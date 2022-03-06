https://ria.ru/20220306/erdogan-1776926231.html

Эрдоган заявил о готовности содействовать мирному урегулированию на Украине

Эрдоган заявил о готовности содействовать мирному урегулированию на Украине - РИА Новости, 06.03.2022

Эрдоган заявил о готовности содействовать мирному урегулированию на Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным выразил готовность Анкары способствовать мирному... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T15:17

2022-03-06T15:17

2022-03-06T15:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

киев

луганская народная республика

вооруженные силы рф

турция

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АНКАРА, 6 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным выразил готовность Анкары способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине."В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что Турция готова как можно скорее способствовать решению украинской проблемы мирными методами", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 6 марта, поражены более 2,2 тысячи объектов военной инфраструктуры, уничтожены 93 самолета, 778 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/erdogan-1776922060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, вооруженные силы рф, турция, реджеп тайип эрдоган