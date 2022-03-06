https://ria.ru/20220306/ekonomika-1776923643.html

Путин и Эрдоган намерены продолжать торгово-экономическое сотрудничество

Путин и Эрдоган намерены продолжать торгово-экономическое сотрудничество - РИА Новости, 06.03.2022

Путин и Эрдоган намерены продолжать торгово-экономическое сотрудничество

В разговоре президента РФ Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был акцентирован обоюдный настрой на продолжение взаимовыгодного... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T14:59

2022-03-06T14:59

2022-03-06T14:59

турция

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В разговоре президента РФ Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был акцентирован обоюдный настрой на продолжение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, сообщили в пресс-службе Кремля."Акцентирован обоюдный настрой на продолжение взаимовыгодного российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин и Эрдоган условились о поддержании плотных контактов на различных уровнях.

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776802693.html

турция

россия

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Дарья Буймова

турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган