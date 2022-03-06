https://ria.ru/20220306/katastrofa-1776906388.html

Пушилин заявил о близости Мариуполя к гуманитарной катастрофе

Пушилин заявил о близости Мариуполя к гуманитарной катастрофе - РИА Новости, 06.03.2022

Пушилин заявил о близости Мариуполя к гуманитарной катастрофе

Взаимодействие Донецкой народной республики с жителями Мариуполя крайне затруднено, город практически на грани гуманитарной катастрофы, заявил глава ДНР Денис... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T12:27

2022-03-06T12:27

2022-03-06T12:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

украина

мариуполь

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Взаимодействие Донецкой народной республики с жителями Мариуполя крайне затруднено, город практически на грани гуманитарной катастрофы, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Мариуполь находится практически уже в гуманитарной катастрофе по ряду показателей: с отсутствие воды, продуктов питания, медикаментов, электроэнергии, газа. Ситуация чудовищная. Со связью тоже перебои. Взаимодействие и общение с жителями Мариуполя крайне затруднено", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, украина, мариуполь