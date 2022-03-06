Выпуск карт "Мир" в ВТБ за последнюю неделю вырос в пять раз
Выпуск цифровых карт "Мир" в ВТБ за последнюю неделю вырос в пять раз
© Алексей ФилипповПлатежные карты "Мир"
© Алексей Филиппов
Платежные карты "Мир". Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости/Прайм. Cпрос на карты "Мир" за последнюю неделю у клиентов ВТБ увеличился на 15%, а выпуск цифрового "Мира" вырос в пять раз, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.
"Клиентам в России доступно полноценное использование карт "Мир" - и за последнюю неделю спрос на них увеличился на 15%, а выпуск цифрового "Мира" вырос в пять раз. Общее количество карт ВТБ, эмитированных национальной платежной системой, стремится к 12 миллионам. Карта "Мир" ВТБ принимается как в России, так и в ряде зарубежных стран, например, в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргыстане, Таджикистане", - сообщили в банке.
"Решение иностранных платежных систем никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории нашей страны. Все транзакции по картам VISA и MasterCard, в том числе – оплата и снятие наличных – по-прежнему доступны, за исключением использования сервисов PAY и оплаты товаров и услуг в иностранных торговых точках. Мы рекомендуем использовать пластиковые карты VISA и Mastercard", - посоветовали в ВТБ.