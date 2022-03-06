https://ria.ru/20220306/karty-1776893969.html

Выпуск карт "Мир" в ВТБ за последнюю неделю вырос в пять раз

Выпуск карт "Мир" в ВТБ за последнюю неделю вырос в пять раз - РИА Новости, 06.03.2022

Выпуск карт "Мир" в ВТБ за последнюю неделю вырос в пять раз

Cпрос на карты "Мир" за последнюю неделю у клиентов ВТБ увеличился на 15%, а выпуск цифрового "Мира" вырос в пять раз, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T10:31

2022-03-06T10:31

2022-03-06T10:31

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости/Прайм. Cпрос на карты "Мир" за последнюю неделю у клиентов ВТБ увеличился на 15%, а выпуск цифрового "Мира" вырос в пять раз, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны."Клиентам в России доступно полноценное использование карт "Мир" - и за последнюю неделю спрос на них увеличился на 15%, а выпуск цифрового "Мира" вырос в пять раз. Общее количество карт ВТБ, эмитированных национальной платежной системой, стремится к 12 миллионам. Карта "Мир" ВТБ принимается как в России, так и в ряде зарубежных стран, например, в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргыстане, Таджикистане", - сообщили в банке."Решение иностранных платежных систем никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории нашей страны. Все транзакции по картам VISA и MasterCard, в том числе – оплата и снятие наличных – по-прежнему доступны, за исключением использования сервисов PAY и оплаты товаров и услуг в иностранных торговых точках. Мы рекомендуем использовать пластиковые карты VISA и Mastercard", - посоветовали в ВТБ.

https://ria.ru/20220306/ekonomika-1776882574.html

https://ria.ru/20220306/tinkoff-1776893128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, белоруссия, россия, армения, втб