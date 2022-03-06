https://ria.ru/20220306/microsoft-1776783316.html

Не Windows единым: как Microsoft будет уходить из России

Не Windows единым: как Microsoft будет уходить из России - РИА Новости, 06.03.2022

Не Windows единым: как Microsoft будет уходить из России

Международные технологические гиганты приостанавливают деятельность в России. Об этом сообщили Apple, Intel, AMD и Cisco, а вчера к ним присоединилась... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T08:00

2022-03-06T08:00

2022-03-06T07:58

наука

технологии

microsoft corporation

яндекс

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Антон Салазаров. Международные технологические гиганты приостанавливают деятельность в России. Об этом сообщили Apple, Intel, AMD и Cisco, а вчера к ним присоединилась корпорация Microsoft, чья продукция в массовом сознании крепко связана с самой компьютеризацией. Что будет с Windows и стоит ли искать альтернативу Microsoft Office — в материале РИА Новости.Пауза или уходВ пятницу, 4 марта, в официальном блоге Microsoft появилось сообщение президента корпорации Брэда Смита о приостановке продажи услуг и продуктов в России. Как это будет происходить и сохранится ли хоть какое-то взаимодействие, неясно. В представительстве компании от комментариев воздержались.Так что случится с лицензионной Windows на миллионах компьютерах в России, с купленными играми для игровой приставки Xbox и прочей продукцией Microsoft? Перестанет работать? В компании уклоняются от прямого ответа, но вероятность этого крайне мала — корпорация понесет не только финансовые, но и серьезные репутационные потери, выключив уже оплаченный софт."Теоретически возможно. Однако в таком случае российский бизнес перейдет на альтернативные платформы, а домашние компьютеры — на пиратские копии операционных систем и офисных пакетов. И к подобному сценарию я бы готовился в последнюю очередь", — говорит генеральный директор R-Style Softlab Лев Френкель."Уверен, что компьютеры с Windows продолжат работать как обычно. Техническая поддержка, возможно, прекратится, а вот обновления сохранятся. Они ведь попадают в интернет, поэтому их можно скачать и установить на компьютер самостоятельно", — отмечает Александр Беслик, IT-директор компании HFLabs.По данным портала GameMAG, который ссылается на источники в индустрии, с ранее приобретенные играми, софтом и другими продуктами ничего не случится. Но в Microsoft планируют пересмотреть ценовую политику после возобновления деятельности в России, которое, скорее всего, произойдет."В 2014-м Microsoft уже отказался от прямых продаж и поставок в России, перейдя на рынке исключительно через дистрибьюторов. Сейчас в условиях валютных колебаний, политического давления и значительных рисков для бизнеса компания ждет, пока ситуация станет предсказуемой. В лицензионных соглашениях упоминаются нормативные акты США о запрете экспорта в отдельные страны и территории (Северная Корея, Иран). Россию еще в этот список не включили", — рассуждает Сергей Скавронский, адвокат по интеллектуальной собственности, основатель юридической фирмы "ПАНТЕЙ Консалт".Ищем альтернативуMicrosoft десятилетиями занимала доминирующую позицию как минимум на рынке настольных операционных систем, и Windows воспринимается большинством пользователей как безальтернативное решение. Отчасти это связано с тем, что многим эта ОС доставалась в нагрузку к компьютеру или ноутбуку — лицензия закладывалась в стоимость оборудования, а офисные пакеты часто субсидировали.Пресловутый Microsoft Office в России в последние годы утратил былую популярность — люди все чаще переходили на офисные пакеты со свободной лицензией, вроде OpenOffice, либо вовсе на облачные сервисы (Яндекс.Документы, Google Docs). Сложнее с Azure, облачной платформой для разработчиков. Ее перспективы в нынешних обстоятельствах довольно туманны, но у профессионального сообщества хватает альтернативных вариантов. А вот о данных, хранящихся на зарубежных серверах, стоит задуматься."Надо прямо сейчас скачивать все из этих американских "облаков" любым способом, чтобы данные можно было потом развернуть при полном отключении, локально или внутри российского сервиса. Это в первую очередь касается сайтов, почты, офисных документов, хранилищ. К ним даже не надо запрещать доступ: можно просто сделать невозможной оплату их услуг. Некоторые сервисы реально недоступны, даже через VPN", — предупреждает Сергей Баженов, генеральный директор компании Cleverence.Но все-таки важнее всего Windows, под управлением которой работают подавляющее число компьютеров. При самом жестком сценарии корпоративные (и не только они) пользователи смогут перейти на Linux-подобные операционные системы, развиваемые несколькими отечественными компаниями."В целом Linux способен стать альтернативой Windows, но к нему нужно адаптироваться. Наверное, смена ОС для простых пользователей окажется непростой, потребует переучивания. Но 99 процентов задач, которые решаются на Windows, по силам и Linux", — указывает Александр Беслик, ИТ-директор компании HFLabs, отечественного разработчика программного обеспечения по обработке персональных данных.И снова о торрентахНа фоне санкций и приостановки работы международных IT-гигантов в стране развернулась дискуссия о легализации пиратского ПО. Так, Минцифры России планирует обсудить этот вопрос с Минэкономразвития. Впрочем, официальная позиция прежняя: нужно переходить на отечественный софт.Кто-то даже вспомнил про файлообменники и торренты, постоянно блокируемые. Впрочем, ни для кого не секрет, что многие обмениваются нелицензионным ПО. Если для бизнеса нарушение закона об интеллектуальной собственности влечет серьезные санкции, то обычный пользователь легко скачивает пиратские фотошоп или "винду" и работает с ними."Значительная доля софта от Microsoft в России — пиратская. И это вопрос не санкций, а цены. Так, в феврале пакет Microsoft Office без почтовой программы Outlook стоил шесть тысяч рублей, а с ней — 19 000. Не всякому по карману", — констатирует Беслик.У пиратского ПО есть важный недостаток, даже если забыть о патентах и интеллектуальной собственности. Создатели паков и репаков пиратской Windows частенько добавляют в них "закладки" — от вирусов-вымогателей до скрытых майнеров, перенаправляющих часть вычислительных ресурсов на добычу криптовалют.

https://ria.ru/20210816/noutbuk-1745607156.html

https://ria.ru/20220221/os-1773621903.html

https://ria.ru/20220305/po-1776692177.html

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технологии, microsoft corporation, яндекс, санкции в отношении россии