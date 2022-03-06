03:32 06.03.2022 (обновлено: 07:51 06.03.2022)
Вильфанд предупредил об ультраполярном вторжении в ряде регионов России
Вильфанд: ультраполярное вторжение станет причиной сильных морозов в ряде регионов России
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Воздушные массы из самых холодных регионов России, а также антициклон сформируют очень редкий процесс — ультраполярное вторжение, которое вызовет аномальное похолодание в ряде регионов России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Синоптические процессы возвращают нас в зимнюю погоду, причем в глубоко зимнюю… Существенное изменение погоды начнется 9 марта", - сказал Вильфанд.
Воздушные массы, по словам синоптика, будут перемещаться по ультраполярной траектории. В результате на среднем уровне тропосферы окажутся воздушные массы с северо-востока — с Таймыра, из района Карского моря и Новой земли. При этом у поверхности земли будет перемещаться антициклон.
Похолодание сначала затронет Сибирь, Урал и северо-восток Европейской части России, к четвергу морозы доберутся до Москвы и Санкт-Петербурга, затем похолодает в Поволжье. Температурная аномалия будет составлять от 7 до 12 градусов ниже нормы.
Как отметил ученый, возвращение в марте к морозам — это нормальная синоптическая ситуация. Именно ультраполярное вторжение в феврале-марте прошлого года стало причиной сильных холодов в Техасе, которые привели к сбою в системе энергоснабжения и привели к гибели более ста человек.