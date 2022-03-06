Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/konflikt-1776900041.html
Происходящее на Украине не станет конфликтом НАТО, заявил Джонсон
Происходящее на Украине не станет конфликтом НАТО, заявил Джонсон - РИА Новости, 06.03.2022
Происходящее на Украине не станет конфликтом НАТО, заявил Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в статье для The New York Times, что происходящее на Украине — это не конфликт Североатлантического альянса. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T11:24
2022-03-06T14:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
нато
борис джонсон
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728942818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d988b711e7a8f7dda5e19acbec92968c.jpg
ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в статье для The New York Times, что происходящее на Украине — это не конфликт Североатлантического альянса."Это не конфликт НАТО, и он не станет таковым", — написал политик.Он подчеркнул, что ни одна из стран западного военного блока не направляла на Украину боевые подразделения. В то же время более двадцати стран, включая саму Великобританию, оказывают Киеву "помощь в сфере обороны", добавил Джонсон.По его словам, страны альянса не испытывают враждебности к россиянам и не ставят под сомнение статус страны."У нас нет враждебности по отношению к российским гражданам и нет желания ставить под сомнение величие страны и мировой державы", — говорится в статье главы британского правительства.В понедельник Джонсон встретится с лидерами Канады, Нидерландов, а во вторник — с представителями стран Вишеградской группы — Чехии, Венгрии, Польши и Словакии. Там, как отметила пресс-служба Даунинг-стрит, он изложит план действий из шести пунктов, который предусматривает "мобилизацию международной гуманитарной коалиции", поддержку Украины в "обеспечении собственной самообороны", усиление экономического давления на российскую власть, предотвращение "ползучей нормализации" действий России и другие меры.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Киев неоднократно просил НАТО ввести бесполетную зону над Украиной, однако генсек альянса Йенс Столтенберг, как и представители Белого дома, заявили, что такая опция не рассматривается из-за угрозы прямого столкновения с Россией.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/nato-1776813000.html
https://ria.ru/20220305/osobnyaki-1776851492.html
https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728942818_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_123811691ecb9a2e8a8b9cceb8b86f07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нато, борис джонсон, донецкая народная республика, луганская народная республика
11:24 06.03.2022 (обновлено: 14:53 06.03.2022)
 
Происходящее на Украине не станет конфликтом НАТО, заявил Джонсон

Премьер Великобритании Джонсон: происходящее на Украине не конфликт НАТО и не будет им

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Борис Джонсон
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в статье для The New York Times, что происходящее на Украине — это не конфликт Североатлантического альянса.
"Это не конфликт НАТО, и он не станет таковым", — написал политик.
Он подчеркнул, что ни одна из стран западного военного блока не направляла на Украину боевые подразделения. В то же время более двадцати стран, включая саму Великобританию, оказывают Киеву "помощь в сфере обороны", добавил Джонсон.
По его словам, страны альянса не испытывают враждебности к россиянам и не ставят под сомнение статус страны.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 18:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
НАТО будет расширяться под предлогом конфликта на Украине, заявили в МИД
"У нас нет враждебности по отношению к российским гражданам и нет желания ставить под сомнение величие страны и мировой державы", — говорится в статье главы британского правительства.
В понедельник Джонсон встретится с лидерами Канады, Нидерландов, а во вторник — с представителями стран Вишеградской группы — Чехии, Венгрии, Польши и Словакии. Там, как отметила пресс-служба Даунинг-стрит, он изложит план действий из шести пунктов, который предусматривает "мобилизацию международной гуманитарной коалиции", поддержку Украины в "обеспечении собственной самообороны", усиление экономического давления на российскую власть, предотвращение "ползучей нормализации" действий России и другие меры.
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 22:09
Посол заявил, что отобрать особняки у россиян в Лондоне юридически сложно
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
Киев неоднократно просил НАТО ввести бесполетную зону над Украиной, однако генсек альянса Йенс Столтенберг, как и представители Белого дома, заявили, что такая опция не рассматривается из-за угрозы прямого столкновения с Россией.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Участники марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 08:00
Европа боится денацификации
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаНАТОБорис ДжонсонДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала