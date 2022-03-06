https://ria.ru/20220306/morozy-1776870242.html

Вильфанд предупредил об ультраполярном вторжении в ряде регионов России

Вильфанд предупредил об ультраполярном вторжении в ряде регионов России - РИА Новости, 06.03.2022

Вильфанд предупредил об ультраполярном вторжении в ряде регионов России

Воздушные массы из самых холодных регионов России, а также антициклон сформируют очень редкий процесс — ультраполярное вторжение, которое вызовет аномальное... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T03:32

2022-03-06T03:32

2022-03-06T07:51

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Воздушные массы из самых холодных регионов России, а также антициклон сформируют очень редкий процесс — ультраполярное вторжение, которое вызовет аномальное похолодание в ряде регионов России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Воздушные массы, по словам синоптика, будут перемещаться по ультраполярной траектории. В результате на среднем уровне тропосферы окажутся воздушные массы с северо-востока — с Таймыра, из района Карского моря и Новой земли. При этом у поверхности земли будет перемещаться антициклон.Похолодание сначала затронет Сибирь, Урал и северо-восток Европейской части России, к четвергу морозы доберутся до Москвы и Санкт-Петербурга, затем похолодает в Поволжье. Температурная аномалия будет составлять от 7 до 12 градусов ниже нормы.Как отметил ученый, возвращение в марте к морозам — это нормальная синоптическая ситуация. Именно ультраполярное вторжение в феврале-марте прошлого года стало причиной сильных холодов в Техасе, которые привели к сбою в системе энергоснабжения и привели к гибели более ста человек.

https://ria.ru/20220306/pogoda-1776869139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва, россия, санкт-петербург