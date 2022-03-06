https://ria.ru/20220306/golod-1776960682.html

Мир ждет голод без российской пшеницы

В Германии предупредили, что мир ждет голод без российской пшеницы - РИА Новости, 06.03.2022

Мир ждет голод без российской пшеницы

В последние недели цены на пшеницу в мире вышли из-под контроля, что грозит человечеству голодом, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T19:59

2022-03-06T19:59

2022-03-06T19:59

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В последние недели цены на пшеницу в мире вышли из-под контроля, что грозит человечеству голодом, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.Как отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритч, на Россию и Украину приходится до 30% мировых поставок пшеницы, и сейчас, по его словам, эти две страны сейчас отрезаны от мирового рынка."Пшеница дорожает как никогда, и во многих странах надвигается голодный кризис", — говорится в статье.Специалист считает, что в сложившейся ситуации особенно уязвимы страны Северной Африки и Ближнего Востока — крупнейшие импортеры зерна.Кроме того, снижение резервов крупнейших экспортеров пшеницы — ЕС, России, США, Канады, Украины, Аргентины, Австралии и Казахстана — усугубит кризис снабжения. Сейчас запасы этих стран находятся на минимальном за девять лет уровне — 57 миллионов тонн, чего должно хватить миру на 27 дней, а без резервов России и Украины — меньше, чем на три недели.В статье отмечается, что в ноябре 2016 года тонна пшеницы стоила 113 евро, в апреле 2021 года — 165, а в ноябре уже 278, и эта тенденция сохраняется.В материале также говорится о важности Китая на рынке пшеницы. Запасы страны оцениваются в 131 миллион тонн, однако проверить это невозможно, так как в Пекине считают эти данные стратегически важными. Обращается также внимание на то, что в прошлом году власти страны впервые за семь лет подняли закупочные цены на зерно.За последние два года биржевые цены на пшеницу по фьючерсным контрактам в Европе почти удвоились, а в США выросли в 2,5 раза.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал ранее Путин.

https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776932882.html

https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776872413.html

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Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, экономика, германия, россия, сша, казахстан, commerzbank , украина, канада