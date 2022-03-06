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https://ria.ru/20220306/morozy-1776870242.html
Вильфанд предупредил об ультраполярном вторжении в ряде регионов России
Вильфанд предупредил об ультраполярном вторжении в ряде регионов России - РИА Новости, 06.03.2022
Вильфанд предупредил об ультраполярном вторжении в ряде регионов России
Воздушные массы из самых холодных регионов России, а также антициклон сформируют очень редкий процесс — ультраполярное вторжение, которое вызовет аномальное... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T03:32
2022-03-06T07:51
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Воздушные массы из самых холодных регионов России, а также антициклон сформируют очень редкий процесс — ультраполярное вторжение, которое вызовет аномальное похолодание в ряде регионов России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Воздушные массы, по словам синоптика, будут перемещаться по ультраполярной траектории. В результате на среднем уровне тропосферы окажутся воздушные массы с северо-востока — с Таймыра, из района Карского моря и Новой земли. При этом у поверхности земли будет перемещаться антициклон.Похолодание сначала затронет Сибирь, Урал и северо-восток Европейской части России, к четвергу морозы доберутся до Москвы и Санкт-Петербурга, затем похолодает в Поволжье. Температурная аномалия будет составлять от 7 до 12 градусов ниже нормы.Как отметил ученый, возвращение в марте к морозам — это нормальная синоптическая ситуация. Именно ультраполярное вторжение в феврале-марте прошлого года стало причиной сильных холодов в Техасе, которые привели к сбою в системе энергоснабжения и привели к гибели более ста человек.
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общество, москва, россия, санкт-петербург
03:32 06.03.2022 (обновлено: 07:51 06.03.2022)
 
Вильфанд предупредил об ультраполярном вторжении в ряде регионов России

Вильфанд: ультраполярное вторжение станет причиной сильных морозов в ряде регионов России

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМороз
Мороз - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мороз
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Воздушные массы из самых холодных регионов России, а также антициклон сформируют очень редкий процесс — ультраполярное вторжение, которое вызовет аномальное похолодание в ряде регионов России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Синоптические процессы возвращают нас в зимнюю погоду, причем в глубоко зимнюю… Существенное изменение погоды начнется 9 марта", - сказал Вильфанд.

Воздушные массы, по словам синоптика, будут перемещаться по ультраполярной траектории. В результате на среднем уровне тропосферы окажутся воздушные массы с северо-востока — с Таймыра, из района Карского моря и Новой земли. При этом у поверхности земли будет перемещаться антициклон.
Похолодание сначала затронет Сибирь, Урал и северо-восток Европейской части России, к четвергу морозы доберутся до Москвы и Санкт-Петербурга, затем похолодает в Поволжье. Температурная аномалия будет составлять от 7 до 12 градусов ниже нормы.
Как отметил ученый, возвращение в марте к морозам — это нормальная синоптическая ситуация. Именно ультраполярное вторжение в феврале-марте прошлого года стало причиной сильных холодов в Техасе, которые привели к сбою в системе энергоснабжения и привели к гибели более ста человек.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
03:07
Вильфанд рассказал о морозной погоде 8 марта в Москве
 
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