https://ria.ru/20220306/mnogobore-1776855509.html

В Петербурге провели соревнования по многоборью среди пожарников

В Петербурге провели соревнования по многоборью среди пожарников - РИА Новости, 06.03.2022

В Петербурге провели соревнования по многоборью среди пожарников

В Санкт-Петербурге состоялись соревнования по функциональному многоборью среди пожарных и спасателей, все вырученные средства пошли на благотворительность,... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T02:53

2022-03-06T02:53

2022-03-06T02:53

санкт-петербург

россия

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербурге состоялись соревнования по функциональному многоборью среди пожарных и спасателей, все вырученные средства пошли на благотворительность, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия — ассоциация кроссфит-атлетов Kolesnikov Team."В состязаниях участвовали 50 пожарных и спасателей из 15 регионов России. Участники соревновались в боевой одежде пожарного, что значительно осложняло процесс, ведь выполнять упражнения необходимо было с отягощениями. Участники выполнили 3 соревновательных комплекса, а судьями были 12 профессиональных кроссфит-атлетов", — сообщили организаторы.Соревнования прошли в двух зачётах.. Принять участие мог любой желающий: пожарный, спасатель или доброволец в сфере ЧС. Мероприятие было благотворительным со свободными членскими взносами, которые переданы семьям погибших пожарных и спасателей."В ближайшем будущем планируем сформировать команды спасателей Kolesnikov Rescue Service Team. Профессиональные тренеры команды работают со служащими спецподразделений, помогают улучшить их спортивную подготовку и сдавать ведомственные спортивные нормативы. Для этих целей была сформирована Kolesnikov Special Force Team, атлеты из которой приняли участие в Открытом Кубке", — отметили организаторы.

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санкт-петербург, россия