https://ria.ru/20220306/horoscope-1774749479.html

Астролог рассказала, что подарить на 8 Марта каждому знаку зодиака

Астролог рассказала, что подарить на 8 Марта каждому знаку зодиака - РИА Новости, 06.03.2022

Астролог рассказала, что подарить на 8 Марта каждому знаку зодиака

Самое время подумать о подарках для "милых дам". Однако как быть, если совсем нет идей? На помощь придут звезды. Астролог Елена Елистратова рассказала РИА... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T06:48

2022-03-06T06:48

2022-03-06T06:48

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Самое время подумать о подарках для "милых дам". Однако как быть, если совсем нет идей? На помощь придут звезды. Астролог Елена Елистратова рассказала РИА Новости, чем удивить Восьмого марта близких в зависимости от их знака зодиака. ОвенПо словам астролога, представительницы этого знака — энергичные и позитивные люди. "Она заряжает всех вокруг. Поэтому подарок ей нужен такой же искрящийся, — говорит Елена Елистратова. — Девушки-Овны также уделяют большое внимания своей внешности, иногда даже очень много. Поэтому не забывайте об этом". Что дарить: косметику (подойдет и сертификат), спортивную форму и принадлежности, умные часы, фитнес-браслет. Овны также оценят совместный поход на пейнтбол или картинг. Телец"У нее совсем другая энергетика — более мягкая, — отмечает эксперт. — Она всегда элегантна и знает, чего хочет. А еще она очень целеустремленная и любит комфорт".Что дарить: обязательно отвести в хороший ресторан, а если приходить в гости, то с хорошим вином или шампанским. Подарки должны быть качественными, желательно премиального класса. Это может быть сертификат в магазин для обустройства дома, набор свечей, дифьюзер или банная линия с ароматом ее любимых духов.Близнецы"Она яркая, общительная, всегда готова к приключениям, легка на подъем. Близнецы также интеллигенты и интеллектуалы, которые обладают прекрасным чувством юмора", — описывает этот воздушный знак Елена Елистратова. Что дарить: билеты на stand-up шоу, поход в театр (но на современную постановку), поездку в интересное место на пару дней, необычные украшения, которые будут напоминать о вас или важном совместном событии, а также аксессуары для телефона, например, селфи-палку или штатив.РакДля этого сентиментального и чувствительного знака зодиака, как отмечает астролог, очень важны семейные ценности в общепринятом смысле. Несмотря на ранимость, Раки также очень сильные по характеру люди. "Они вполне себе карьеристки, хотя их и отличает мягкий стиль управления", — поясняет она. Что дарить: любые романтические сюрпризы, например, поход в небольшой семейный ресторанчик, где будет уютно и спокойно, и обязательно цветы. Девушкам-Ракам можно смело дарить духи, хорошую уходовую косметику, а еще они оценят украшения из серебра или белого золота. Лев"Мы знаем их как ярких и позитивных особ, которые не очень любят сидеть дома и предпочитают быть "на виду". А еще Львицы известны своей добротой и отлично умеют поддерживать в трудную минуту", — рассказывает Елена Елистратова. Что дарить: золотые украшения, если декоративную косметику, то ярких оттенков (и не забудьте про красивую упаковку). При выборе ресторана нужно остановиться на самом трендовом и известном заведении. Дева"Очень собранная, ухоженная, приветливая и добрая. Она рада заботиться о себе и других. На нее можно рассчитывать в сложных ситуациях. А еще девушки-Девы — отличные друзья", — говорит астролог. Что дарить: она оценит качество подарка — его долговечность. Дева будет рада набору постельного белья, изделию из шелка или кашемира, гаджетам для здорового образа жизни, кожаным аксессуарам (кошелек, ремень, сумка). Если хочется порадовать украшением, то остановиться стоит на чем-то минималистичном. Весы"Невероятно обаятельная, приветливая, романтичная и дружелюбная. Весы умеют понравится всем, — уверяет эксперт. — В тоже время, это очень сильные девушки. Единственное, что дается им тяжело — принимать решения. Поэтому о сертификатах даже не думайте". Что дарить: конная прогулка, выходные в отеле, но обязательно с историческим прошлым, чтобы было интересно. Можно вместе пойти на мастер-класс по кулинарии, арту или просто пройтись по какой-нибудь необычной выставке. Ей важно провести время вместе. Приготовьте ужин самостоятельно — она это оценит. Девушка-Весы также будет рада получить украшение в классическом стиле.Скорпион"Верная, сильная, эмоциональная и очень честная натура. Она предана своим близким, глубоко чувствительна, старается всех защитить — хотя снаружи может казаться холодной и неприступной", — характеризует Скорпионов Елена Елистратова. Что дарить: пикантный набор нижнего белья, набор масел для массажа или квест. Она это оценит. С девушкой-Скорпионом можно отправиться на экскурсию по ночному городу вдвоем или с гидом. Главное, удивлять. Если хочется подарить духи, то лучше выбрать нишевую парфюмерию.Стрелец"Жизнелюбива, оптимистична, не любит сидеть дома — всегда нужно куда-то идти, общаться. С ней точно будет интересно", — рассказывает о Стрельцах астролог. Что дарить: любой аксессуар от известного бренда, модные духи, хорошие туфли. Поездка — один из лучших вариантов, но с большой программой экскурсий. Чтобы было что посмотреть и сделать фото. Телефон или фотоаппарат — тоже обрадуют девушку-Стрельца. Козерог"Можно подумать, что девушки-Козероги холодные и "себе на уме". Правда в этом есть. Но эти девушки также обязательные, интересные и яркие", — утверждает эксперт. Что дарить: это должно быть качество без излишеств. Если духи, то те, которые можно использовать как в офисе, так и на вечеринке. Из украшений стоит сделать выбор в пользу современной классики. Девушки-Козероги будут рады получить часы, кожаный кошелек или клатч.Водолей"Это самые интересные и необычные девушки. Они живут в своем собственном мире, в который готовы пустить окружающих. Представительницы этого знака всегда готовы поддержать и никогда не откажутся от приключений", — рассказывает астролог. Что дарить: чем необычнее, тем лучше. Это может быть поездка на турбазу или оригинальное платье. Девушка-Водолей также оценит набор декоративной косметики, духи с необычными нотами, провести день в аквапарке, пройти курс живописи или послушать лекцию по истории моды.Рыбы"Вот кто кто может быть очень разной — так это девушка-Рыбы. Поскольку этот знак последний в Зодиакальном круге, она совмещает в себе по чуть-чуть от каждого знака. А еще, как известно, Рыбы — очень интуитивны и эмоциональны", — отмечает Елена Елистратова. Что дарить: поход в СПА, наборы для ароматерапии, любые свечи, абонемент в бассейн или на йогу (аксессуары для занятий спортом тоже подойдут), сборы трав для ароматизации дома, альбом для фото с вашими совместными снимками, украшения с лунным камнем или с любыми другими полудрагоценными.

https://ria.ru/20210613/goroskop-1736656169.html

https://ria.ru/20220214/horoscope-1772173340.html

https://ria.ru/20210919/goroskop-1749686141.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/zodiak-1773537840.html

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2022

Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, стиль жизни, гороскоп, 8 марта, международный женский день