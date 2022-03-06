https://ria.ru/20220306/mts-1776928819.html

В работе МТС произошел сбой

В работе МТС произошел сбой - РИА Новости, 06.03.2022

В работе МТС произошел сбой

Пользователи МТС сообщают о сбоях в работе сотового оператора, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T15:37

2022-03-06T15:37

2022-03-06T15:37

пермь

краснодар

санкт-петербург

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пользователи МТС сообщают о сбоях в работе сотового оператора, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Основное количество жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары, Екатеринбурга, Казани и Перми.Чаще всего проблемы возникают с мобильным интернетом (50%), отсутствием сигнала (41%) и мобильной связью (9%). Жалобы стали поступать преимущественно после 14.50 мск.

https://ria.ru/20220222/mts-1774266673.html

пермь

краснодар

санкт-петербург

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

пермь, краснодар, санкт-петербург