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В работе МТС произошел сбой
В работе МТС произошел сбой - РИА Новости, 06.03.2022
В работе МТС произошел сбой
Пользователи МТС сообщают о сбоях в работе сотового оператора, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T15:37
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пермь
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пользователи МТС сообщают о сбоях в работе сотового оператора, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Основное количество жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары, Екатеринбурга, Казани и Перми.Чаще всего проблемы возникают с мобильным интернетом (50%), отсутствием сигнала (41%) и мобильной связью (9%). Жалобы стали поступать преимущественно после 14.50 мск.
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пермь, краснодар, санкт-петербург
15:37 06.03.2022
 
В работе МТС произошел сбой

Пользователи МТС начали жаловаться на сбои

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСалон оператора мобильной связи МТС
Салон оператора мобильной связи МТС - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Салон оператора мобильной связи МТС. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пользователи МТС сообщают о сбоях в работе сотового оператора, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Основное количество жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары, Екатеринбурга, Казани и Перми.
Вывеска на офисе компании МТС - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 10:47
МТС предоставит ФАС разъяснения о причинах повышения цен на сотовую связь
Чаще всего проблемы возникают с мобильным интернетом (50%), отсутствием сигнала (41%) и мобильной связью (9%). Жалобы стали поступать преимущественно после 14.50 мск.
 
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