https://ria.ru/20220306/ekonomika-1776923643.html
Путин и Эрдоган намерены продолжать торгово-экономическое сотрудничество
Путин и Эрдоган намерены продолжать торгово-экономическое сотрудничество - РИА Новости, 06.03.2022
Путин и Эрдоган намерены продолжать торгово-экономическое сотрудничество
В разговоре президента РФ Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был акцентирован обоюдный настрой на продолжение взаимовыгодного... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T14:59
2022-03-06T14:59
2022-03-06T14:59
турция
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В разговоре президента РФ Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был акцентирован обоюдный настрой на продолжение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, сообщили в пресс-службе Кремля."Акцентирован обоюдный настрой на продолжение взаимовыгодного российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин и Эрдоган условились о поддержании плотных контактов на различных уровнях.
https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776802693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Путин и Эрдоган намерены продолжать торгово-экономическое сотрудничество
Президенты Путин и Эрдоган настроены на продолжение торгово-экономического сотрудничества