи МТС сообщают о сбоях в работе сотового оператора, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Основное количество жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары, Екатеринбурга, Казани и Перми.Чаще всего проблемы возникают с мобильным интернетом (50%), отсутствием сигнала (41%) и мобильной связью (9%). Жалобы стали поступать преимущественно после 14.50 мск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермь, краснодар, санкт-петербург
В работе МТС произошел сбой
Пользователи МТС начали жаловаться на сбои