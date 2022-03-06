https://ria.ru/20220306/fazer-1776974528.html

Fazer остановит деятельность в России

Fazer остановит деятельность в России - РИА Новости, 06.03.2022

Fazer остановит деятельность в России

Финский производитель продуктов питания Fazer объявил, что намерен остановить деятельность в России, говорится в воскресенье в заявлении компании. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T22:22

2022-03-06T22:22

2022-03-06T23:45

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ХЕЛЬСИНКИ, 6 мар - РИА Новости. Финский производитель продуктов питания Fazer объявил, что намерен остановить деятельность в России, говорится в воскресенье в заявлении компании."Мы не видим другой альтернативы, кроме как прекратить нашу операционную деятельность в России. Вторжение России в Украину - это враждебный акт с трагическими последствиями для всего региона. Нам пришлось принять во внимание множество заинтересованных сторон и серьезные последствия, поэтому мы не смогли выйти из ситуации так быстро, как нам хотелось бы. Мы работали и двигались как можно быстрее, учитывая риски и угрозы", - приводится в сообщении цитата генерального директора группы компаний Fazer Кристофа Витцтума (Christoph Vitzthum).Компания работает в сфере хлебопекарного бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге, в которой занято около 2300 человек. В 2021 году оборот в России составил около 157 миллионов евро, или 13% от оборота Группы Fazer.Как сообщалось 4 марта, Fazer уже прекратил весь экспорт и приостановил инвестиции в Россию.Fazer Group - финская семейная компания, основана в 1891 году, основа бизнеса - производство хлебобулочных, кондитерских изделий, бисквитных и зерновых продуктов. Fazer работает в восьми странах и экспортирует продукцию в 40 стран.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220305/frantsiya-1776729760.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, экономика, в мире, санкции в отношении россии, санкции, финляндия