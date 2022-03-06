https://ria.ru/20220306/erdogan-1776922060.html

Эрдоган раскритиковал кампанию Запада по дискриминации русской культуры

Эрдоган раскритиковал кампанию Запада по дискриминации русской культуры - РИА Новости, 06.03.2022

Эрдоган раскритиковал кампанию Запада по дискриминации русской культуры

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом России Владимиром Путиным дал критическую оценку оголтелой кампании Запада по дискриминации русской... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T14:49

2022-03-06T14:49

2022-03-06T15:00

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом России Владимиром Путиным дал критическую оценку оголтелой кампании Запада по дискриминации русской культуры и ее деятелей, говорится в сообщении пресс-службы Кремля."Характерно, что Реджеп Тайип Эрдоган дал критическую оценку набирающей обороты в ряде западных государств оголтелой кампании по дискриминации русской культуры и ее деятелей", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220222/krym-1774389437.html

турция

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин