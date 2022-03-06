https://ria.ru/20220306/konflikt-1776900041.html

Происходящее на Украине не станет конфликтом НАТО, заявил Джонсон

Происходящее на Украине не станет конфликтом НАТО, заявил Джонсон - РИА Новости, 06.03.2022

Происходящее на Украине не станет конфликтом НАТО, заявил Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в статье для The New York Times, что происходящее на Украине — это не конфликт Североатлантического альянса. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T11:24

2022-03-06T11:24

2022-03-06T14:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

нато

борис джонсон

донецкая народная республика

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728942818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d988b711e7a8f7dda5e19acbec92968c.jpg

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в статье для The New York Times, что происходящее на Украине — это не конфликт Североатлантического альянса."Это не конфликт НАТО, и он не станет таковым", — написал политик.Он подчеркнул, что ни одна из стран западного военного блока не направляла на Украину боевые подразделения. В то же время более двадцати стран, включая саму Великобританию, оказывают Киеву "помощь в сфере обороны", добавил Джонсон.По его словам, страны альянса не испытывают враждебности к россиянам и не ставят под сомнение статус страны."У нас нет враждебности по отношению к российским гражданам и нет желания ставить под сомнение величие страны и мировой державы", — говорится в статье главы британского правительства.В понедельник Джонсон встретится с лидерами Канады, Нидерландов, а во вторник — с представителями стран Вишеградской группы — Чехии, Венгрии, Польши и Словакии. Там, как отметила пресс-служба Даунинг-стрит, он изложит план действий из шести пунктов, который предусматривает "мобилизацию международной гуманитарной коалиции", поддержку Украины в "обеспечении собственной самообороны", усиление экономического давления на российскую власть, предотвращение "ползучей нормализации" действий России и другие меры.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Киев неоднократно просил НАТО ввести бесполетную зону над Украиной, однако генсек альянса Йенс Столтенберг, как и представители Белого дома, заявили, что такая опция не рассматривается из-за угрозы прямого столкновения с Россией.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/nato-1776813000.html

https://ria.ru/20220305/osobnyaki-1776851492.html

https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, нато, борис джонсон, донецкая народная республика, луганская народная республика