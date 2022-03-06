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Эрдоган раскритиковал кампанию Запада по дискриминации русской культуры
Эрдоган раскритиковал кампанию Запада по дискриминации русской культуры - РИА Новости, 06.03.2022
Эрдоган раскритиковал кампанию Запада по дискриминации русской культуры
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом России Владимиром Путиным дал критическую оценку оголтелой кампании Запада по дискриминации русской... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T14:49
2022-03-06T14:49
2022-03-06T15:00
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом России Владимиром Путиным дал критическую оценку оголтелой кампании Запада по дискриминации русской культуры и ее деятелей, говорится в сообщении пресс-службы Кремля."Характерно, что Реджеп Тайип Эрдоган дал критическую оценку набирающей обороты в ряде западных государств оголтелой кампании по дискриминации русской культуры и ее деятелей", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220222/krym-1774389437.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
14:49 06.03.2022 (обновлено: 15:00 06.03.2022)
Эрдоган раскритиковал кампанию Запада по дискриминации русской культуры
Президент Турции Эрдоган раскритиковал кампанию Запада по дискриминации русской культуры