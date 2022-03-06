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Путин и Эрдоган намерены продолжать торгово-экономическое сотрудничество
Путин и Эрдоган намерены продолжать торгово-экономическое сотрудничество - РИА Новости, 06.03.2022
Путин и Эрдоган намерены продолжать торгово-экономическое сотрудничество
В разговоре президента РФ Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был акцентирован обоюдный настрой на продолжение взаимовыгодного... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T14:59
2022-03-06T14:59
турция
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В разговоре президента РФ Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был акцентирован обоюдный настрой на продолжение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, сообщили в пресс-службе Кремля."Акцентирован обоюдный настрой на продолжение взаимовыгодного российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин и Эрдоган условились о поддержании плотных контактов на различных уровнях.
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турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
14:59 06.03.2022
 
Путин и Эрдоган намерены продолжать торгово-экономическое сотрудничество

Президенты Путин и Эрдоган настроены на продолжение торгово-экономического сотрудничества

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В разговоре президента РФ Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был акцентирован обоюдный настрой на продолжение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Акцентирован обоюдный настрой на продолжение взаимовыгодного российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин и Эрдоган условились о поддержании плотных контактов на различных уровнях.
Собор Святой Софии в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 17:54
В Турции заявили, что не планируют вводить санкции против России
 
ТурцияРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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