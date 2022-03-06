В Германии предупредили, что мир ждет голод без российской пшеницы
Deutsche Wirtschafts Nachrichten: мир ждет голод без российской пшеницы
Сбор урожая пшеницы в Ростовской области
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В последние недели цены на пшеницу в мире вышли из-под контроля, что грозит человечеству голодом, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Как отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритч, на Россию и Украину приходится до 30% мировых поставок пшеницы, и сейчас, по его словам, эти две страны сейчас отрезаны от мирового рынка.
"Пшеница дорожает как никогда, и во многих странах надвигается голодный кризис", — говорится в статье.
Специалист считает, что в сложившейся ситуации особенно уязвимы страны Северной Африки и Ближнего Востока — крупнейшие импортеры зерна.
Кроме того, снижение резервов крупнейших экспортеров пшеницы — ЕС, России, США, Канады, Украины, Аргентины, Австралии и Казахстана — усугубит кризис снабжения. Сейчас запасы этих стран находятся на минимальном за девять лет уровне — 57 миллионов тонн, чего должно хватить миру на 27 дней, а без резервов России и Украины — меньше, чем на три недели.
В статье отмечается, что в ноябре 2016 года тонна пшеницы стоила 113 евро, в апреле 2021 года — 165, а в ноябре уже 278, и эта тенденция сохраняется.
В материале также говорится о важности Китая на рынке пшеницы. Запасы страны оцениваются в 131 миллион тонн, однако проверить это невозможно, так как в Пекине считают эти данные стратегически важными. Обращается также внимание на то, что в прошлом году власти страны впервые за семь лет подняли закупочные цены на зерно.
За последние два года биржевые цены на пшеницу по фьючерсным контрактам в Европе почти удвоились, а в США выросли в 2,5 раза.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.